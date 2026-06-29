Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кухонный кошмар с лопнувшими краями: это тесто предотвращает потерю ягодного сока при варке
Идеальная рыбная солянка начинается не с рыбы: правило, о котором забывают большинство
СК России в Ставрополье завел уголовное дело о неуплате 568 млн рублей налогов
Тайный козырь владельцев Android: эта возможность не даст санкциям повторить сценарий iPhone
Нижегородская область перешла на усиленный мониторинг запасов топлива на заправках
Звезда "Социальной сети" отказалась от продолжения: почему актёр боится ассоциаций с Цукербергом
Контрафакт захлестнул рынок косметологии в России: тысячи клиник вредят пациентам каждый день
Тульская область открывает места, куда раньше добирались немногие — туристов ждет сюрприз
Древние страхи оживают в лесах: странные туманы и призраки вынуждали людей запирать свои дома

Жара сводит с ума: что заставляет отдыхающих рисковать жизнями на диких пляжах Алтайского края

Туризм

Тридцать градусов в тени заставляют жителей и гостей Алтайского края бежать к воде. Реки и озера наполнились людьми, ищущими спасения от зноя. Многие выбирают стихийные пляжи, игнорируя элементарные правила выживания. Итог — пугающая статистика, где каждый день становится последним для отдыхающих. Жара сводит с ума, а беспечность уносит жизни.

Рука тонущего человека
Фото: unsplash.com by Никко Макаспак, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Рука тонущего человека

Хроника необдуманных решений

Последние две недели превратились в череду трагедий. 14 июня на озере Линево лодка с шестью детьми перевернулась. Спасти удалось четверых. Судоводитель и двое детей погибли. Следователи уже начали разбираться в обстоятельствах дела. 20 июня в барнаульском Затоне утонул молодой человек. 21 июня в Троицком районе 30-летний мужчине стало плохо во время купания. Бийск, Топчихинский и Краснощековский районы — везде вода забирает жизни. 26 июня двое женщин погибли в состоянии опьянения, а 27 июня в реке Чарыш утонул 14-летний подросток.

"Купание в нетрезвом виде — это прямой путь к летальному исходу. Алкоголь притупляет реакцию и расширяет сосуды, что в холодной воде провоцирует мгновенный спазм и потерю ориентации", — констатировал в беседе с Pravda.Ru эксперт по туристической безопасности Роман Ларин.

Почему "дикий" отдых смертельно опасен

С начала сезона статистика ГУ МЧС по Алтайскому краю насчитывает 24 жертвы. Девять из них — дети. Показатели ситуации с безопасностью резко идут вверх: в 2024 году за весь сезон утонули пятеро детей, в 2025 — семь, а июнь 2026-го уже перекрыл эти цифры. Большинство смертей случается там, где нет ни проверенного дна, ни спасателей.

Место отдыха Уровень контроля
Официальный пляж Проверка дна, спасатели, пробы воды
"Дикий" пляж Отсутствие помощи, ямы, мутный берег

Люди выбирают стихийные берега из-за экономии. Платить за вход от 300 до 1250 рублей готов не каждый. В Барнауле работает всего один бесплатный городской пляж, при этом общая емкость всех официальных мест отдыха (около 10,5 тысячи человек) смехотворна для 700-тысячного мегаполиса. Проблема инфраструктуры напрямую влияет на статистику смертности.

"Многие семьи вынуждены выбирать необорудованные места, так как платный сервис становится непосильным бременем для семейного бюджета. Однако попытка сэкономить часто оборачивается невосполнимыми потерями", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru туроператор Максим Ланин.

Где искать безопасный берег

В крае открыто 43 официальных площадки. Барнаул, Бийск, Заринск, Яровое, озера Ая и Колыванское — здесь вода безопасна для здоровья, а дно очищено от "сюрпризов" вроде арматуры или битого стекла. Поиск нормальных условий отдыха — единственный способ вернуться домой живым.

Рейд спасателей по опасным зонам

ГИМС и районные администрации проводят рейды вдоль Оби. Инспекторы раздают памятки, беседуют с отдыхающими и даже используют беспилотники, чтобы с воздуха предупреждать о запретах. Однако без сознательности самих жителей эти меры остаются лишь формальностью.

"Мы видим, что люди пренебрегают даже базовыми правилами, когда считают, что их не видят. Работа с населением через рейды — это попытка достучаться до здравого смысла", — резюмировала в беседе с Pravda.Ru эксперт по чрезвычайным ситуациям Ирина Петрова.

Ответы на популярные вопросы о безопасности на воде

Почему так много людей гибнет на "диких" пляжах?

Отсутствие контроля, скрытые донные течения, ямы и отсутствие квалифицированных спасателей делают несанкционированные места ловушками.

Как понять, что место безопасно?

На официальных пляжах всегда висят таблички о разрешении купания, есть посты спасателей и чистая вода, проверенная лабораториями.

Дети тонут чаще взрослых?

В этом году наблюдается резкий рост гибели детей. Часто они гибнут в момент, когда родитель на секунду отвлекся на телефон или разговор.

Что делать, если увидел тонущего?

Немедленно звонить в экстренные службы и, если уверены в своих силах, бросать спасательный круг, но не прыгать в панику, чтобы не утонуть вдвоем.

Читайте также

Экспертная проверка: Роман Ларин (эксперт по безопасности), Максим Ланин (туроператор), Ирина Петрова (эксперт по чрезвычайным ситуациям)
Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
Сейчас читают
Ступни как наждачная бумага: простое аптечное средство за неделю вернет им младенческую мягкость
Красота
Ступни как наждачная бумага: простое аптечное средство за неделю вернет им младенческую мягкость
Стелс-магия окончательно рассеялась: атомные гиганты РФ превратили флагман США в мишень
Силовые структуры
Стелс-магия окончательно рассеялась: атомные гиганты РФ превратили флагман США в мишень
Цели Путина по Новороссии предопределили дальнейший ход СВО
Военные новости
Цели Путина по Новороссии предопределили дальнейший ход СВО
Популярное
Добавьте это в клубнику перед варкой — и варенье получится густым без лишнего сахара

Профессиональный подход к заготовкам позволяет отказаться от классических пропорций сахара и сохранить естественный цвет ягод благодаря особому алгоритму варки.

Добавьте это в клубнику перед варкой — и варенье получится густым без лишнего сахара
Огонь охватил НПЗ в Славянске-на-Кубани: ситуация на объекте вызывает тревогу
Огонь охватил НПЗ в Славянске-на-Кубани: ситуация на объекте вызывает тревогу
Лейка душа забилась и плохо течет? Хитрый трюк, удалит известковый налет без иголок
Вся деревня благодарит за этот совет: как я научилась видеть признаки фитофторы задолго до её атаки
Цели Путина по Новороссии предопределили дальнейший ход СВО Любовь Степушова Запредельная дерзость: западный конкурс определил новые цели для ударов по России Андрей Николаев
Транспортный коллапс в Анапе: мэрия решилась на кардинальный шаг и пошла против системы
Стелс-магия окончательно рассеялась: атомные гиганты РФ превратили флагман США в мишень
Искал эту кнопку 2 часа под дождем: где в вашей машине спрятана секретная функция Valet
Искал эту кнопку 2 часа под дождем: где в вашей машине спрятана секретная функция Valet
Последние материалы
Нижегородская область перешла на усиленный мониторинг запасов топлива на заправках
Звезда "Социальной сети" отказалась от продолжения: почему актёр боится ассоциаций с Цукербергом
Контрафакт захлестнул рынок косметологии в России: тысячи клиник вредят пациентам каждый день
Тульская область открывает места, куда раньше добирались немногие — туристов ждет сюрприз
Жара сводит с ума: что заставляет отдыхающих рисковать жизнями на диких пляжах Алтайского края
Древние страхи оживают в лесах: странные туманы и призраки вынуждали людей запирать свои дома
Мечты разбились о суровую реальность: Ольга Орлова назвала причину отказа от третьего ребёнка
Кулинарный провал на кухне: один неверный шаг с крупой разрушает структуру мясного блюда
Перемены в Югре затронули тысячи семей: власти официально расширили список претендентов на поддержку
Президент не стал терпеть: провал сборной Южной Кореи по футболу привел к жесткому решению
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.