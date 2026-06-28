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Этот курорт Египта ломает все стереотипы: каналы, яхты и отдых без толп туристов

Туризм

Забудьте о шумных рынках Хургады. В 25 км от аэропорта расположен Эль-Гуна — город с бирюзовыми каналами, средиземноморской архитектурой и зелёными улицами. Здесь вместо такси — лодки, вместо суеты — прогулки по набережным, яхты и закаты у воды.

Египетский курорт Эль-Гуна
Фото: commons.wikimedia.org by Marc Ryckaert, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Египетский курорт Эль-Гуна

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Город стоит на россыпи искусственных островов. Каналы прорезают сушу, превращая обычную поездку в магазин в мини-круиз. Пока одни выбирают морские путешествия на больших лайнерах, жители Эль-Гунны пересаживаются на маневренные тук-туки или частные катера.

Здесь нет небоскребов — только уютные виллы и бутик-отели, вмонтированные в ландшафт так, чтобы не закрывать горизонт.

"Эль-Гуна — закрытый клуб. Тут свои правила безопасности и сервиса. Если привыкли к хаосу Каира, здесь вам покажется слишком стерильно. Но именно за этой тишиной сюда едут те, кто устал от массового турпотока", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru управляющий гостиницей Виталий Кузьмин.

Город проектировали как единый организм. Инфраструктура полностью адаптирована для пеших прогулок, что редкость для региона. В то время как многие национальные турмаршруты только осваивают доступную среду, Эль-Гуна изначально строилась с учетом комфорта — без высоченных бордюров и с удобными спусками к воде.

Кайтсерфинг и рестораны: чем заняться в Эль-Гуне

В отличие от Турции или Болгарии, где сервис часто нацелен на семейную экономию, Эль-Гуна делает ставку на активных профи. Лагуны защищены от сильных волн, а ровный ветер работает как швейцарские часы.

Это мировая мекка кайт- и виндсерфинга. При этом за пределами станций жизнь кипит в гаванях. Марина Абу-Тиг забита ресторанами, где ценник кусается, но атмосфера напоминает Сен-Тропе.

Параметр Особенности Эль-Гуны
Вайб Европейский лофт, тишина, приватность
Транспорт Лодки, тук-туки, велосипеды
Пляжи Мелкий песок, пологий вход, лагуны

Для тех, кому нужен контраст, всегда доступны вылазки к коралловым садам. Пока искатели экзотики изучают индустриальные лофты российских городов, дайверы в Эль-Гуне спускаются к затонувшим кораблям. Вход в море пологий, что идеально для детей, но настоящая жизнь начинается на глубине в десяти минутах хода на катере.

"Главная фишка — отсутствие заборов между отелями. Вы можете жить в одном месте, а купаться или ужинать в другом. Это город-курорт в истинном смысле слова, а не резервация за колючей проволокой", — объяснил туроператор Максим Ланин.

Климатический калькулятор: когда ехать

Здесь не бывает экстремальных холодов, как в Заполярье, где температурные аномалии меняют карту отпуска. Зима в Эль-Гуне — это комфортные +25 градусов. Летом же столбик термометра бьет в отметку +40, но бриз спасает от духоты. В июле и августе ветер достигает пика, что радует серферов, но может мешать спокойному купанию. Идеальное "окно" открывается в октябре: жара спадает, а вода остается парным молоком.

Если бюджет трещит, и европейские каникулы превращаются в роскошь, Египет остается рабочим вариантом. Но Эль-Гуна потребует чуть больше вложений, чем соседняя Хургада. Это плата за эстетику и отсутствие толп. Даже крымские локации, напоминающие Сардинию с мучнистым песком, проигрывают египетскому курорту в продолжительности сезона.

"Для семейного отдыха с малышами лучше выбирать лагуны — там вода прогревается быстрее и нет ветра. А за коралловым драйвом отправляйтесь на риф Зейтуна, там природа сохранила первозданный вид", — отметила в разговоре с экспертом эксперт по семейному туризму Мария Дементьева.

Как лучше передвигаться по городу?

Самый удобный и дешевый способ — тук-туки. У них фиксированная цена за поездку в любую точку города. Также популярны катера-такси, курсирующие по каналам.

Есть ли в Эль-Гуне ночная жизнь?

Здесь нет грохочущих клубов на каждом углу. Формат отдыха — бары с живой музыкой, винные рестораны в марине и закрытые вечеринки на виллах. За дискотеками придется ехать в Хургаду.

Нужна ли специальная обувь для пляжа?

В лагунах дно песчаное и чистое, но если вы планируете заходить в море с диких берегов или рядом с рифами, коралловые тапочки обязательны.

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Экспертная проверка: управляющий гостиницей Виталий Кузьмин, туроператор Максим Ланин, эксперт по семейному туризму Мария Дементьева
Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
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