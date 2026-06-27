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Пока одни курорты отпугивают ценами, эта страна неожиданно стала главным открытием сезона

Туризм » Путешествия

Тунис официально закрепляет за собой статус главного туристического открытия 2026 года, предлагая путешественникам то, чего не могут дать переполненные Анталья или Хургада: свободные пляжи, отсутствие медуз и замороженные цены. В условиях, когда стоимость отелей в Европе делает отдых там недоступным для многих, североафриканское направление отвечает запросам на комфорт и экономию. Прямое авиасообщение из российских мегаполисов и упрощенный въезд превращают эту страну в ключевой хаб для тех, кто ищет качественную альтернативу привычным курортам.

Тунис
Фото: commons.wikimedia.org by Bedis ElAcheche, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Тунис

Ценовая политика и условия въезда

Власти страны приняли стратегическое решение не индексировать стоимость услуг для иностранных гостей. Расценки на размещение в отелях, питание и знаменитую тунисскую талассотерапию зафиксированы на уровне 2025 года. Стабильность курса рубля по отношению к тунисскому динару позволяет туристам четко планировать бюджет без поправок на инфляцию.

"Тунис сейчас выигрывает за счет предсказуемости. Пока привычная Азия переживает наплыв туристов, вызывающий рост цен, тунисское направление сохраняет безвизовый режим до 90 дней, что само по себе экономит семье значительную сумму на сборах", — объяснила в беседе с Pravda.Ru менеджер по зарубежному туризму Ирина Соколова.

Логистику упростили прямые рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга. Время в пути составляет около 4 часов, что сопоставимо с перелетом в Турцию, но избавляет от необходимости длительных пересадок.

Климат и особенности побережья

Летний период в регионе характеризуется мягким жаром: столбики термометров редко пересекают отметку в +32 °C. Благодаря близости Средиземного моря и специфике ветров, изнуряющий зной Сахары здесь не ощущается. Вода прогревается до комфортных +27 °C, при этом береговая линия остается чистой.

"Многие опасаются медуз, которые часто докучают на популярных курортах, но в Тунисе это явление редкое и сезонное. Если вы ищете побережье с мягким песком, которое напоминает лучшие пляжи Крыма, то Хаммамет или Махдия станут идеальным выбором", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru эксперт по курортному отдыху Дмитрий Лаврентьев.

Новые маршруты и "русский уголок"

Курортный сезон 2026 года предлагает расширенную экскурсионную программу. В центре внимания — город Бизерта, сохранивший память о русской эскадре и получивший неофициальное название "русский уголок". Для любителей активного познания доступны поездки в античный Карфаген и бело-голубой Сиди-Бу-Саид.

"Мы видим запрос на аутентичность. Гастрономические туры на оливковые фермы и посещение амфитеатра Эль-Джем сегодня интересуют туристов не меньше, чем классический all inclusive. Это смещение спроса в сторону качественного контента", — отметил в беседе с Pravda.Ru аналитик туристического рынка Илья Роденко.

Частая ошибка туриста Рекомендация / Лайфхак
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Ответы на популярные вопросы о Тунисе

Как правильно спланировать поездку в 2026 году?

Начните с подбора отеля в зонах Махдии или Хаммамета, если в приоритете пляж. Бронируйте авиабилеты заранее, так как прямые рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга пользуются повышенным спросом из-за отсутствия альтернатив по доступной цене.

Нужна ли виза и какие документы готовить?

Для граждан РФ действует безвизовый режим на срок до 90 дней. Достаточно заграничного паспорта, действительного не менее трех месяцев с даты окончания поездки, и заполненной миграционной карточки.

Как обстоит ситуация с безопасностью и инфраструктурой?

Туристические зоны находятся под охраной, в отелях развит сервис европейского уровня. Для безопасного отдыха рекомендуется пользоваться услугами официальных гидов при посещении отдаленных провинций и всегда иметь при себе копию документов.

В чем преимущество Туниса перед Египтом летом?

Главное преимущество — климатический комфорт. В Тунисе нет экстремальных температурных скачков до +45 °C, а средиземноморский воздух значительно суше и легче переносится детьми и пожилыми людьми.

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Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
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