Рай превращается в помойку: туристическое снаряжение загрязнило озеро Тиличо в Непале микропластиком

Озеро Тиличо в Непале — это ледяное зеркало на высоте 4917 метров. Здесь разреженный воздух, пронзительная синева воды и тишина, которую когда-то нарушал только ветер. Сегодня этот высокогорный рай задыхается от мусора. Ученые нашли в воде огромное количество фрагментов полимеров. Гималаи больше не крепость.

Фото: Pravda.ru by Алексей Трусов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Озеро в горах

Микропластик на высоте пяти километров

Исследователи, поднявшиеся к озеру, забили тревогу. В среднем каждый литр воды содержит 42 частицы пластика. Это промышленная концентрация для места, где нет дорог, заводов и городов. Большая беда пришла с берега. Там, где треккеры делают селфи и ставят палатки, концентрация синтетики зашкаливает.

"Туристы оставляют после себя больше, чем следы на снегу. Синтетическая одежда и дешевое снаряжение при каждом движении распадаются на микроскопические волокна, которые ветер и талые воды смывают прямиком в озеро", — предположил в беседе с Pravda.Ru эксперт по активному отдыху Алексей Трусов.

Тиличо — это архив экологических грехов человечества. Горная вода двигается медленно, она консервирует все, что попадает в чашу озера. Анализ проб показал наличие полиэстера, полиэтилена и полипропилена. Это база любого походного набора: от флисовых кофт до упаковок быстрорастворимых обедов. Для чистоты эксперимента ученые отказались от пластиковой тары при заборе проб, используя только металл, чтобы данные были максимально честными.

Тип материала Источник в горах Полиэстер Термобелье и флисовые куртки Полиэтилен Одноразовая упаковка и пакеты

Цепная реакция в истоках рек

Тиличо связано с горными ледниками. Пластмасса в его воде — это не локальная проблема одной фотозоны. Эти водоемы питают реки, от которых зависят миллионы людей внизу. Микропластик движется по течению, проникая в пищевые цепи и источники питьевой воды. Мы превращаем истоки рек в ядовитые ручьи.

"Нельзя рассматривать горы как бездонный фильтр. Каждое брошенное в Гималаях пластиковое волокно — это будущий токсин в кране у жителя долины через пару лет", — предупредил в беседе с Pravda.Ru эксперт по туристической безопасности Роман Ларин.

Специалисты требуют жестких мер. На популярных туристических маршрутах пора вводить запреты на одноразовую тару. Производители снаряжения обязаны переходить на экологичные составы, которые не осыпаются микропластиком при первой же нагрузке.

"Ситуация критическая. Властям нужно полностью пересматривать стандарты допуска экспедиций на высоту, так как экосистема не успевает перерабатывать такой объем антропогенного мусора", — констатировал в беседе с Pravda.Ru аналитик туристического рынка Илья Роденко.

Ответы на популярные вопросы о загрязнении высокогорий

Почему именно Тиличо стало объектом исследования?

Это высокогорный резервуар, где вода застаивается, что позволяет четко зафиксировать уровень накопления пластика за последние годы.

Откуда берется полиэстер в диких горах?

Этот материал доминирует в составе туристической одежды. При трении ткани о кожу или рюкзак микрочастицы осыпаются в окружающую среду.

Безопасна ли вода в таких озерах теперь?

Употребление воды без многоступенчатой фильтрации в этом районе стало рискованным из-за высокого уровня микропластика.

Можно ли остановить загрязнение такими методами?

Только комплексным подходом: от запрета пластиковых бутылок в заповедниках до внедрения инноваций в текстильной промышленности.

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