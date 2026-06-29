Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ваш идеальный силуэт: как за несколько минут в день преобразить верхнюю часть тела
Не такой уж и милашка: почему вомбаты исписаны шрамами и не знают слова дружба
Мираж легких денег на трассе: продажа канистры горючего обернется конфискацией и реальным сроком
Кошелек альянса захлопнулся: предложенный Киеву пакет в Анкаре сократили в четыре раза
США больше не лидеры: Китай создал вычислительного монстра наперекор всем запретам Запада
Небо в Китае внезапно опустело: обнаружен след, который спасет планету от системного сбоя
Хватит тумана и недомолвок: жесткий вердикт Кремля обнулил ожидания Запада по Анкориджу
Кот исчез в соседних кустах: как инстинкт охотника лишает питомца шанса на возвращение с дачи
Настоящий подводный пожар в Австралии: экстремальный жар превратил оазисы в мертвую зону

Белоснежный песок по цене Турции: почему этим летом пора паковать чемоданы в Африку

Туризм

Прямое авиасообщение с далекими островами Индийского океана перестает быть атрибутом только самого дорогого сегмента отдыха. Летом открываются маршруты, которые позволяют исключить изматывающее ожидание в транзитных залах и сократить расходы на дополнительные стыковки.

Природный ландшафт
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Природный ландшафт

Занзибар: африканский колорит и специи

Остров Танзании привлекает сочетанием дикой природы и благоустроенных пляжей. С начала июля запускаются регулярные рейсы в Дар-эс-Салам и непосредственно на Занзибар. Это направление интересно тем, что позволяет совместить пассивный отдых у воды с активными выездами в заповедники. Старый город Стоун-Таун с его лабиринтами улиц дает возможность увидеть жизнь Восточной Африки без прикрас, но в безопасном формате для туриста.

"Интерес к Танзании растет из-за возможности увидеть большую пятерку животных на сафари, не отказываясь от пляжного сервиса. Прямой рейс убирает главный барьер — сложную логистику, которая раньше отпугивала семьи с детьми", — отметила в беседе с Pravda.Ru эксперт по семейному туризму Мария Дементьева.

Цены на проживание здесь варьируются, но при грамотном подходе неделя в тропиках обходится не дороже хорошего отеля в средиземноморском регионе. Основная статья расходов теперь приходится на сам материал авиаперевозки, тогда как питание и услуги на месте остаются вполне доступными.

Сейшелы: тишина гранитных бухт

Сейшельские острова традиционно считались местом для закрытого элитного отдыха. Однако возобновление прямых полетов национального перевозчика меняет правила игры. Архипелаг выбирают за уникальные пейзажи: огромные валуны на фоне белого песка и полное отсутствие суеты. Здесь нет шумных дискотек, а застройка ограничена строгими экологическими нормами.

Параметр Занзибар Сейшелы
Тип отдыха Активный, экскурсионный Спокойный, уединенный
Природа Саванна и океан Джунгли и гранитные скалы

Перелет до Маэ занимает около девяти часов. Важно понимать, что в таких поездках медицинский вариант защиты крайне важен, так как стоимость врачебной помощи на отдаленных островах может неприятно удивить неподготовленного путешественника.

"На Сейшелах стоимость отдыха напрямую зависит от выбора острова. Маэ — самый бюджетный, Праслин и Ла-Диг требуют дополнительных трат на паромы, но именно там находятся те самые открыточные виды с плакатов", — объяснила специально для Pravda.Ru менеджер по зарубежному туризму Ирина Соколова.

Преимущества прямых перелетов

Отсутствие пересадок радикально меняет восприятие отпуска. Когда дорога занимает меньше половины суток без поиска нужного гейта в чужой стране, даже недельный выезд кажется полноценным. Это сводит к минимуму риск потери вещей или задержек из-за погодных условий в транзитных хабах. Такой процесс организации поездки становится прозрачным и предсказуемым. На деле же выходит, что прямые рейсы стимулируют конкуренцию. Чтобы заполнить борта, перевозчики часто предлагают специальные тарифы, которые в сумме с отелем выходят выгоднее, чем полет через третьи страны. Если смотреть на вещи проще, экзотика перестала требовать героических усилий для посещения. Любая деталь маршрута теперь поддается расчету.

"Прямой рейс — это не только комфорт, но и гарантия соблюдения прав пассажира российским законодательством. В случае задержки или отмены полета добиться компенсации от нашего перевозчика гораздо проще, чем от иностранной компании", — подчеркнул туроператор Максим Ланин в разговоре с экспертом Pravda.Ru.

Ответы на популярные вопросы

Нужна ли виза для этих направлений?

Для граждан России въезд на Сейшелы безвизовый. В Танзании виза оформляется в аэропорту по прибытии или заранее онлайн. Важный нюанс — на Занзибаре требуется оплата небольшого инфраструктурного сбора в отеле.

Какую валюту лучше брать с собой?

В обоих направлениях наиболее предпочтительны доллары. Важно, чтобы купюры были выпущены не ранее 2009 года, так как старые образцы могут принимать по заниженному курсу или вовсе отказаться менять в местных банках.

Читайте также:

Экспертная проверка: эксперт по семейному туризму Мария Дементьева, менеджер по зарубежному туризму Ирина Соколова, туроператор Максим Ланин
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
Сейчас читают
Секрет сантехников: как открутить любую деталь смесителя, если она намертво закисла
Недвижимость
Секрет сантехников: как открутить любую деталь смесителя, если она намертво закисла
Вся деревня благодарит за этот совет: как я научилась видеть признаки фитофторы задолго до её атаки
Садоводство, цветоводство
Вся деревня благодарит за этот совет: как я научилась видеть признаки фитофторы задолго до её атаки
Лейка душа забилась и плохо течет? Хитрый трюк, удалит известковый налет без иголок
Недвижимость
Лейка душа забилась и плохо течет? Хитрый трюк, удалит известковый налет без иголок
Популярное
Добавьте это в клубнику перед варкой — и варенье получится густым без лишнего сахара

Профессиональный подход к заготовкам позволяет отказаться от классических пропорций сахара и сохранить естественный цвет ягод благодаря особому алгоритму варки.

Добавьте это в клубнику перед варкой — и варенье получится густым без лишнего сахара
Огонь охватил НПЗ в Славянске-на-Кубани: ситуация на объекте вызывает тревогу
Огонь охватил НПЗ в Славянске-на-Кубани: ситуация на объекте вызывает тревогу
Вся деревня благодарит за этот совет: как я научилась видеть признаки фитофторы задолго до её атаки
Лейка душа забилась и плохо течет? Хитрый трюк, удалит известковый налет без иголок
Интрига в деле о признании геноцида армян разрешилась. Алиев выиграл партию Любовь Степушова Запредельная дерзость: западный конкурс определил новые цели для ударов по России Андрей Николаев
Стелс-магия окончательно рассеялась: атомные гиганты РФ превратили флагман США в мишень
Цели Путина по Новороссии предопределили дальнейший ход СВО
Мясо больше не нужно: это сочетание продуктов насыщает организм энергией на весь день
Мясо больше не нужно: это сочетание продуктов насыщает организм энергией на весь день
Последние материалы
Хватит тумана и недомолвок: жесткий вердикт Кремля обнулил ожидания Запада по Анкориджу
Кот исчез в соседних кустах: как инстинкт охотника лишает питомца шанса на возвращение с дачи
Настоящий подводный пожар в Австралии: экстремальный жар превратил оазисы в мертвую зону
Такого не было миллиарды лет: межзвёздная комета 3I/ATLAS показала аномальный химический состав
Градус ненависти зашкаливает: поступок пожилого мужчины в Гданьске взорвал польские соцсети
Киров уперся в одно бутылочное горлышко: улицу Московскую сделают шире уже к сентябрю
Секреты дорогих квартир: как создать интерьер с обложки при разумном бюджете
Конец эпохи переплаченных лежаков: 7 мест, где море — это только начало приключений
Мозг стареет незаметно для нас: в Тюмени внедрили систему, которая изменит старость горожан
Сделка с картелями Латинской Америки: предопределило появление нового теневого узла в портах Одессы
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.