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Море кажется ласковым, пока не коснёшься дна: в Азове рядом с туристами живёт ядовитая рыба

Туризм

Азовское море скрывает опасного хищника, который годами соседствует с отдыхающими под видом безобидной рыбы. Речь идет о черноморском катране — единственной акуле, освоившей местные мелководья. Кажущееся спокойствие этого существа обманчиво, а попытки близкого знакомства часто заканчиваются в кабинете хирурга. Чтобы не превратить отпуск в курс лечения, необходимо понимать устройство природной защиты этого подводного обитателя.

Косяк рыбы
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Косяк рыбы

Скрытный сосед на мелководье

Катран достигает двух метров в длину, но остается незаметным из-за привычки перемещаться стаями. Пловцы редко сталкиваются с ним нос к носу, так как рыба чувствует шум и вовремя уходит на глубину. Проблемы возникают, когда человек сам пытается сократить дистанцию. Попытка схватить акулу запускает мгновенную реакцию самосохранения, превращая медлительную рыбу в опасный объект.

"Встреча с акулой в Азовском море не повод для паники, если не проявлять лишнего любопытства. Главная ошибка туристов — воспринимать катрана как аттракцион и пытаться вытащить его из воды для фото", — объяснила специально для Pravda.Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Чешуя как наждак и шипы

Защита катрана состоит из двух уровней, каждый из которых оставляет серьезные повреждения. Кожа рыбы напоминает грубое абразивное полотно: случайное прикосновение мгновенно сдирает верхний слой человеческого эпидермиса. Вторая линия обороны находится у хвостового плавника, где расположены острые выросты, смазанные ядовитым составом. Укол таким шипом вызывает быстрый отек и нестерпимую жгучую боль.

"Любые контакты с дикими обитателями прибрежной зоны несут скрытые риски для здоровья. Даже если травма кажется поверхностной, состав слизи на теле морских существ способен вызвать непредсказуемую реакцию организма", — отметила в беседе с Pravda.Ru эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова.

Тип угрозы Последствия контакта
Жесткая кожа Глубокие ссадины и рваные раны
Ядовитые шипы Острая боль, воспаление, сильный отек

Первая помощь при уколе

Если столкновения избежать не удалось, действовать нужно быстро. Самолечение в таких случаях бесполезно, так как токсичное вещество требует профессиональной нейтрализации. Основная задача пострадавшего — минимизировать попадание инфекции в рану и как можно скорее добраться до ближайшего медицинского пункта. Промедление грозит развитием обширного воспалительного процесса.

"Юридически ответственность за безопасность на диких пляжах лежит на самом человеке, а административные споры с владельцами зон отдыха редко приносят результат. Важно соблюдать требования безопасности и не провоцировать дикую природу", — подчеркнула эксперт Pravda.Ru юрист по региональному законодательству Светлана Фёдорова.

Ответы на популярные вопросы

Опасен ли катран для пловцов?

Нет, если не пытаться трогать его руками или преследовать под водой. Рыба не считает человека едой.

Что делать сразу после ранения?

Промыть место контакта чистой водой, обработать любым доступным антисептиком и немедленно обратиться к врачу.

Можно ли встретить акулу на пляже?

Обычно они держатся вдали от шума, но могут подплывать ближе к берегу в поисках рыбных скоплений в утренние часы.

Экспертная проверка:
Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
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