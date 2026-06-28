Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Тайная сантехника преисподней: одна находка в кристаллах перевернула историю вулканов
Песчинка среди исполинов: в Китае обнаружили самую маленькую дикую кошку в истории
Раис Татарстана одобрил стратегию поддержки малых хозяйств и переработчиков молока
Бетонный гигант под Женевой уходит в отпуск: масштабная перестройка изменит взгляд на Вселенную
Пустые канистры и лимиты: на столичных АЗС ввели жесткий режим отпуска топлива в одни руки
Тандем из овощей и жвачки регулирует давление? Странный эксперимент в Лондоне заставил задуматься
Можно больше не платить: как знание закона помогает избежать переплат за багаж в аэропорту
Аномальный зной в Волгоградской области может привести к сбоям систем
Огонь охватил НПЗ в Славянске-на-Кубани: ситуация на объекте вызывает тревогу

Рай превращается в помойку: туристическое снаряжение загрязнило озеро Тиличо в Непале микропластиком

Туризм

Озеро Тиличо в Непале — это ледяное зеркало на высоте 4917 метров. Здесь разреженный воздух, пронзительная синева воды и тишина, которую когда-то нарушал только ветер. Сегодня этот высокогорный рай задыхается от мусора. Ученые нашли в воде огромное количество фрагментов полимеров. Гималаи больше не крепость.

Озеро в горах
Фото: Pravda.ru by Алексей Трусов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Озеро в горах

Микропластик на высоте пяти километров

Исследователи, поднявшиеся к озеру, забили тревогу. В среднем каждый литр воды содержит 42 частицы пластика. Это промышленная концентрация для места, где нет дорог, заводов и городов. Большая беда пришла с берега. Там, где треккеры делают селфи и ставят палатки, концентрация синтетики зашкаливает.

"Туристы оставляют после себя больше, чем следы на снегу. Синтетическая одежда и дешевое снаряжение при каждом движении распадаются на микроскопические волокна, которые ветер и талые воды смывают прямиком в озеро", — предположил в беседе с Pravda.Ru эксперт по активному отдыху Алексей Трусов.

Почему Тиличо превратился в свалку

Тиличо — это архив экологических грехов человечества. Горная вода двигается медленно, она консервирует все, что попадает в чашу озера. Анализ проб показал наличие полиэстера, полиэтилена и полипропилена. Это база любого походного набора: от флисовых кофт до упаковок быстрорастворимых обедов. Для чистоты эксперимента ученые отказались от пластиковой тары при заборе проб, используя только металл, чтобы данные были максимально честными.

Тип материала Источник в горах
Полиэстер Термобелье и флисовые куртки
Полиэтилен Одноразовая упаковка и пакеты

Цепная реакция в истоках рек

Тиличо связано с горными ледниками. Пластмасса в его воде — это не локальная проблема одной фотозоны. Эти водоемы питают реки, от которых зависят миллионы людей внизу. Микропластик движется по течению, проникая в пищевые цепи и источники питьевой воды. Мы превращаем истоки рек в ядовитые ручьи.

"Нельзя рассматривать горы как бездонный фильтр. Каждое брошенное в Гималаях пластиковое волокно — это будущий токсин в кране у жителя долины через пару лет", — предупредил в беседе с Pravda.Ru эксперт по туристической безопасности Роман Ларин.

Специалисты требуют жестких мер. На популярных туристических маршрутах пора вводить запреты на одноразовую тару. Производители снаряжения обязаны переходить на экологичные составы, которые не осыпаются микропластиком при первой же нагрузке.

"Ситуация критическая. Властям нужно полностью пересматривать стандарты допуска экспедиций на высоту, так как экосистема не успевает перерабатывать такой объем антропогенного мусора", — констатировал в беседе с Pravda.Ru аналитик туристического рынка Илья Роденко.

Ответы на популярные вопросы о загрязнении высокогорий

Почему именно Тиличо стало объектом исследования?

Это высокогорный резервуар, где вода застаивается, что позволяет четко зафиксировать уровень накопления пластика за последние годы.

Откуда берется полиэстер в диких горах?

Этот материал доминирует в составе туристической одежды. При трении ткани о кожу или рюкзак микрочастицы осыпаются в окружающую среду.

Безопасна ли вода в таких озерах теперь?

Употребление воды без многоступенчатой фильтрации в этом районе стало рискованным из-за высокого уровня микропластика.

Можно ли остановить загрязнение такими методами?

Только комплексным подходом: от запрета пластиковых бутылок в заповедниках до внедрения инноваций в текстильной промышленности.

Читайте также

Экспертная проверка: эксперт по активному отдыху Алексей Трусов, эксперт по туристической безопасности Роман Ларин, аналитик туристического рынка Илья Роденко
Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
Сейчас читают
Седина старит лицо? 5 способов забыть о частом окрашивании и выглядеть моложе всех
Красота и стиль
Седина старит лицо? 5 способов забыть о частом окрашивании и выглядеть моложе всех
Подписана путевка в бездну: Киев выбрал неожиданную цель для сорокадневного сценария СБУ
Мир. Новости мира
Подписана путевка в бездну: Киев выбрал неожиданную цель для сорокадневного сценария СБУ
Идеальные стены на века: материал, который в два раза надежнее обычного гипсокартона
Недвижимость
Идеальные стены на века: материал, который в два раза надежнее обычного гипсокартона
Популярное
Секрет сантехников: как открутить любую деталь смесителя, если она намертво закисла

Известковый налет на резьбе превращает простой демонтаж смесителя в сложную инженерную задачу, где излишняя спешка чревата заменой всей сантехники.

Секрет сантехников: как открутить любую деталь смесителя, если она намертво закисла
Заправки Москвы взяли под усиленный контроль: что происходит с бензином на самом деле
Заправки Москвы взяли под усиленный контроль: что происходит с бензином на самом деле
Город на грани коллапса: масштаб событий в Петербурге вынудил РЖД изменить структуру поездов
Конец карьеры главного русофоба ЕС: Каллас с позором вышвыривают из кабинетов Брюсселя
Украина предлагает Казахстану дружбу, разрушая его Любовь Степушова Запредельная дерзость: западный конкурс определил новые цели для ударов по России Андрей Николаев Мир столкнулся с невидимым кризисом: политические модели уступили место расчетливым алгоритмам Юрий Бочаров
Подписана путевка в бездну: Киев выбрал неожиданную цель для сорокадневного сценария СБУ
Бензин перестал доезжать до АЗС: логистический коллапс в Калининграде обнажил слабые места
Идеальные стены на века: материал, который в два раза надежнее обычного гипсокартона
Идеальные стены на века: материал, который в два раза надежнее обычного гипсокартона
Последние материалы
Пустые канистры и лимиты: на столичных АЗС ввели жесткий режим отпуска топлива в одни руки
Тандем из овощей и жвачки регулирует давление? Странный эксперимент в Лондоне заставил задуматься
Можно больше не платить: как знание закона помогает избежать переплат за багаж в аэропорту
Аномальный зной в Волгоградской области может привести к сбоям систем
Огонь охватил НПЗ в Славянске-на-Кубани: ситуация на объекте вызывает тревогу
Denza N8L ломает все правила: роскошный салон, молниеносная зарядка и скорость суперкара
Astronomy & Astrophysics опубликовал сценарий трансформации Солнца в красного гиганта
Восемь лет полета к Меркурию позади: теперь космическую миссию отделяет от провала всего один маневр
Этого ждали годами: в России окончательно закрыли серые зоны в расчетах и кредитовании
Не спорткар, а мечта: эксперты назвали 26 автомобилей, которые идеально подходят после 60 лет
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.