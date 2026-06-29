Белоснежный песок по цене Турции: почему этим летом пора паковать чемоданы в Африку

Прямое авиасообщение с далекими островами Индийского океана перестает быть атрибутом только самого дорогого сегмента отдыха. Летом открываются маршруты, которые позволяют исключить изматывающее ожидание в транзитных залах и сократить расходы на дополнительные стыковки.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Природный ландшафт

Занзибар: африканский колорит и специи

Остров Танзании привлекает сочетанием дикой природы и благоустроенных пляжей. С начала июля запускаются регулярные рейсы в Дар-эс-Салам и непосредственно на Занзибар. Это направление интересно тем, что позволяет совместить пассивный отдых у воды с активными выездами в заповедники. Старый город Стоун-Таун с его лабиринтами улиц дает возможность увидеть жизнь Восточной Африки без прикрас, но в безопасном формате для туриста.

"Интерес к Танзании растет из-за возможности увидеть большую пятерку животных на сафари, не отказываясь от пляжного сервиса. Прямой рейс убирает главный барьер — сложную логистику, которая раньше отпугивала семьи с детьми", — отметила в беседе с Pravda.Ru эксперт по семейному туризму Мария Дементьева.

Цены на проживание здесь варьируются, но при грамотном подходе неделя в тропиках обходится не дороже хорошего отеля в средиземноморском регионе. Основная статья расходов теперь приходится на сам материал авиаперевозки, тогда как питание и услуги на месте остаются вполне доступными.

Сейшелы: тишина гранитных бухт

Сейшельские острова традиционно считались местом для закрытого элитного отдыха. Однако возобновление прямых полетов национального перевозчика меняет правила игры. Архипелаг выбирают за уникальные пейзажи: огромные валуны на фоне белого песка и полное отсутствие суеты. Здесь нет шумных дискотек, а застройка ограничена строгими экологическими нормами.

Параметр Занзибар Сейшелы Тип отдыха Активный, экскурсионный Спокойный, уединенный Природа Саванна и океан Джунгли и гранитные скалы

Перелет до Маэ занимает около девяти часов. Важно понимать, что в таких поездках медицинский вариант защиты крайне важен, так как стоимость врачебной помощи на отдаленных островах может неприятно удивить неподготовленного путешественника.

"На Сейшелах стоимость отдыха напрямую зависит от выбора острова. Маэ — самый бюджетный, Праслин и Ла-Диг требуют дополнительных трат на паромы, но именно там находятся те самые открыточные виды с плакатов", — объяснила специально для Pravda.Ru менеджер по зарубежному туризму Ирина Соколова.

Преимущества прямых перелетов

Отсутствие пересадок радикально меняет восприятие отпуска. Когда дорога занимает меньше половины суток без поиска нужного гейта в чужой стране, даже недельный выезд кажется полноценным. Это сводит к минимуму риск потери вещей или задержек из-за погодных условий в транзитных хабах. Такой процесс организации поездки становится прозрачным и предсказуемым. На деле же выходит, что прямые рейсы стимулируют конкуренцию. Чтобы заполнить борта, перевозчики часто предлагают специальные тарифы, которые в сумме с отелем выходят выгоднее, чем полет через третьи страны. Если смотреть на вещи проще, экзотика перестала требовать героических усилий для посещения. Любая деталь маршрута теперь поддается расчету.

"Прямой рейс — это не только комфорт, но и гарантия соблюдения прав пассажира российским законодательством. В случае задержки или отмены полета добиться компенсации от нашего перевозчика гораздо проще, чем от иностранной компании", — подчеркнул туроператор Максим Ланин в разговоре с экспертом Pravda.Ru.

Ответы на популярные вопросы

Нужна ли виза для этих направлений?

Для граждан России въезд на Сейшелы безвизовый. В Танзании виза оформляется в аэропорту по прибытии или заранее онлайн. Важный нюанс — на Занзибаре требуется оплата небольшого инфраструктурного сбора в отеле.

Какую валюту лучше брать с собой?

В обоих направлениях наиболее предпочтительны доллары. Важно, чтобы купюры были выпущены не ранее 2009 года, так как старые образцы могут принимать по заниженному курсу или вовсе отказаться менять в местных банках.

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