Индия вонзает строительные краны в дикие джунгли Большого Никобара. Остров, годами служивший закрытым заповедником для ученых, готовят к прыжку в высшую лигу мирового туризма. Хаос индийских мегаполисов здесь сменяется соленой тишиной Андаманского моря, но статус "затерянного мира" скоро падет под натиском бетона и амбиций Дели. Власти намерены превратить этот клочок суши в глобальный хаб, способный переваривать миллион гостей ежегодно.
Индия разворачивает на острове стройку, масштаб которой напоминает создание новой цивилизации. В планах — гигантский глубоководный порт и международный авиаузел. Сейчас добраться сюда — квест для избранных, но через несколько лет транспортная блокада будет прорвана.
Логика проста: превратить Большой Никобар в альтернативу популярным направлениям. На фоне того, как Мальдивы и Маврикий демпингуют, пытаясь удержать аудиторию, Индия ставит на эффект новизны и дикую эстетику.
"Инфраструктурный бум такого масштаба всегда бьет по экологии, но дает колоссальный поток денег. Если Индия реализует план по аэропорту, Большой Никобар станет ключевой точкой на карте Юго-Восточной Азии", — объяснил в беседе с Pravda.Ru туроператор Максим Ланин.
Освоение территории займет около тридцати лет. Это не спринт, а тяжелый марафон. Остров будут "причесывать" под нужды массового туриста поэтапно.
Пока власти чертят схемы терминалов, путешественники уже присматриваются к локации как к самому необычному направлению будущего десятилетия. Тем более что Россия активно ведет переговоры о смягчении визовых барьеров с регионом, что может сделать путь к Никобарским пляжам еще короче.
Главная ставка сделана на сенсорику: ослепительно белый коралловый песок, бирюза, доходящая до горизонта, и вода, стабильно прогретая до +27 градусов. Это место не про шезлонги и аниматоров, а про первобытный драйв.
Побережье — это родильный дом для редких кожистых черепах. Увидеть, как многотонные рептилии выходят на берег под светом звезд — опыт, ради которого люди готовы терпеть перелеты любой сложности.
"На островах такого типа сервис часто проигрывает картинке. Но именно за аутентичностью и отсутствием "пластика" поедет обеспеченный турист, уставший от одинаковых пятизвездочных коробок", — отметила в беседе с Pravda.Ru менеджер по зарубежному туризму Ирина Соколова.
В глубине острова — непролазный изумрудный ад тропических джунглей и горные хребты. Здесь прячутся водопады, о которых знают только спутниковые карты. Это не уютные дворики Кенигсберга с их меланхолией, это агрессивная и живая природа, требующая подготовки и крепких ботинок.
Индия умеет играть на контрастах: от тюремного детокса в Чанчалгуде до лакшери-отдыха на закрытых островах.
|Параметр
|Детализация проекта
|Бюджетный горизонт
|30 лет до полной реализации
|Целевой трафик
|До 1 000 000 туристов в год
|Главные объекты
|Глубоководный порт, авиаузал, курортные зоны
Прогресс всегда требует жертв. На Большом Никобаре живет народ шомпенов — люди, чей быт не менялся веками. Они — живая история, сохранившаяся только благодаря изоляции острова.
Правозащитники уже бьют в набат: массовый туризм сотрет уникальную культуру быстрее, чем океанский прилив. Толпы искателей селфи могут принести болезни и разрушить хрупкий социальный баланс племени.
"Безопасность коренного населения — это всегда лотерея при большом строительстве. Без жесткого контроля и зонирования мы рискуем потерять уникальный этнос в угоду комфорту заезжих гостей", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru эксперт по туристической безопасности Роман Ларин.
Экономика острова неизбежно изменится. Пока в России обсуждают, как цены на топливо бьют по речным круизам или как дорожает автобусная логистика, Индия готова вливать миллиарды в создание автономного туристического рая.
Вопрос лишь в том, останется ли за этими миллиардами место для самой природы, которая и делает Большой Никобар бесценным.
Доступ крайне ограничен. Требуются специальные разрешения, которые выдают в основном для научных и государственных целей. Массовый туризм пока находится на стадии проектирования инфраструктуры.
В отличие от освоенных Андаманских островов, здесь сохранилась абсолютно нетронутая экосистема и проживают изолированные племена, не контактирующие с внешним миром.
Интеграция в мировой рынок подразумевает строительство высококлассных резортов, способных конкурировать с пляжами, которые предлагает летний Тунис или Мальдивы.
Власти столицы и правительство переходят на особый режим мониторинга заправок из-за резкого изменения потребительского поведения и логистических цепочек.