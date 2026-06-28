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Тайный план Дели: остров-заповедник превращают в туристический рай с миллионным потоком

Туризм

Индия вонзает строительные краны в дикие джунгли Большого Никобара. Остров, годами служивший закрытым заповедником для ученых, готовят к прыжку в высшую лигу мирового туризма. Хаос индийских мегаполисов здесь сменяется соленой тишиной Андаманского моря, но статус "затерянного мира" скоро падет под натиском бетона и амбиций Дели. Власти намерены превратить этот клочок суши в глобальный хаб, способный переваривать миллион гостей ежегодно.

Закат на море
Фото: Pravda.Ru by Наталья Мурзинова is licensed under All Rights Reserved
Закат на море

Проект века: порт, небо и бетон

Индия разворачивает на острове стройку, масштаб которой напоминает создание новой цивилизации. В планах — гигантский глубоководный порт и международный авиаузел. Сейчас добраться сюда — квест для избранных, но через несколько лет транспортная блокада будет прорвана.

Логика проста: превратить Большой Никобар в альтернативу популярным направлениям. На фоне того, как Мальдивы и Маврикий демпингуют, пытаясь удержать аудиторию, Индия ставит на эффект новизны и дикую эстетику.

"Инфраструктурный бум такого масштаба всегда бьет по экологии, но дает колоссальный поток денег. Если Индия реализует план по аэропорту, Большой Никобар станет ключевой точкой на карте Юго-Восточной Азии", — объяснил в беседе с Pravda.Ru туроператор Максим Ланин.

Освоение территории займет около тридцати лет. Это не спринт, а тяжелый марафон. Остров будут "причесывать" под нужды массового туриста поэтапно.

Пока власти чертят схемы терминалов, путешественники уже присматриваются к локации как к самому необычному направлению будущего десятилетия. Тем более что Россия активно ведет переговоры о смягчении визовых барьеров с регионом, что может сделать путь к Никобарским пляжам еще короче.

Магнит для фанатов экзотики

Главная ставка сделана на сенсорику: ослепительно белый коралловый песок, бирюза, доходящая до горизонта, и вода, стабильно прогретая до +27 градусов. Это место не про шезлонги и аниматоров, а про первобытный драйв.

Побережье — это родильный дом для редких кожистых черепах. Увидеть, как многотонные рептилии выходят на берег под светом звезд — опыт, ради которого люди готовы терпеть перелеты любой сложности.

"На островах такого типа сервис часто проигрывает картинке. Но именно за аутентичностью и отсутствием "пластика" поедет обеспеченный турист, уставший от одинаковых пятизвездочных коробок", — отметила в беседе с Pravda.Ru менеджер по зарубежному туризму Ирина Соколова.

В глубине острова — непролазный изумрудный ад тропических джунглей и горные хребты. Здесь прячутся водопады, о которых знают только спутниковые карты. Это не уютные дворики Кенигсберга с их меланхолией, это агрессивная и живая природа, требующая подготовки и крепких ботинок.

Индия умеет играть на контрастах: от тюремного детокса в Чанчалгуде до лакшери-отдыха на закрытых островах.

Параметр Детализация проекта
Бюджетный горизонт 30 лет до полной реализации
Целевой трафик До 1 000 000 туристов в год
Главные объекты Глубоководный порт, авиаузал, курортные зоны

Шомпены против цивилизации

Прогресс всегда требует жертв. На Большом Никобаре живет народ шомпенов — люди, чей быт не менялся веками. Они — живая история, сохранившаяся только благодаря изоляции острова.

Правозащитники уже бьют в набат: массовый туризм сотрет уникальную культуру быстрее, чем океанский прилив. Толпы искателей селфи могут принести болезни и разрушить хрупкий социальный баланс племени.

"Безопасность коренного населения — это всегда лотерея при большом строительстве. Без жесткого контроля и зонирования мы рискуем потерять уникальный этнос в угоду комфорту заезжих гостей", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru эксперт по туристической безопасности Роман Ларин.

Экономика острова неизбежно изменится. Пока в России обсуждают, как цены на топливо бьют по речным круизам или как дорожает автобусная логистика, Индия готова вливать миллиарды в создание автономного туристического рая.

Вопрос лишь в том, останется ли за этими миллиардами место для самой природы, которая и делает Большой Никобар бесценным.

Ответы на популярные вопросы о Большом Никобаре

Можно ли поехать на остров прямо сейчас?

Доступ крайне ограничен. Требуются специальные разрешения, которые выдают в основном для научных и государственных целей. Массовый туризм пока находится на стадии проектирования инфраструктуры.

Чем Большой Никобар отличается от других островов региона?

В отличие от освоенных Андаманских островов, здесь сохранилась абсолютно нетронутая экосистема и проживают изолированные племена, не контактирующие с внешним миром.

Правда ли, что там появятся отели класса люкс?

Интеграция в мировой рынок подразумевает строительство высококлассных резортов, способных конкурировать с пляжами, которые предлагает летний Тунис или Мальдивы.

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Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
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