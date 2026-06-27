А пассажиры-то ещё не знают: что ждёт речные круизы в России в условиях роста цен на топливо

Топливный шторм накрыл российскую туриндустрию. Дефицит ресурсов, уже успевший подкосить логистику автотуристов, добрался до речных круизов. Пока эксперты мониторят биржевые котировки, судовладельцы лавируют между стабильным расписанием и взлетевшими затратами на бункеровку.
Рынок речных путешествий держится на "стратегических запасах". Крупные игроки не ждут милости от заправщиков в середине лета, а закупают дизель загодя — еще до старта навигации. Схема проста: фиксация объемов и их хранение на собственных или арендованных терминалах. Это "тяжелая" стратегия — она требует колоссальных оборотных средств, но спасает флот от внезапных простоев.
Тем не менее, полностью игнорировать реальность не выходит. Текущие цены на дизель — это американские горки. Если на старте сезона тонна стоила 50-70 тысяч рублей, то сейчас ценники подпрыгнули до 100-130 тысяч. В эпицентре напряжения — Ярославская область и несколько смежных регионов, где цепочки поставок периодически дают сбои, как сообщают источники, близкие к рынку морских и речных круизов.
"Мы закупаем топливо заранее, чтобы исключить зависимость от рыночных флуктуаций. Это стратегия выживания, а не роскошь", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru туроператор Максим Ланин.
Туристы пока не чувствуют разницы. Все путешествия по рекам России идут по графику. В отличие от ажиотажа вокруг морских туров, пассажиры теплоходов сохраняют спокойствие. Экскурсионная программа, включая наземные автобусные туры, выполняется в штатном режиме.
Причина — жесткие долгосрочные контракты с береговыми подрядчиками. Стороны решают вопросы логистики за месяцы до того, как судно отойдет от причала. Форс-мажоры исключены: если билет продан, экскурсия состоится.
|Показатель
|Статус
|Навигация 2026
|По графику
|Береговые экскурсии
|В штатном режиме
"Наземная часть круиза застрахована контрактами, которые мы заключаем задолго до навигации. Это минимизирует риски для пассажира", — пояснила в беседе с Pravda.Ru турагент Анастасия Крылова.
Компании уже вскрыли продажи следующего года. Прогнозы по росту цен — около 10%. Илья Суховольский из компании "ВодоходЪ" отмечает, что индексация неизбежна: инфляция портовых сборов и рост затрат на обслуживание флота давят на бюджет. Предварительный коридор подорожания заложен в диапазоне 5-7%.
Массового взлета цен не будет — бизнес стремится сохранить клиентский спрос с помощью акций и гибкого ценообразования. Сейчас операторы заняли выжидательную позицию, наблюдая за общей инфляцией.
"Рынок будет реагировать точечно. Если затраты вырастут критически, корректировки коснутся лишь отдельных рейсов с низким спросом", — предположил в беседе с Pravda.Ru аналитик туристического рынка Илья Роденко.
Нет. Крупные игроки обеспечивают себя запасом горючего задолго до начала навигации.
Цена в купленном туре, как правило, фиксируется договором. Доплат не требуется.
Стоимость дополнительных услуг зависит от оперативных цен на транспорт, которые менее стабильны, чем пакетные круизные расценки.
Компании используют динамическое ценообразование: чем раньше бронируете, тем больше шансов поехать по старой цене.
В Восточной Сибири возник серьезный дисбаланс на рынке нефтепродуктов, который привел к транспортному коллапсу и экстренному вмешательству региональных властей.