Китай уже не тот: путешествие в Шэньчжэнь перевернёт взгляд на азиатский премиум-отдых

Шэньчжэнь перестал быть просто "китайской мастерской". Сегодня это гигантский футуристический полигон, где небоскребы из стекла и стали конкурируют с парками, а такси управляются алгоритмами. Город, где базируются штаб-квартиры IT-гигантов вроде Huawei и Tencent, активно открывается для российских путешественников.
В конце июня Москва и Шэньчжэнь официально скрепили партнерство меморандумом. Официальные делегации договорились обмениваться цифровыми наработками и запускать совместные выставки. Российские операторы уже готовят новые маршруты, желая сделать технологичное "китайское будущее" доступным для отечественных туристов.
"Рост интереса к азиатским хабам — это закономерная реакция рынка на смену приоритетов. Шэньчжэнь станет ключевой точкой для делового и познавательного туризма в ближайшие сезоны", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru аналитик туристического рынка Илья Роденко.
Город поражает масштабом. Здесь бьют рекорды Гиннесса световыми шоу с участием 16 тысяч дронов, превращающих ночное небо в гигантский 3D-эфир. За эстетикой — добро пожаловать в Дафэнь. Это целая деревня художников, где мазки кисти создают миллионные копии полотен Да Винчи и Ван Гога.
Шэньчжэнь ломает стереотип о каменных джунглях. В черте мегаполиса — более тысячи тематических парков и заповедные пляжные бухты. Это идеальный контраст для тех, кто устал от серости и ищет чистоту природы рядом с офисами будущего.
"Туристы часто путают премиальный отдых с бездействием. Шэньчжэнь — это другой тип премиальности: логистика, комфорт и невероятная гастрономическая карта региона", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru эксперт по гастрономическому туризму Роман Беляков.
Географическое положение мегаполиса — настоящий подарок. Скоростная железная дорога соединяет его с Гонконгом всего за 15 минут. Можно легко миксовать деловой ритм мегаполиса с историей Гуанчжоу или развлечениями Макао.
|Услуга
|Ориентир по цене
|Отель 5* за сутки
|от 7 000 руб.
|Перелет туда-обратно
|от 37 000 руб. (со стыковкой)
|Комби-тур (на двоих)
|от 300 000 руб.
Для поездок стоит изучить правила перевозки, прежде чем объединять багаж или оформлять страховку, чтобы избежать неожиданных трат в аэропорту.
Город открыт. Прямые рейсы China Southern Airlines летают из Москвы, также доступны удобные пересадки через Гонконг или Гуанчжоу.
Используйте скоростные поезда. Весь район Большого залива покрыт сетью составов, где 15-20 минут между мегаполисами — стандарт.
Всегда оформляйте полис с высоким покрытием. Медицина в технологичных центрах Китая качественная, но стоит дорого.
Моллы вроде The MixC и COCO Park предлагают полный спектр брендов — от высокой моды до электроники. Это полноценная замена многим закрытым рынкам.
Профессиональный подход к заготовкам позволяет отказаться от классических пропорций сахара и сохранить естественный цвет ягод благодаря особому алгоритму варки.