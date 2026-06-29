Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Даже добрая собака может укусить ребёнка: пять игр незаметно переходят опасную черту
Бойтесь этих цифр: 3 мотора, с которыми вы никогда не будете уверены в завтрашнем дне
Мозг выходит из режима тревоги: один прием с дыханием помогает иначе смотреть на сложные решения
Золото на четырех ногах: почему за оленем-вампиром охотятся браконьеры со всего мира
Смартфону тоже жарко: как спасти гаджет от зноя, не уничтожив попутно материнскую плату
Мечты о ГИТИСе становятся реальностью: дочь Юлии Пересильд раскрыла итоги своих экзаменов в Москве
Никаких БАДов и диет: как 89-летний ведущий "В мире животных" остаётся бодрым
Машины раньше ездили по 30 лет: инженер о том, почему современные авто "умирают" к 150 тысячам
Взгляд стал слишком тяжёлым: как понять, что пришло время для блефаропластики нависающего века

Море за копейки: 8 курортов, где лето — это не сезон дождей, а ваш шанс сэкономить миллионы

Туризм

Летний отдых в тропиках часто ассоциируется с высокими расходами, однако середина года открывает окно возможностей для экономного путешествия. Пока на популярных направлениях цены взлетают вверх, в ряде стран Азии и Карибского бассейна наступает время низких тарифов, когда стоимость проживания падает вдвое по сравнению с зимними месяцами.

Мужчина держит девушку за руку на пляже
Фото: Designed by Freepik by tawatchai07, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мужчина держит девушку за руку на пляже

Таиланд: выбор между островами и материком

В июле погода в Таиланде неоднородна. Если на Пхукете в это время океан часто штормит, то остров Самуи в Сиамском заливе остается зоной комфорта. Здесь сохраняется штиль, а кратковременные дожди лишь освежают воздух, не мешая отдыху под пальмами. Это подходящий вариант для тех, кто ищет тишины и обилия свежих фруктов по минимальным ценам.

"На Самуи в июле море спокойное, как в бассейне. Это обусловлено географическим положением острова, он защищен от сильных муссонов. Цены на отели категорий 4 и 5 звезд в этот период снижаются на 30–40 процентов, что делает люксовый отдых доступным широкому кругу людей", — отметил в беседе с Pravda.Ru менеджер по зарубежному туризму Ирина Соколова.

Паттайя предлагает еще более бюджетный сценарий. Городская инфраструктура с торговыми центрами и рынками работает в обычном режиме, а для чистого купания предусмотрены поездки на соседний остров Ко Лан. Влажность в это время года ощутима, но она компенсируется отсутствием очередей в ресторанах и доступностью любых сервисов.

Вьетнам: стабильность центральных регионов

Нячанг считается одним из самых понятных направлений. Летом здесь сухо, а основной сезон осадков начнется только к середине осени. Городской пляж с развитой набережной позволяет сочетать купание с бюджетным питанием в местных кафе. Трат на жизнь здесь существенно меньше, чем на большинстве российских курортов, при этом качество морепродуктов остается на высоте.

Локация Особенность июля
Нячанг Сухая погода и низкие цены на такси и еду
Дананг Широкие пляжи и близость к историческим центрам

Дананг выступает как современная альтернатива Нячангу. Это крупный мегаполис с широкой береговой линией и монументальными мостами. Инфраструктура города адаптирована под любые нужды, а проверка каждого решения местных властей в плане благоустройства делает отдых цивилизованным и комфортным.

Шри-Ланка: смещение на восток

Тот самый секрет летней Шри-Ланки заключается в смене побережья. Если зимой все едут на юг, то в июле стоит отправляться в Аругам-Бэй или Тринкомали. На востоке острова в это время устанавливается идеальная погода. Аругам-Бэй привлекает любителей активного движения и серфинга, предлагая простую, но живую атмосферу прибрежных деревень.

"Тринкомали — это тихая гавань с бирюзовой водой и белым песком. В июле здесь лучшее время для снорклинга и наблюдения за китами. Важно лишь заранее продумать логистику, так как путь от аэропорта занимает больше времени, чем до южных курортов", — подчеркнул туроператор Максим Ланин.

Безопасность путешествия во многом зависит от выбора транспорта внутри страны. При передвижении между городами стоит обращать внимание на состояние техники и квалификацию водителей, так как дорожные условия в горах требуют предельной концентрации внимания и соблюдения простых действий по страховке рисков.

Экзотика со скидкой: Мальдивы и Доминикана

Мальдивские острова в июле перестают быть недосягаемой роскошью. На локальных островах атолла Каафу гостевые дома предлагают проживание по ценам обычных городских отелей. Дожди возможны, но они обычно кратковременны. Теплая вода и богатый подводный мир остаются доступными постоянно, при этом нагрузка на популярные рифы в разы меньше.

"В низкий сезон в Доминикане отели системы все включено часто дают скидки до 50 процентов. Ливни проходят быстро, за 15–20 минут, и земля высыхает моментально. Это отличная возможность получить сервис высокого уровня за разумные деньги", — объяснил эксперт по курортному отдыху Дмитрий Лаврентьев.

В Пунта-Кане летний зной смягчается морским бризом. Основная часть отдыха проходит на территории комплексов, где предусмотрены любые сценарии на случай непогоды. Однако даже в организованном туре не стоит пренебрегать осторожностью при посещении диких участков побережья, где природные силы могут проявить себя внезапно, требуя от человека обдуманных мер безопасности.

Ответы на популярные вопросы о бюджетном отдыхе летом

Действительно ли дожди идут каждый день?

В тропиках осадки имеют ливневый характер. Они могут быть сильными, но редко длятся более получаса. В большинстве случаев солнце возвращается на небо спустя короткий промежуток времени.

Насколько ощутима влажность в низкий сезон?

Влажность воздуха действительно повышается, что затрудняет сушку белья и требует времени на адаптацию. Компенсировать это помогает наличие кондиционера в номере и обилие питьевой воды.

Безопасно ли купаться в море в это время года?

На восточных побережьях Азии море остается спокойным. На западных (например, Пхукет) могут возникать обратные течения и высокие волны, поэтому необходимо строго следить за флагами на берегу.

Читайте также

Экспертная проверка: менеджер по зарубежному туризму Ирина Соколова, туроператор Максим Ланин, эксперт по курортному отдыху Дмитрий Лаврентьев
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
Сейчас читают
Бензин перестал доезжать до АЗС: логистический коллапс в Калининграде обнажил слабые места
Калининградская область
Бензин перестал доезжать до АЗС: логистический коллапс в Калининграде обнажил слабые места
Город на грани коллапса: масштаб событий в Петербурге вынудил РЖД изменить структуру поездов
Санкт-Петербург
Город на грани коллапса: масштаб событий в Петербурге вынудил РЖД изменить структуру поездов
Популярное
Добавьте это в клубнику перед варкой — и варенье получится густым без лишнего сахара

Профессиональный подход к заготовкам позволяет отказаться от классических пропорций сахара и сохранить естественный цвет ягод благодаря особому алгоритму варки.

Добавьте это в клубнику перед варкой — и варенье получится густым без лишнего сахара
Огонь охватил НПЗ в Славянске-на-Кубани: ситуация на объекте вызывает тревогу
Огонь охватил НПЗ в Славянске-на-Кубани: ситуация на объекте вызывает тревогу
Лейка душа забилась и плохо течет? Хитрый трюк, удалит известковый налет без иголок
Вся деревня благодарит за этот совет: как я научилась видеть признаки фитофторы задолго до её атаки
Интрига в деле о признании геноцида армян разрешилась. Алиев выиграл партию Любовь Степушова Запредельная дерзость: западный конкурс определил новые цели для ударов по России Андрей Николаев
Транспортный коллапс в Анапе: мэрия решилась на кардинальный шаг и пошла против системы
Стелс-магия окончательно рассеялась: атомные гиганты РФ превратили флагман США в мишень
Цели Путина по Новороссии предопределили дальнейший ход СВО
Цели Путина по Новороссии предопределили дальнейший ход СВО
Последние материалы
Мечты о ГИТИСе становятся реальностью: дочь Юлии Пересильд раскрыла итоги своих экзаменов в Москве
Интрига в деле о признании геноцида армян разрешилась. Алиев выиграл партию
Никаких БАДов и диет: как 89-летний ведущий "В мире животных" остаётся бодрым
Машины раньше ездили по 30 лет: инженер о том, почему современные авто "умирают" к 150 тысячам
Взгляд стал слишком тяжёлым: как понять, что пришло время для блефаропластики нависающего века
Роза тратит силы не на цветы: восемь причин, которые мешают кусту раскрыть бутоны
Лишний предмет в барабане: этот трюк с поролоном изменит привычный подход к стирке вещей
Суставы могут перестать разрушаться — новое открытие дает надежду миллионам людей
Риск прорыва: на трех водохранилищах в Свердловской области открыли шлюзы, чтобы избежать катастрофы
МЦУ Краснодара: половина заправочных станций города прекратила работу из-за ремонта и логистики
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.