Жара сводит с ума: что заставляет отдыхающих рисковать жизнями на диких пляжах Алтайского края

Тридцать градусов в тени заставляют жителей и гостей Алтайского края бежать к воде. Реки и озера наполнились людьми, ищущими спасения от зноя. Многие выбирают стихийные пляжи, игнорируя элементарные правила выживания. Итог — пугающая статистика, где каждый день становится последним для отдыхающих. Жара сводит с ума, а беспечность уносит жизни.

Фото: unsplash.com by Никко Макаспак, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Рука тонущего человека

Хроника необдуманных решений

Последние две недели превратились в череду трагедий. 14 июня на озере Линево лодка с шестью детьми перевернулась. Спасти удалось четверых. Судоводитель и двое детей погибли. Следователи уже начали разбираться в обстоятельствах дела. 20 июня в барнаульском Затоне утонул молодой человек. 21 июня в Троицком районе 30-летний мужчине стало плохо во время купания. Бийск, Топчихинский и Краснощековский районы — везде вода забирает жизни. 26 июня двое женщин погибли в состоянии опьянения, а 27 июня в реке Чарыш утонул 14-летний подросток.

"Купание в нетрезвом виде — это прямой путь к летальному исходу. Алкоголь притупляет реакцию и расширяет сосуды, что в холодной воде провоцирует мгновенный спазм и потерю ориентации", — констатировал в беседе с Pravda.Ru эксперт по туристической безопасности Роман Ларин.

Почему "дикий" отдых смертельно опасен

С начала сезона статистика ГУ МЧС по Алтайскому краю насчитывает 24 жертвы. Девять из них — дети. Показатели ситуации с безопасностью резко идут вверх: в 2024 году за весь сезон утонули пятеро детей, в 2025 — семь, а июнь 2026-го уже перекрыл эти цифры. Большинство смертей случается там, где нет ни проверенного дна, ни спасателей.

Место отдыха Уровень контроля Официальный пляж Проверка дна, спасатели, пробы воды "Дикий" пляж Отсутствие помощи, ямы, мутный берег

Люди выбирают стихийные берега из-за экономии. Платить за вход от 300 до 1250 рублей готов не каждый. В Барнауле работает всего один бесплатный городской пляж, при этом общая емкость всех официальных мест отдыха (около 10,5 тысячи человек) смехотворна для 700-тысячного мегаполиса. Проблема инфраструктуры напрямую влияет на статистику смертности.

"Многие семьи вынуждены выбирать необорудованные места, так как платный сервис становится непосильным бременем для семейного бюджета. Однако попытка сэкономить часто оборачивается невосполнимыми потерями", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru туроператор Максим Ланин.

Где искать безопасный берег

В крае открыто 43 официальных площадки. Барнаул, Бийск, Заринск, Яровое, озера Ая и Колыванское — здесь вода безопасна для здоровья, а дно очищено от "сюрпризов" вроде арматуры или битого стекла. Поиск нормальных условий отдыха — единственный способ вернуться домой живым.

Рейд спасателей по опасным зонам

ГИМС и районные администрации проводят рейды вдоль Оби. Инспекторы раздают памятки, беседуют с отдыхающими и даже используют беспилотники, чтобы с воздуха предупреждать о запретах. Однако без сознательности самих жителей эти меры остаются лишь формальностью.

"Мы видим, что люди пренебрегают даже базовыми правилами, когда считают, что их не видят. Работа с населением через рейды — это попытка достучаться до здравого смысла", — резюмировала в беседе с Pravda.Ru эксперт по чрезвычайным ситуациям Ирина Петрова.

Ответы на популярные вопросы о безопасности на воде

Почему так много людей гибнет на "диких" пляжах?

Отсутствие контроля, скрытые донные течения, ямы и отсутствие квалифицированных спасателей делают несанкционированные места ловушками.

Как понять, что место безопасно?

На официальных пляжах всегда висят таблички о разрешении купания, есть посты спасателей и чистая вода, проверенная лабораториями.

Дети тонут чаще взрослых?

В этом году наблюдается резкий рост гибели детей. Часто они гибнут в момент, когда родитель на секунду отвлекся на телефон или разговор.

Что делать, если увидел тонущего?

Немедленно звонить в экстренные службы и, если уверены в своих силах, бросать спасательный круг, но не прыгать в панику, чтобы не утонуть вдвоем.

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