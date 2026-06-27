Цены рухнули ниже рыночных: как Мальдивы и Маврикий заставляют туристов менять планы

Резкий обвал спроса в марте из-за ближневосточного кризиса остался в зеркале заднего вида. Курорты Индийского океана снова манят россиян: Мальдивы и Маврикий переходят в режим активного восстановления. Отели демпингуют, а авиакомпании наперебой наращивают частоту рейсов.
Весенние месяцы ударили по продажам: потери достигли трети от запланированных объемов. Ситуация изменилась в мае, когда ближневосточные перевозчики вернули лояльные тарифы, приблизив стоимость перелета к отметке в 750 долларов. Рынок ожил, а сегмент «средний плюс» вновь наполнился отдыхающими.
"Мы наблюдаем четкую переориентацию туристов: люди, которые раньше засматривались на традиционные массовые направления, теперь выбирают экзотику из-за адекватного прайса. Пакетный тур на двоих с перелетом в отель уровня 4* на 12 ночей сейчас можно взять за 280 тысяч рублей", — отметила турагент Анастасия Крылова.
Отельеры ведут агрессивную игру: скидки достигают 60%, к ним бонусом идут бесплатные трансферы на гидросамолетах и апгрейды до «все включено». Популярность набирают активный отдых и событийные программы: от мастер-классов мишленовских шефов до теннисных турниров.
|Локация
|Динамика спроса
|Мальдивы
|Рост на 10% к прошлому году
|Маврикий
|Рост на 10–12% к прошлому году
На фоне успеха экзотики, переполненные курорты Азии теряют своих фанатов, предпочитающих уединение океанских лагун, где экстремальные виллы со спусками в воду стали новым стандартом развлечений.
Маврикий делает ставку на глубину продаж. С 12 июля 2026 года в игру вступают Ethiopian Airlines, связывающие Москву с островом через Аддис-Абебу. Тарифы от 80 тысяч рублей на человека делают направление более досягаемым. Средний чек для пары на 12 ночей в «четверке» стартует от 300 тысяч рублей.
"Конкуренция со стороны ближневосточных хабов заставляет операторов на Маврикии держать цены на уровне ниже естественного рыночного спроса, что крайне выгодно конечному потребителю", — подчеркнул аналитик туристического рынка Илья Роденко.
Эксперты предупреждают, что объем доступной авиаперевозки ограничен, поэтому горящие варианты могут закончиться уже в середине лета.
Авиакомпании адаптировали маршруты, полеты проходят в штатном режиме, а цены стабилизировались на комфортных для туристов значениях.
Спрашивайте у агента про бесплатный апгрейд питания и трансферы. Многие отели 5* практикуют подобные подарки, чтобы повысить среднюю загрузку номерного фонда.
Маврикий обладает более развитой инфраструктурой для сухопутных экскурсий, тогда как Мальдивы ориентированы на формат «остров-отель» с уклоном в морские виды спорта и спа.
"Летние спецпредложения — это шанс попасть в премиальный сегмент, который в высокий сезон стоит в разы дороже. Важно бронировать сейчас, проверяя надежность оператора через реестры", — резюмировала эксперт по зарубежному туризму Ирина Соколова.
В Восточной Сибири возник серьезный дисбаланс на рынке нефтепродуктов, который привел к транспортному коллапсу и экстренному вмешательству региональных властей.