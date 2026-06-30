Ленивый пляж больше не в моде: мировые курорты внедрили жесткую систему подготовки туристов

Забыть про будильник, выключить уведомления и раствориться в шуме прибоя — классический сценарий, который рано или поздно приедается. Современный люкс больше не про ленивое лежание под зонтиком. Сегодня это драйв, гастрономические аттракционы и сервис, который предугадывает желания быстрее, чем вы успеете подумать о ледяном коктейле у бассейна.

Фото: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Бумажная карта

Теннисный десант: как тренируют легенды на курортах Sani

Если мышцы затекли от шезлонга, греческий Sani Resort выгоняет гостей на корт. Теннисный центр Рафаэля Надаля — это не просто вывеска, а полигон для прокачки навыков под присмотром топов. Недавно мастер-классы здесь давал экс-первая ракетка мира Карлос Мойя. Тот самый человек, который ковал победы Надаля на турнирах Большого шлема.

"Спорт на отдыхе перестал быть факультативом. Туристы хотят привезти из отпуска не только загар, но и сертификат о прохождении школы у мировых звезд. Это мощный триггер для планирования летнего отпуска в конкретном отеле", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru туроператор Максим Ланин.

Гости отрабатывают коронные техники вращения мяча и тактические хитрости. По итогам недельного интенсива выдают сертификат, а самых азартных ждет еженедельный турнир. Это отличная возможность проверить, насколько отечественные курорты уступают или выигрывают в плане спортивной инфраструктуры у европейских гигантов.

Завтрак императора: гастрономический десант в сердце Петербурга

В Питере — есть. И делать это нужно на свежем воздухе. Летняя терраса Гранд Отеля Европа в коллаборации с брендом Monochrome — точка сборки для тех, кто ищет баланс между историей и хайпом. Кухня здесь — дерзкий микс эпохи Петра I и современной классики.

Шеф-повар Денис Соболев обнародовал меню, где "Императорская каша" с тыквенным вареньем соседствует с итальянской бурратой и семейным рецептом бефстроганова от баронессы де Людингаузен-Строгановой.

Блюдо/Услуга Фишка Императорская каша Любимый рецепт Петра I с миндальными лепестками Monochrome Шприц Коктейль-коллаборация с модным брендом Теннисная академия Тренировки по методике Рафаэля Надаля Vila Concept Бесплатная аренда электромобиля и массаж

Для тех, кому тесно в рамках одного города, азиатский премиум-отдых предлагает свои варианты, но Петербург держит марку за счет атмосферы. В меню появились десерты-сферы с сочной черешней, идеально подходящие под коктейли в тени Невского проспекта. Это серьезная заявка на победу в битве за туриста, который ценит высокие стандарты сервиса.

"Гастрономический туризм в России сейчас на пике. Люди готовы ехать в другой город ради одного завтрака, если он обещает погружение в историю через вкус. Отели превращаются в культурные хабы", — отметила специалист по региональной кухне России Мария Костина.

Перезагрузка в стиле Ikos: виллы, Tesla и приватность

Курорты Ikos в Греции и Испании решили проблему тревожности радикально — за счет расширения личного пространства. В новой концепции появились гигантские бунгало на четыре спальни.

Это уже не просто номер в отеле, а полноценная крепость для семьи. В пакет привилегий вшили доступ к закрытым пляжным зонам и двухдневный тест-драйв электрокаров, что позволяет изучить окрестности без лишнего шума.

Пока одни ищут бюджетный отпуск в тропиках, премиальный сегмент делает ставку на детали: бесплатные сеансы массажа для снятия зажимов в шее и званые ужины в Heroes Supper Club для детей. Это попытка создать вакуум спокойствия, где даже риски на воде нивелируются строгим контролем профессиональных лайфгардов.

"Роскошь сегодня — это отсутствие необходимости что-либо планировать. Когда трансфер, досуг детей и даже марка машины на прокат решены за тебя, уровень стресса падает до нуля", — объяснила эксперт по отельному сервису Елена Гумина.

Главное при планировании таких поездок — не забывать о безопасности в пути. Любой трансфер должен быть проверен, так как ошибки при выборе перевозчика могут испортить впечатление даже от самого дорогого курорта. Безопасность и комфорт должны идти в одной связке.

Ответы на популярные вопросы о премиальном отдыхе

Нужно ли заранее записываться на тренировки в теннисные центры при отелях?

Да, программы с участием звездных тренеров лимитированы. Обычно бронирование доступно за 4-6 недель до заезда через консьерж-службу.

Входит ли аренда электромобиля в стоимость проживания?

В рамках премиальных концепций (например, в Ikos) аренда на 1-2 дня включена в стоимость, но требует наличия международного водительского удостоверения.

Можно ли заказать блюда из дегустационного меню "Петербургский завтрак" в течение всего дня?

Традиционно утренние сеты подаются строго до 11:00-12:00, однако на Летней террасе отдельные позиции могут быть доступны в основном меню.

Читайте также