К весне 2027 года туристический поток из России в страны Ближнего Востока восстановится лишь частично. По самым оптимистичным прогнозам, объем поездок достигнет 50-60% от показателей 2025 года. Текущая динамика указывает на то, что путешественники стали бережнее относиться к вопросам личной безопасности при выборе маршрутов. Для тех, кто предпочитает более предсказуемые направления, уже сейчас доступны бюджетные морские курорты в других частях света.
Основным препятствием для роста отрасли остается нестабильная геополитическая обстановка в регионе. Как пишет Газета.Ru со ссылкой на генерального директора "Корпорэйт Трэвел" Елену Боровую, после недавнего кризиса и временной остановки продаж туров в Персидский залив почти 25% клиентов отказались от посещения этих стран. Если в 2025 году регион принял более 2,6 млн россиян, то через два года показатель может составить лишь 1,5 млн визитов при умеренном развитии событий.
В сегменте делового туризма ситуация выглядит еще более сложной. Если ранее ОАЭ фигурировали в каждом третьем корпоративном тендере, то сегодня интерес бизнеса обвалился в несколько раз. На этом фоне компании начинают искать альтернативные площадки для мероприятий, включая прямые рейсы в Минск для проведения встреч в более спокойной обстановке.
"Резкое снижение деловой активности на Ближнем Востоке — это прямой ответ на возрастающие риски. Кратное сокращение запросов от корпоратов заставляет рынок переориентироваться на Азию, где Китай становится основным бенефициаром этого процесса", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru Менеджер по зарубежному туризму Ирина Соколова.
Свободные ресурсы и интерес путешественников постепенно переходят к странам Юго-Восточной Азии. Боровая отметила, что Китай и другие азиатские государства становятся приоритетными целями для россиян. Впрочем, даже там есть нюансы: туристам иногда приходится делать сложный выбор, например, сравнивая Паттайю и Пхукет с учетом климатических рисков. Чтобы не возникло проблем с оплатой услуг, власти работают над тем, чтобы карта Мир в Таиланде и соседних странах принималась повсеместно.
Отечественные направления также выигрывают от снижения привлекательности заграничных поездок. Пока зарубежные заповедники и пляжи теряют гостей, российские локации, такие как трасса М-10 с ее скрытыми достопримечательностями, привлекают все больше автотуристов. Эксперты уверены, что трансформация рынка продолжится до полной стабилизации международной повестки.
По экспертным оценкам, востребованность ближневосточных стран для проведения корпоративных выездов и деловых встреч снизилась в четыре-пять раз в сравнении с прошлым годом.
По статистическим данным, этот регион выбрали для своих поездок более 2,6 млн российских граждан.
Основными направлениями-заменителями стали Китай и другие государства Азии, которые воспринимаются туристами как более стабильные и безопасные.
Специалисты отрасли полагают, что к весне 2027 года турпоток сможет восстановиться максимум на 60% от прежних показателей, что составит около 1,5 млн поездок.
Профессиональный подход к заготовкам позволяет отказаться от классических пропорций сахара и сохранить естественный цвет ягод благодаря особому алгоритму варки.