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Комфортные кресла прячут смертельные риски: ошибки при выборе места в туристическом автобусе

Туризм » Путешествия

Путешествие на экскурсионном автобусе многие считают простейшим способом сменить обстановку, не переплачивая за авиабилеты. Однако за бюджетным ценником часто скрывается пренебрежение элементарными мерами предосторожности. ДТП с многотонными машинами на трассах регулярно напоминают: транспорт — это зона ответственности, а не просто способ добраться до отеля. Оценка рисков при выборе тура порой оказывается важнее, чем класс гостиницы или программа экскурсий.

Девушка в автобусе
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under publik domain
Девушка в автобусе

Масштаб опасности ярко проиллюстрировало недавнее происшествие под Угличем, где перевернулся автобус с туристами. Двенадцать тонн металла на скорости — это инженерная конструкция, требующая безупречного технического состояния и профессионализма экипажа.

В этой аварии серьезно пострадали десятки человек, включая детей, что заставляет пересмотреть подход к выбору перевозчиков, пишет ИА RuNews24.ru. Резонанс от случившегося лишь подтверждает, что доступность маршрута не должна перевешивать базовые правила выживания и комфорта.

"Туристам стоит критически оценивать информацию, которую предоставляют компании. Если организатор не может внятно ответить на вопросы о состоянии техники и графике водителей — лучше сразу отказаться от такой сделки. При выборе стоит обращать внимание не только на стаж шофера, но и на наличие второго водителя в штате, если маршрут длительный", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru эксперт по туристической безопасности Роман Ларин.

Критический выбор: на что смотреть перед подписанием договора

Турагент Ирина Завьялова рекомендует внимательно проверять профессиональный бэкграунд перевозчика. Возрастные водители с огромным стажем — не всегда гарантия безопасности, особенно если речь идет о долгих переездах без сменщика.

Реакция человека со временем снижается, и длительная дорога становится фактором риска. Стоит выбирать места в центральной части салона между осями — там вибрация ниже, а при экстренном торможении пассажиров меньше бросает по кабине, что снижает риск травм. Панорамные окна и вид из передних рядов могут быть фатальными при столкновении с препятствием.

Уточняйте наличие системы ГЛОНАСС и возможность связи водителя с офисом в режиме онлайн. Отсутствие контроля за передвижением — тревожный сигнал для любого путешественника. Перед поездкой также изучите отзывы, касающиеся манеры вождения конкретного шофера, и не стесняйтесь задавать вопросы о техническом обслуживании транспорта. Помните, что, оплачивая тур, вы приобретаете не просто услугу, а ответственность за свою жизнь на трассе, где безопасность всегда должна стоять на первом месте.

Ответы на популярные вопросы о безопасности в автобусных турах

Как узнать, есть ли у перевозчика лицензия?

Запросите у турфирмы копию договора с транспортной компанией или лицензию на пассажирские перевозки, которая проверяется через реестры Ространснадзора.

Почему опасны передние и задние ряды?

Передние сиденья наиболее уязвимы при лобовом столкновении из-за разбивающегося лобового стекла, а на задних рядах пассажиры сильнее страдают при наездах сзади из-за "складывания" кузова.

Обязательно ли наличие двух водителей?

Да, по закону при продолжительных многодневных поездках обязан присутствовать сменный водитель для соблюдения режима труда и отдыха, что критически важно для предотвращения аварий из-за усталости.

Что делать, если автобус кажется неисправным?

Фиксируйте любые поломки, посторонние шумы или неадекватное поведение водителя. Если риски очевидны, требуйте замены транспортного средства или отказывайтесь от поездки в целях личной сохранности.

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Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
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