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Цены рухнули ниже рыночных: как Мальдивы и Маврикий заставляют туристов менять планы

Туризм

Резкий обвал спроса в марте из-за ближневосточного кризиса остался в зеркале заднего вида. Курорты Индийского океана снова манят россиян: Мальдивы и Маврикий переходят в режим активного восстановления. Отели демпингуют, а авиакомпании наперебой наращивают частоту рейсов.

Маврикий
Фото: flickr.com by Winkelbohrer, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Маврикий

Острова в ритме камбэка

Весенние месяцы ударили по продажам: потери достигли трети от запланированных объемов. Ситуация изменилась в мае, когда ближневосточные перевозчики вернули лояльные тарифы, приблизив стоимость перелета к отметке в 750 долларов. Рынок ожил, а сегмент «средний плюс» вновь наполнился отдыхающими.

"Мы наблюдаем четкую переориентацию туристов: люди, которые раньше засматривались на традиционные массовые направления, теперь выбирают экзотику из-за адекватного прайса. Пакетный тур на двоих с перелетом в отель уровня 4* на 12 ночей сейчас можно взять за 280 тысяч рублей", — отметила турагент Анастасия Крылова.

Охота за спецпредложениями

Отельеры ведут агрессивную игру: скидки достигают 60%, к ним бонусом идут бесплатные трансферы на гидросамолетах и апгрейды до «все включено». Популярность набирают активный отдых и событийные программы: от мастер-классов мишленовских шефов до теннисных турниров.

Локация Динамика спроса
Мальдивы Рост на 10% к прошлому году
Маврикий Рост на 10–12% к прошлому году

На фоне успеха экзотики, переполненные курорты Азии теряют своих фанатов, предпочитающих уединение океанских лагун, где экстремальные виллы со спусками в воду стали новым стандартом развлечений.

Маврикий: новые горизонты

Маврикий делает ставку на глубину продаж. С 12 июля 2026 года в игру вступают Ethiopian Airlines, связывающие Москву с островом через Аддис-Абебу. Тарифы от 80 тысяч рублей на человека делают направление более досягаемым. Средний чек для пары на 12 ночей в «четверке» стартует от 300 тысяч рублей.

"Конкуренция со стороны ближневосточных хабов заставляет операторов на Маврикии держать цены на уровне ниже естественного рыночного спроса, что крайне выгодно конечному потребителю", — подчеркнул аналитик туристического рынка Илья Роденко.

Ответы на популярные вопросы о турах в Индийский океан

Стоит ли ждать падения цен в июле?

Эксперты предупреждают, что объем доступной авиаперевозки ограничен, поэтому горящие варианты могут закончиться уже в середине лета.

Безопасно ли сейчас лететь через Ближний Восток?

Авиакомпании адаптировали маршруты, полеты проходят в штатном режиме, а цены стабилизировались на комфортных для туристов значениях.

Какие бонусы реально получить при бронировании?

Спрашивайте у агента про бесплатный апгрейд питания и трансферы. Многие отели 5* практикуют подобные подарки, чтобы повысить среднюю загрузку номерного фонда.

Насколько Маврикий комфортнее Мальдив для активного туриста?

Маврикий обладает более развитой инфраструктурой для сухопутных экскурсий, тогда как Мальдивы ориентированы на формат «остров-отель» с уклоном в морские виды спорта и спа.

"Летние спецпредложения — это шанс попасть в премиальный сегмент, который в высокий сезон стоит в разы дороже. Важно бронировать сейчас, проверяя надежность оператора через реестры", — резюмировала эксперт по зарубежному туризму Ирина Соколова.

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Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
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