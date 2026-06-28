Можно больше не платить: как знание закона помогает избежать переплат за багаж в аэропорту

Аэропорт — место, где кошелек худеет быстрее, чем вы успеваете дойти до стойки регистрации. Доплата за перевес — классическая ловушка для отпускников, которые не удержались и купили лишнюю пару сандалий или десяток сувениров из Костромы. Однако закон позволяет легально обойти кассу, не избавляясь от вещей в урне.
Суммирование багажных мест — законная практика для авиапассажиров. Об этом изданию "Абзац" сообщил юрист Александр Манько. Летя вдвоем или всей семьей, вы имеете право перераспределить килограммы. Главное условие — общая бронь и один рейс. Неважно, что у одного чемодан легче, а у второго "тяжелее" нормы. Авиакомпании обязаны засчитывать общий объем веса на купленные билеты.
"Объединение норм — это не добрая воля перевозчика, а стандартная отраслевая практика. Пассажиры часто забывают, что при наличии единого бронирования их багаж рассматривается как суммарный ресурс, что позволяет избежать лишних трат в аэропорту", — разъяснила менеджер по внутреннему туризму Анна Громов.
Даже если у всей семьи на троих в сумме вышло 60 килограммов, сложить их в один гигантский баул не выйдет. Правило "одного места" критично для грузчиков. Вес чемодана не должен превышать 30 килограммов. Превышение превращает багаж в груз. Тарифы меняются мгновенно, и экономия превращается в убыток.
|Ситуация
|Последствие
|Суммарный вес в норме
|Бесплатная транспортировка
|Один баул более 30 кг
|Перевод в категорию спецгруза
"Когда вес одного места переваливает за 30 килограмм, безопасность труда становится приоритетом. Грузчик не обязан поднимать такой вес вручную, поэтому тарифы на тяжелые чемоданы жестко регламентированы и всегда выше стандартных", — подчеркнула бортпроводница гражданской авиации Анна Волкова.
Чтобы "фокус" прошел гладко, подходите к стойке вместе. Если один из членов семьи зарегистрируется раньше и унесет свою норму веса, суммировать килограммы будет сложнее. Вся компания должна быть перед глазами сотрудника на стойке. Это снимает вопросы по распределению груза. Также помните про габариты — даже морские путешествия или привычные перелеты требуют соблюдения правил ручной клади.
Нет, система бронирования должна быть общей. Иначе авиакомпания считает багаж каждого пассажира отдельно.
Придется выложить 2 килограмма в ручную кладь или оплатить сверхнормативный груз по тарифу авиакомпании.
Правила суммирования работают для выбранных тарифов, но нормы у разных классов обслуживания могут отличаться.
Если вы укладываетесь в общую норму группы, заранее сообщать не требуется. Главное — отсутствие перевеса на каждое место.
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