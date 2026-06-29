Конец эпохи переплаченных лежаков: 7 мест, где море — это только начало приключений

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Туризм

Поездка на юг России перестала быть доступным способом провести лето. Сегодня путевка в Сочи или Анапу сопоставима по стоимости с серьезным заграничным вояжем, при этом сервис и плотность людей на квадратный метр песка часто разочаровывают. У берега становится тесно еще до полудня, а ценники в кафе растут быстрее, чем температура воздуха. Многие привычные сценарии отдыха теперь требуют пересмотра из-за необоснованно высоких расходов.

Девушка на море
Фото: Pravda.ru by Илья Роденко, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка на море

Почему южные курорты бьют по кошельку

Главный фактор дороговизны — острый дефицит качественного жилья при колоссальном спросе. Когда тысячи людей одновременно решают отправиться в одну точку на карте, рынок реагирует мгновенно. Стоимость аренды апартаментов и номеров в отелях взлетает в разы, а инфраструктура просто не справляется с нагрузкой. Часто за внешней картинкой скрываются бытовые драмы, связанные с перебоями в подаче воды или электричества. Подобный вариант отдыха заставляет задуматься о целесообразности трат.

"Инфраструктура Черноморского побережья работает на пределе возможностей. Высокая стоимость номеров в Сочи не гарантирует привычного уровня комфорта, так как персонал просто физически не успевает обслуживать такой поток гостей. Если не бронировать отель за полгода, цена за проживание может превысить бюджет на всю остальную поездку", — подчеркнул туроператор Максим Ланин.

Семь направлений для смены обстановки

Дагестан привлекает тех, кто ищет колорит и горы. Каспийское море прогревается быстро, а песчаные пляжи Избербаша или Каспийска еще не так перегружены, как в Краснодарском крае. Здесь можно совместить завтрак с видом на древние стены Дербента и обед в горном ауле. Это направление выигрывает за счет доступных цен на питание и искреннего гостеприимства. Своевременные действия по поиску гидов помогут увидеть скрытые жемчужины региона.

Балтийское море в Калининградской области — выбор тех, кто не переносит южный зной. Зеленоградск и Светлогорск предлагают европейскую эстетику и сосновый воздух. Купаться здесь можно не всегда, но длинные прогулки вдоль кромки воды и гастрономические открытия того стоят. Если жить не в самом курортном городе, а в Калининграде, поездка получится еще бюджетнее.

Направление Главное преимущество
Дагестан Доступная цена и горы
Калининград Комфортная погода и архитектура
Карелия Уединение среди лесов и озер
Алтай Мощная энергетика и природа

Карелия и Алтай — территории для перезагрузки без лежаков. В этих регионах ценится тишина и отсутствие толп. Любой материал о поездках на север или в Сибирь подчеркивает: сюда едут за эмоциями, а не за загаром. Рыбалка на Ладоге или рафтинг по Катуни запомнятся намного ярче, чем очередной поход на городской пляж в Анапе.

"Для семейного отдыха с палатками или в недорогих домиках Карелия — идеальное решение. Здесь не нужно платить за каждый шаг. Главное — правильно собрать снаряжение и подготовиться к переменчивой погоде, тогда отпуск обойдется вдвое дешевле юга", — объяснил эксперт по активному отдыху Алексей Трусов.

Здоровье вместо пляжной суеты

Кавказские Минеральные Воды позволяют провести время с пользой для организма. Кисловодск и Пятигорск обладают уникальным микроклиматом. Отсутствие изнуряющей влажности и наличие бесплатных питьевых галерей делают отдых здесь размеренным. Если снять квартиру и проходить процедуры в частных медцентрах, можно сэкономить значительную сумму по сравнению с покупкой полноценной путевки в санаторий. Тот самый секрет заключается в том, что все главные достопримечательности городов — парки и горы — доступны совершенно бесплатно.

Зарубежный вариант с полным сервисом

Египет часто оказывается выгоднее отечественных курортов за счет фиксированной стоимости тура. Система "все включено" избавляет от трат на еду и пляжный инвентарь. В условиях, когда отдых на деталях Черного моря дорожает ежедневно, прогнозируемый бюджет заграничной поездки выглядит привлекательно. Красное море богаче подводным миром, а сервис в отелях Шарм-эш-Шейха ориентирован на максимальный комфорт гостя.

"Многие туристы ошибочно считают Египет дорогим. На деле же выходит, что если суммировать перелет, питание в кафе и аренду шезлонгов в Сочи, Турция или Египет по горящим путевкам оказываются дешевле. Плюс вы получаете гарантированно теплое море без кишечных инфекций", — отметила менеджер по зарубежному туризму Ирина Соколова.

Ответы на популярные вопросы о планировании отпуска

Где в России сейчас самое дешевое море?

На сегодняшний день наиболее выгодным по соотношению цены на жилье и питание остается каспийское побережье Дагестана, особенно в районе Избербаша.

Что выбрать для отдыха с детьми, если не Черное море?

Хорошей альтернативой станет Балтика в районе Зеленоградска. Там широкие песчаные пляжи и пологий вход в воду, что безопасно для малышей.

Как сэкономить на проживании в популярных туристических зонах?

Главное — бронировать жилье в населенных пунктах, расположенных в 15—20 минутах езды от побережья или центральных парков. Разница в цене может достигать 40 процентов.

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Экспертная проверка: туроператор Максим Ланин, эксперт по активному отдыху Алексей Трусов, менеджер по зарубежному туризму Ирина Соколова
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
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