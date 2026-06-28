Российские туристы попали под жесткий контроль: полиция начала массово выписывать счета на улицах

Российских туристов, планирующих отпуск в Европе, предупредили о жестких санкциях за нарушение дресс-кода на городских улицах. Популярные курорты Франции и Испании начали активно штрафовать отдыхающих, которые покидают пляжные зоны в купальниках, бикини или с обнаженным торсом. Подобная беспечность в условиях аномальной жары теперь может обойтись путешественнику в сумму, сопоставимую со стоимостью нескольких экскурсий или медицинской страховки за границей.

Фото: commons.wikimedia.org by Vittex, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Монако

Французский этикет: где запретили бикини

Власти французских курортных городов Нарбонна, Канны, Ницца и Сен-Тропе расширили охват территорий, на которых появление в пляжной одежде считается административным правонарушением. Если раньше ограничения касались преимущественно административных зданий, то теперь под запрет попали рынки, торговые центры и центральные исторические улицы. Мэрия Нарбонны ввела наиболее строгие меры: до конца сентября туристы обязаны не только прикрывать тело одеждой, но и носить обувь — прогулки босиком в черте города также вне закона.

"Туристам важно понимать, что европейские муниципалитеты стремятся разграничить зоны рекреации и городские пространства. Штраф в 150 евро — это не просто формальность, а действующий механизм пополнения бюджета за счет неосведомленных гостей", — разъяснила в беседе с Pravda.Ru турагент Анастасия Крылова.

Основной причиной ужесточения контроля стал "визуальный дискомфорт" местных жителей. Из-за экстремальных температур отдыхающие все чаще игнорируют нормы приличия, заходя в магазины и кафе в одних плавках или купальниках. Полиция на лазурном берегу получила распоряжение не ограничиваться предупреждениями, а сразу выписывать квитанции нарушителям, независимо от их гражданства.

Испанский опыт: платные пляжи и тишина

Испания не отстает от соседей в вопросах дисциплины. В Малаге власти делают упор на информационную кампанию, устанавливая стенды с правилами поведения. Основные требования касаются соблюдения тишины в ночное время и запрета на нахождение в купальных костюмах вне песка. При этом инфраструктурные изменения коснулись и доступности отдыха: вход на некоторые популярные пляжные зоны теперь стоит 10 евро, что призвано регулировать туристический поток.

"Зачастую туристы путают курортную атмосферу с полной вседозволенностью. Введение платы за вход на пляж в Испании — это попытка сохранить экосистему и обеспечить комфорт тем, кто готов платить за сервис и порядок", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru менеджер по зарубежному туризму Ирина Соколова.

Тем, кто ищет более спокойные альтернативы и устал от европейских бюрократических сложностей, эксперты рекомендуют обратить внимание на направления, где акцент смещен на качественный сервис. Например, элитные курорты Египта предлагают схожий уровень комфорта без жестких санкций за внешний вид внутри закрытых территорий отелей.

"Безопасность и соблюдение местных законов — основа спокойного отдыха. Штрафы за внешний вид в Европе становятся трендом, поэтому перед поездкой необходимо изучать муниципальные постановления конкретного города", — предупредил в беседе с Pravda.Ru эксперт по туристической безопасности Роман Ларин.

Нарушение / Ошибка Последствия и советы Прогулка в бикини по центру города (Франция) Штраф 150 евро. Рекомендуется иметь при себе легкую накидку или парео. Нахождение на улице без обуви (Нарбонна) Административное взыскание. Обувь обязательна даже на подходе к пляжу. Шум в ночное время в Испании (Малага) Крупный штраф. Ограничения действуют до конца октября. Игнорирование платных зон в Малаге Вход в пляжную зону — 10 евро. Без оплаты доступ будет закрыт.

Ответы на популярные вопросы о штрафах на курортах

1. Могут ли оштрафовать, если я иду в купальнике из отеля на пляж через дорогу? Да, если дорога является муниципальной улицей. Законы в Каннах и Нарбонне не делают исключений для коротких переходов. Одежду следует надевать сразу при выходе из отеля.

2. Касаются ли штрафы за обнаженный торс мужчин? Безусловно. В Нарбонне и других французских городах закон един для обоих полов. Прогулка с голым торсом в общественном месте карается штрафом в 150 евро.

3. Действуют ли эти запреты ночью? Запрет на пляжную одежду действует круглосуточно. Кроме того, в Малаге (Испания) ночью действуют дополнительные санкции за нарушение тишины.

4. Как оплачивается такой штраф? Квитанция может быть выписана на месте сотрудником полиции. Уклонение от уплаты может привести к проблемам с визовой историей и последующим въездом в страны Шенгенской зоны.

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