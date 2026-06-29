Миллионы людей передумали ехать: привычный маршрут в Персидский залив обернулся массовым отказом

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Туризм » Регионы » Ближний Восток

К весне 2027 года туристический поток из России в страны Ближнего Востока восстановится лишь частично. По самым оптимистичным прогнозам, объем поездок достигнет 50-60% от показателей 2025 года. Текущая динамика указывает на то, что путешественники стали бережнее относиться к вопросам личной безопасности при выборе маршрутов. Для тех, кто предпочитает более предсказуемые направления, уже сейчас доступны бюджетные морские курорты в других частях света.

Объединённые Арабские Эмираты, Дубай
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Объединённые Арабские Эмираты, Дубай

Факторы падения спроса на ближневосточном направлении

Основным препятствием для роста отрасли остается нестабильная геополитическая обстановка в регионе. Как пишет Газета.Ru со ссылкой на генерального директора "Корпорэйт Трэвел" Елену Боровую, после недавнего кризиса и временной остановки продаж туров в Персидский залив почти 25% клиентов отказались от посещения этих стран. Если в 2025 году регион принял более 2,6 млн россиян, то через два года показатель может составить лишь 1,5 млн визитов при умеренном развитии событий.

В сегменте делового туризма ситуация выглядит еще более сложной. Если ранее ОАЭ фигурировали в каждом третьем корпоративном тендере, то сегодня интерес бизнеса обвалился в несколько раз. На этом фоне компании начинают искать альтернативные площадки для мероприятий, включая прямые рейсы в Минск для проведения встреч в более спокойной обстановке.

"Резкое снижение деловой активности на Ближнем Востоке — это прямой ответ на возрастающие риски. Кратное сокращение запросов от корпоратов заставляет рынок переориентироваться на Азию, где Китай становится основным бенефициаром этого процесса", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru Менеджер по зарубежному туризму Ирина Соколова.

Перераспределение туристических рынков

Свободные ресурсы и интерес путешественников постепенно переходят к странам Юго-Восточной Азии. Боровая отметила, что Китай и другие азиатские государства становятся приоритетными целями для россиян. Впрочем, даже там есть нюансы: туристам иногда приходится делать сложный выбор, например, сравнивая Паттайю и Пхукет с учетом климатических рисков. Чтобы не возникло проблем с оплатой услуг, власти работают над тем, чтобы карта Мир в Таиланде и соседних странах принималась повсеместно.

Отечественные направления также выигрывают от снижения привлекательности заграничных поездок. Пока зарубежные заповедники и пляжи теряют гостей, российские локации, такие как трасса М-10 с ее скрытыми достопримечательностями, привлекают все больше автотуристов. Эксперты уверены, что трансформация рынка продолжится до полной стабилизации международной повестки.

Ответы на популярные вопросы о поездках на Ближний Восток

На сколько сократился интерес бизнеса к региону?

По экспертным оценкам, востребованность ближневосточных стран для проведения корпоративных выездов и деловых встреч снизилась в четыре-пять раз в сравнении с прошлым годом.

Сколько россиян посетили страны Ближнего Востока в 2025 году?

По статистическим данным, этот регион выбрали для своих поездок более 2,6 млн российских граждан.

Куда перераспределяется спрос из-за рисков в Персидском заливе?

Основными направлениями-заменителями стали Китай и другие государства Азии, которые воспринимаются туристами как более стабильные и безопасные.

Каков максимально возможный прогноз восстановления на 2027 год?

Специалисты отрасли полагают, что к весне 2027 года турпоток сможет восстановиться максимум на 60% от прежних показателей, что составит около 1,5 млн поездок.

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Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
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