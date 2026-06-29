Китай уже не тот: путешествие в Шэньчжэнь перевернёт взгляд на азиатский премиум-отдых

Шэньчжэнь перестал быть просто "китайской мастерской". Сегодня это гигантский футуристический полигон, где небоскребы из стекла и стали конкурируют с парками, а такси управляются алгоритмами. Город, где базируются штаб-квартиры IT-гигантов вроде Huawei и Tencent, активно открывается для российских путешественников.

Фото: commons.wikimedia.org by Галин Владимир Петрович, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Шэньчжэнь

Москва и Шэньчжэнь: новый вектор туризма

В конце июня Москва и Шэньчжэнь официально скрепили партнерство меморандумом. Официальные делегации договорились обмениваться цифровыми наработками и запускать совместные выставки. Российские операторы уже готовят новые маршруты, желая сделать технологичное "китайское будущее" доступным для отечественных туристов.

"Рост интереса к азиатским хабам — это закономерная реакция рынка на смену приоритетов. Шэньчжэнь станет ключевой точкой для делового и познавательного туризма в ближайшие сезоны", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru аналитик туристического рынка Илья Роденко.

Техно-рай и арт-деревни

Город поражает масштабом. Здесь бьют рекорды Гиннесса световыми шоу с участием 16 тысяч дронов, превращающих ночное небо в гигантский 3D-эфир. За эстетикой — добро пожаловать в Дафэнь. Это целая деревня художников, где мазки кисти создают миллионные копии полотен Да Винчи и Ван Гога.

Шэньчжэнь ломает стереотип о каменных джунглях. В черте мегаполиса — более тысячи тематических парков и заповедные пляжные бухты. Это идеальный контраст для тех, кто устал от серости и ищет чистоту природы рядом с офисами будущего.

"Туристы часто путают премиальный отдых с бездействием. Шэньчжэнь — это другой тип премиальности: логистика, комфорт и невероятная гастрономическая карта региона", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru эксперт по гастрономическому туризму Роман Беляков.

Маршруты, отели и бюджет

Географическое положение мегаполиса — настоящий подарок. Скоростная железная дорога соединяет его с Гонконгом всего за 15 минут. Можно легко миксовать деловой ритм мегаполиса с историей Гуанчжоу или развлечениями Макао.

Услуга Ориентир по цене Отель 5* за сутки от 7 000 руб. Перелет туда-обратно от 37 000 руб. (со стыковкой) Комби-тур (на двоих) от 300 000 руб.

Для поездок стоит изучить правила перевозки, прежде чем объединять багаж или оформлять страховку, чтобы избежать неожиданных трат в аэропорту.

Ответы на популярные вопросы о поездке

Трудно ли попасть в Шэньчжэнь без турпакета?

Город открыт. Прямые рейсы China Southern Airlines летают из Москвы, также доступны удобные пересадки через Гонконг или Гуанчжоу.

Как лучше всего сочетать города региона?

Используйте скоростные поезда. Весь район Большого залива покрыт сетью составов, где 15-20 минут между мегаполисами — стандарт.

Нужна ли особая страховка?

Всегда оформляйте полис с высоким покрытием. Медицина в технологичных центрах Китая качественная, но стоит дорого.

На что ориентироваться при шопинге?

Моллы вроде The MixC и COCO Park предлагают полный спектр брендов — от высокой моды до электроники. Это полноценная замена многим закрытым рынкам.

Читайте также