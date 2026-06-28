Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Привычные работы на дачном участке: невидимая угроза поставит под удар здоровье питомцев
Мясо больше не нужно: это сочетание продуктов насыщает организм энергией на весь день
Энергия исчезнет за час: почему привычный завтрак может обрушить продуктивность на целый день
Известковый налет исчезает без кислот: простой кухонный рецепт возвращает фаянсу блеск за ночь
Автомобиль запомнил пробки и теперь жрет лишнее топливо: простой способ сделать сброс адаптаций, чтобы уменьшить расход
Газификация СНТ в Кировской области: правительство уточнило условия бесплатного подключения
Алушта готовится к долгой темноте: аварийные бригады лишились возможности полноценно латать сети
Кузбасс: иксодовые клещи инфицировали более 4,5 тысяч детей в текущем сезоне
Камчатка: юристы предупредили о новых методах обмана собственников при регистрации прав на жилье

Сочи теряет отдыхающих? Азовское море неожиданно стало главным открытием этого лета

Туризм

Азовское море перехватывает внимание у перегретого юга. Пока Сочи стоит в пробках и пугает ценами, Азов предлагает тишину, теплую воду, пахнущую солью степь и бесконечное мелководье. Сюда едут не за роскошью, а за спокойствием, простором и отдыхом без толпы.

Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, Азовское море, Ясенская коса. Заход солнца. Август 2016. 05
Фото: commons.wikimedia.org by Igor da Bari (Игорь Сокальский), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, Азовское море, Ясенская коса. Заход солнца. Август 2016. 05

Температурный драйв и логистические капканы

Азов — это огромная "сковородка". Из-за малой глубины море прогревается мгновенно: +24°C в начале лета здесь норма, а к июлю термометр фиксирует рекордные +28°C. Это чистый рай для семей с детьми.

Штормов почти нет, дно пологое, а вместо острых камней под ногами — смесь песка и битой ракушки. Однако без автомобиля здесь делать нечего. Местный транспорт — это рулетка с плохим расписанием.

"Инфраструктура поселков заточена под частный сектор. Если хотите мобильности и экскурсий, закладывайте в бюджет аренду авто, иначе просидите весь отпуск на одном пляже", — отметил в беседе с Pravda.Ru менеджер по внутреннему туризму Антон Громов.

Путешественники, выбравшие базой Кучугуры, успевают за пару дней выжать максимум: грязевые ванны вулкана Плевак, дегустации в Тамани и прогулки по Голубицкой. Такой темп не снился даже тем, кто выбирает маршруты по Золотому кольцу или речные прогулки. К слову, речные круизы в России сейчас дорожают, что делает автомобильный трип по югу еще привлекательнее.

География Азова: от Ейска до Тамани

Ейск — столица региона с поездами и нормальным общепитом. Это вариант для тех, кто боится дикости. Если же нужна деривация от цивилизации, путь лежит в Пересыпь или Голубицкую. Там нет неоновых вывесок, зато рядом цветут лотосовые поля.

Семьи с совсем маленькими детьми оккупируют Таганрог и Приморско-Ахтарск — там море "по колено" начинается буквально от горизонта.

"Свободное место на пляже Азова найдется даже в пик августа. В то время как на Черном море люди стоят на головах, здесь можно спокойно кинуть полотенце в десяти метрах от соседа", — объяснил туроператор Максим Ланин.

Важный нюанс: ракушечник бывает колючим. Тапочки-кораллки, привычные для пляжей Туниса, здесь пригодятся не меньше. В августе море может преподнести сюрприз в виде медуз-корнеротов.

Это не ядовитые монстры, но контакт с ними напоминает ожог крапивой. Те, кого пугает отечественная фауна, часто смотрят в сторону путешествий в Китай или Вьетнам, но бюджет Азова пока вне конкуренции.

Параметр Азовское побережье
Температура воды (июль) +26… +28 градусов
Тип берега Мелкая ракушка, песок
Плотность туристов Низкая/Средняя
Инфраструктура Базовая, упор на частный сектор

Для тех, кому приелся типичный южный загар, есть альтернативы. Можно отправиться изучать секретные дворы Кенигсберга или отправиться в гастро-тур. Но если цель — прогреть кости дешево и сердито, Азов остается фаворитом. Главное — следить за ценниками на бензин, так как рост стоимости ГСМ уже бьет по карману и автотуристов, и перевозчиков.

"На Азов едут за 'диким' форматом. Тут нет сервиса "все включено", но зато есть настоящие фермерские продукты и возможность организовать отдых по цене ниже рыночной", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru эксперт по курортному отдыху Дмитрий Лаврентьев.

Ответы на популярные вопросы об отдыхе

Когда лучше всего ехать на Азовское море?

Оптимальное время — с середины июня до середины июля. Вода уже прогрета, а медузы еще не начали массово подплывать к берегу.

Безопасно ли купаться на Азове?

Море очень мелкое, шторма бывают редко. Это самый безопасный вариант для детей и тех, кто плохо плавает. Главное — использовать солнцезащитный крем, степное солнце очень агрессивное.

Нужно ли бронировать жилье заранее?

В Ейске и Голубицкой — желательно. В небольших поселках вроде Пересыпи жилье можно найти по факту приезда, но выбор будет ограничен.

Читайте также

Экспертная проверка: менеджер по внутреннему туризму Антон Громов, туроператор Максим Ланин, эксперт по курортному отдыху Дмитрий Лаврентьев
Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
Сейчас читают
Город на грани коллапса: масштаб событий в Петербурге вынудил РЖД изменить структуру поездов
Санкт-Петербург
Город на грани коллапса: масштаб событий в Петербурге вынудил РЖД изменить структуру поездов
Ступни как наждачная бумага: простое аптечное средство за неделю вернет им младенческую мягкость
Красота
Ступни как наждачная бумага: простое аптечное средство за неделю вернет им младенческую мягкость
Шея наконец сможет дышать: самые стильные короткие стрижки созданы для летнего зноя
Красота и стиль
Шея наконец сможет дышать: самые стильные короткие стрижки созданы для летнего зноя
Популярное
Заправки Москвы взяли под усиленный контроль: что происходит с бензином на самом деле

Власти столицы и правительство переходят на особый режим мониторинга заправок из-за резкого изменения потребительского поведения и логистических цепочек.

Заправки Москвы взяли под усиленный контроль: что происходит с бензином на самом деле
Конец карьеры главного русофоба ЕС: Каллас с позором вышвыривают из кабинетов Брюсселя
Конец карьеры главного русофоба ЕС: Каллас с позором вышвыривают из кабинетов Брюсселя
Подписана путевка в бездну: Киев выбрал неожиданную цель для сорокадневного сценария СБУ
Секрет сантехников: как открутить любую деталь смесителя, если она намертво закисла
Украина предлагает Казахстану дружбу, разрушая его Любовь Степушова Запредельная дерзость: западный конкурс определил новые цели для ударов по России Андрей Николаев Мир столкнулся с невидимым кризисом: политические модели уступили место расчетливым алгоритмам Юрий Бочаров
Такого позора ещё не было: поступок Анастасии Волочковой в аэропорту довёл Сергея Зверева до стресса
Грандиозный ход Си: Китай полностью подминает под себя разрушенный Иран ради нефти
Бензин перестал доезжать до АЗС: логистический коллапс в Калининграде обнажил слабые места
Бензин перестал доезжать до АЗС: логистический коллапс в Калининграде обнажил слабые места
Последние материалы
Автомобиль запомнил пробки и теперь жрет лишнее топливо: простой способ сделать сброс адаптаций, чтобы уменьшить расход
Сочи теряет отдыхающих? Азовское море неожиданно стало главным открытием этого лета
Газификация СНТ в Кировской области: правительство уточнило условия бесплатного подключения
Алушта готовится к долгой темноте: аварийные бригады лишились возможности полноценно латать сети
Кузбасс: иксодовые клещи инфицировали более 4,5 тысяч детей в текущем сезоне
Камчатка: юристы предупредили о новых методах обмана собственников при регистрации прав на жилье
Добавьте это в клубнику перед варкой — и варенье получится густым без лишнего сахара
Транспортный коллапс в Анапе: мэрия решилась на кардинальный шаг и пошла против системы
Дроны вместо рупора: зачем ВСУ разыгрывают сценарий "эвакуации" в Энергодаре
Всего одна подкормка после сбора ягод — и клубника "оживает" к осени, выдавая вторую волну
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.