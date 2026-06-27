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Тишина перед штормом: почему скачок цен на ГСМ грозит оставить автобусы без туристов

Туризм

Топливные качели снова будоражат рынок, но автобусные экскурсии держат удар. Программные сетки не "плывут", дефицита горючего в регионах нет, а ценники на путевки замерли на прошлогодних отметках. Однако за фасадом стабильности скрывается напряженное молчание участников рынка.

Автобус
Фото: Wikipedia by Artem Svetlov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Автобус

Автобусы едут по графику

Туроператоры фиксируют штатный режим работы, отмечает вице-президент АТОР по внутреннему туризму, генеральный директор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин. Перевозчики не подавали сигналов о критических перебоях с ГСМ. Автобусы заполняются пассажирами, маршруты морских и наземных направлений соблюдают тайминги. Никаких "резких движений" с отменами или переносами экскурсий сейчас не наблюдается.

"Данных о сбоях нет, двигаемся согласно утвержденным графикам", — констатировал в беседе с Pravda.Ru менеджер по внутреннему туризму Антон Громов.

Почему туроператоры не меняют ценники

Рынок находится в режиме выжидания. Компании вроде "Интуриста" или "Русского Экспресса" отслеживают топливную динамику ежедневно. Экскурсионные продукты пока держатся в рамках старых бюджетов. Причина — бешеная конкуренция за каждого туриста, которая вынуждает бизнес демпинговать, предоставляя скидки до 30% от номинала.

Показатель Текущий статус
Стоимость туров Сохраняется на уровне прошлого года
Наличие топлива Дефицит отсутствует

Если стоимость ГСМ рванет вверх, маржинальность перевозчиков сгорит моментально. Сейчас операторы "съедают" издержки, чтобы избежать оттока клиентов, который и так смещается в сторону других сегментов.

"Спрос на экскурсионную программу сейчас крайне чувствителен к цифрам. Любое повышение стоимости неизбежно выбросит значительную часть аудитории с рынка", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru туроператор Максим Ланин.

Триггер падения спроса

Внутренний туризм уже испытывает давление. Кирилл Соколов из "Невских Сезонов" прямо указывает на сокращение турпотока на 20%. Удорожание транспортной составляющей станет фатальным для многих маршрутов. Если раньше перевозчики могли "растворить" расходы в цене билета, то сегодня это прямой путь к пустым бронированиям.

Рынок стал неэластичным. Туристы выбирают более дешевые направления или самостоятельные поездки, чтобы не переплачивать за сложную логистику.

"Мы зажаты в тиски: с одной стороны — растущие затраты, с другой — неготовность путешественников переплачивать даже за базовый комфорт", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru аналитик туристического рынка Илья Роденко.

Ответы на популярные вопросы о топливе и турах

Есть ли риск, что автобус не приедет из-за нехватки бензина?

На текущий момент — нет. Все крупные туроператоры работают по долгосрочным контрактам с транспортными компаниями.

Стоит ли ждать скачка цен ближе к осени?

Прогнозы зависят от оптовых цен на топливо. Пока туроператоры стараются держать тарифы, но потенциал сдерживания крайне мал.

Нужно ли бронировать экскурсии заранее, чтобы зафиксировать цену?

Да. Раннее бронирование остается единственным инструментом защиты от внезапного пересмотра прайса.

Как понять, что туроператор в безопасности?

Проверяйте наличие компании в реестре туроператоров и читайте отзывы о выполнении обязательств по транспорту за последние три месяца.

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Экспертная проверка: Менеджер по внутреннему туризму Антон Громов, Туроператор Максим Ланин, Аналитик туристического рынка Илья Роденко
Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
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