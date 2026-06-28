Сочи теряет отдыхающих? Азовское море неожиданно стало главным открытием этого лета

Азовское море перехватывает внимание у перегретого юга. Пока Сочи стоит в пробках и пугает ценами, Азов предлагает тишину, теплую воду, пахнущую солью степь и бесконечное мелководье. Сюда едут не за роскошью, а за спокойствием, простором и отдыхом без толпы.

Фото: commons.wikimedia.org by Igor da Bari (Игорь Сокальский), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, Азовское море, Ясенская коса. Заход солнца. Август 2016. 05

Температурный драйв и логистические капканы

Азов — это огромная "сковородка". Из-за малой глубины море прогревается мгновенно: +24°C в начале лета здесь норма, а к июлю термометр фиксирует рекордные +28°C. Это чистый рай для семей с детьми.

Штормов почти нет, дно пологое, а вместо острых камней под ногами — смесь песка и битой ракушки. Однако без автомобиля здесь делать нечего. Местный транспорт — это рулетка с плохим расписанием.

"Инфраструктура поселков заточена под частный сектор. Если хотите мобильности и экскурсий, закладывайте в бюджет аренду авто, иначе просидите весь отпуск на одном пляже", — отметил в беседе с Pravda.Ru менеджер по внутреннему туризму Антон Громов.

Путешественники, выбравшие базой Кучугуры, успевают за пару дней выжать максимум: грязевые ванны вулкана Плевак, дегустации в Тамани и прогулки по Голубицкой. Такой темп не снился даже тем, кто выбирает маршруты по Золотому кольцу или речные прогулки. К слову, речные круизы в России сейчас дорожают, что делает автомобильный трип по югу еще привлекательнее.

География Азова: от Ейска до Тамани

Ейск — столица региона с поездами и нормальным общепитом. Это вариант для тех, кто боится дикости. Если же нужна деривация от цивилизации, путь лежит в Пересыпь или Голубицкую. Там нет неоновых вывесок, зато рядом цветут лотосовые поля.

Семьи с совсем маленькими детьми оккупируют Таганрог и Приморско-Ахтарск — там море "по колено" начинается буквально от горизонта.

"Свободное место на пляже Азова найдется даже в пик августа. В то время как на Черном море люди стоят на головах, здесь можно спокойно кинуть полотенце в десяти метрах от соседа", — объяснил туроператор Максим Ланин.

Важный нюанс: ракушечник бывает колючим. Тапочки-кораллки, привычные для пляжей Туниса, здесь пригодятся не меньше. В августе море может преподнести сюрприз в виде медуз-корнеротов.

Это не ядовитые монстры, но контакт с ними напоминает ожог крапивой. Те, кого пугает отечественная фауна, часто смотрят в сторону путешествий в Китай или Вьетнам, но бюджет Азова пока вне конкуренции.

Параметр Азовское побережье Температура воды (июль) +26… +28 градусов Тип берега Мелкая ракушка, песок Плотность туристов Низкая/Средняя Инфраструктура Базовая, упор на частный сектор

Для тех, кому приелся типичный южный загар, есть альтернативы. Можно отправиться изучать секретные дворы Кенигсберга или отправиться в гастро-тур. Но если цель — прогреть кости дешево и сердито, Азов остается фаворитом. Главное — следить за ценниками на бензин, так как рост стоимости ГСМ уже бьет по карману и автотуристов, и перевозчиков.

"На Азов едут за 'диким' форматом. Тут нет сервиса "все включено", но зато есть настоящие фермерские продукты и возможность организовать отдых по цене ниже рыночной", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru эксперт по курортному отдыху Дмитрий Лаврентьев.

Ответы на популярные вопросы об отдыхе

Когда лучше всего ехать на Азовское море?

Оптимальное время — с середины июня до середины июля. Вода уже прогрета, а медузы еще не начали массово подплывать к берегу.

Безопасно ли купаться на Азове?

Море очень мелкое, шторма бывают редко. Это самый безопасный вариант для детей и тех, кто плохо плавает. Главное — использовать солнцезащитный крем, степное солнце очень агрессивное.

Нужно ли бронировать жилье заранее?

В Ейске и Голубицкой — желательно. В небольших поселках вроде Пересыпи жилье можно найти по факту приезда, но выбор будет ограничен.

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