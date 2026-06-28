Сочи теряет отдыхающих? Азовское море неожиданно стало главным открытием этого лета

Азовское море перехватывает внимание у перегретого юга. Пока Сочи стоит в пробках и пугает ценами, Азов предлагает тишину, теплую воду, пахнущую солью степь и бесконечное мелководье. Сюда едут не за роскошью, а за спокойствием, простором и отдыхом без толпы.
Азов — это огромная "сковородка". Из-за малой глубины море прогревается мгновенно: +24°C в начале лета здесь норма, а к июлю термометр фиксирует рекордные +28°C. Это чистый рай для семей с детьми.
Штормов почти нет, дно пологое, а вместо острых камней под ногами — смесь песка и битой ракушки. Однако без автомобиля здесь делать нечего. Местный транспорт — это рулетка с плохим расписанием.
"Инфраструктура поселков заточена под частный сектор. Если хотите мобильности и экскурсий, закладывайте в бюджет аренду авто, иначе просидите весь отпуск на одном пляже", — отметил в беседе с Pravda.Ru менеджер по внутреннему туризму Антон Громов.
Путешественники, выбравшие базой Кучугуры, успевают за пару дней выжать максимум: грязевые ванны вулкана Плевак, дегустации в Тамани и прогулки по Голубицкой. Такой темп не снился даже тем, кто выбирает маршруты по Золотому кольцу или речные прогулки. К слову, речные круизы в России сейчас дорожают, что делает автомобильный трип по югу еще привлекательнее.
Ейск — столица региона с поездами и нормальным общепитом. Это вариант для тех, кто боится дикости. Если же нужна деривация от цивилизации, путь лежит в Пересыпь или Голубицкую. Там нет неоновых вывесок, зато рядом цветут лотосовые поля.
Семьи с совсем маленькими детьми оккупируют Таганрог и Приморско-Ахтарск — там море "по колено" начинается буквально от горизонта.
"Свободное место на пляже Азова найдется даже в пик августа. В то время как на Черном море люди стоят на головах, здесь можно спокойно кинуть полотенце в десяти метрах от соседа", — объяснил туроператор Максим Ланин.
Важный нюанс: ракушечник бывает колючим. Тапочки-кораллки, привычные для пляжей Туниса, здесь пригодятся не меньше. В августе море может преподнести сюрприз в виде медуз-корнеротов.
Это не ядовитые монстры, но контакт с ними напоминает ожог крапивой. Те, кого пугает отечественная фауна, часто смотрят в сторону путешествий в Китай или Вьетнам, но бюджет Азова пока вне конкуренции.
|Параметр
|Азовское побережье
|Температура воды (июль)
|+26… +28 градусов
|Тип берега
|Мелкая ракушка, песок
|Плотность туристов
|Низкая/Средняя
|Инфраструктура
|Базовая, упор на частный сектор
Для тех, кому приелся типичный южный загар, есть альтернативы. Можно отправиться изучать секретные дворы Кенигсберга или отправиться в гастро-тур. Но если цель — прогреть кости дешево и сердито, Азов остается фаворитом. Главное — следить за ценниками на бензин, так как рост стоимости ГСМ уже бьет по карману и автотуристов, и перевозчиков.
"На Азов едут за 'диким' форматом. Тут нет сервиса "все включено", но зато есть настоящие фермерские продукты и возможность организовать отдых по цене ниже рыночной", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru эксперт по курортному отдыху Дмитрий Лаврентьев.
Оптимальное время — с середины июня до середины июля. Вода уже прогрета, а медузы еще не начали массово подплывать к берегу.
Море очень мелкое, шторма бывают редко. Это самый безопасный вариант для детей и тех, кто плохо плавает. Главное — использовать солнцезащитный крем, степное солнце очень агрессивное.
В Ейске и Голубицкой — желательно. В небольших поселках вроде Пересыпи жилье можно найти по факту приезда, но выбор будет ограничен.
Власти столицы и правительство переходят на особый режим мониторинга заправок из-за резкого изменения потребительского поведения и логистических цепочек.