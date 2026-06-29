Южные пляжи стали как термальные ванны: аномальный прогрев воды создал новые риски для туристов

Южные пляжи официально перешли в режим "парного молока". Море у берегов Краснодарского края прогрелось до отметок, которые обычно фиксируют в разгар июля. Синоптики констатируют: средняя температура воды в регионе уже достигла 24,9 градуса, что превращает побережье в гигантский термальный бассейн.

Фото: Own work by Moreau.henri, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Пляж

Азовские мелководья: лидеры прогрева

Традиционно Азовское море быстрее реагирует на солнечную активность из-за своей небольшой глубины. В Приморско-Ахтарске, Ейске и Темрюке термометры показывают уверенные 26 градусов. Такая же ситуация наблюдается в станицах Должанской и Голубицкой. Однако за комфортом скрываются и риски: мелководье становится идеальной средой для размножения микроорганизмов. Туристам в Ейске уже пришлось столкнуться с массовыми атаками морских блох, вызывающих аллергию.

"Резкий прогрев воды до 26 градусов провоцирует не только бурное цветение водорослей, но и всплеск активности прибрежной фауны. Для аллергиков купание в такой 'теплице' может обернуться кожными высыпаниями", — предупредила в беседе с Pravda.Ru эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова.

Черноморские аномалии: Сочи догоняет Азов

Сюрприз преподнесло Черное море в районе Сочи и Адлера. Обычно более прохладное, чем Азов, сейчас оно сравнялось с ним по температуре — те же 26 градусов вдоль береговой линии. Впрочем, инфраструктура курорта испытывает перегрузки не только из-за наплыва отдыхающих. Власти были вынуждены ограничить продажу бензина на АЗС, чтобы избежать логистического ступора в разгар купального сезона.

На остальном побережье ситуация чуть спокойнее. В Новороссийске, Геленджике и Анапе вода держится на отметке 24 градуса. Аналогичные показатели зафиксированы в Абрау-Дюрсо, Широкой Балке и на Большом Утрише. Исключением стала станица Благовещенская под Анапой, где море прогрелось до 25 градусов.

"Такие температурные рекорды в начале сезона — это серьезный сигнал изменения локального климата. Длительный застой перегретой воды в бухтах Геленджика и Новороссийска может привести к кислородному голоданию придонных слоев", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru климатолог Павел Лебедев.

Сводка температур по курортам

Локация Температура воды (°C) Сочи / Адлер / Ейск 26 Благовещенская 25 Анапа / Геленджик / Новороссийск 24

Ответы на популярные вопросы

Где сейчас самая теплая вода для отдыха с детьми?

Лучше всего выбирать Азовское побережье (Ейск, Темрюк) или Сочи — там вода достигла 26 градусов.

Безопасно ли купаться при 26 градусах?

Да, но стоит избегать застойных зон в бухтах, чтобы не подхватить кишечную инфекцию в перегретой воде.

Ожидается ли дальнейший рост температуры?

Синоптики прогнозируют сохранение аномального тепла, если не вмешаются кратковременные штормы.

Влияет ли жара на стоимость отдыха?

Прямо — нет, но ажиотажный спрос из-за идеальной погоды может подстегнуть цены на жилье и услуги.

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