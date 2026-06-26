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Сыр, Волга и история Романовых: почему Кострома стала самым обсуждаемым маршрутом года

Туризм

Кострома — это не про сухие параграфы учебников. Это город-джаз, где запах старой древесины мешается с ароматом свежего пармезана, а величественные белокаменные монастыри стоят в паре кварталов от резиденции Снегурочки. Здесь Волга лениво катит волны мимо дворянских усадеб, пока туристы пытаются разгадать планировку города, напоминающую раскрытый веер. В 2026 году Кострома перестала быть просто точкой на карте и превратилась в магнит для тех, кому приелся пляжный глянец и хочется живой, хрустящей истории.

Кострома, Ипатьев монастырь
Фото: Wikimedia Commons by Alexxx1979, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Кострома, Ипатьев монастырь

Архитектура с императорским размахом

Центр Костромы — это архитектурный детокс. Сусанинская площадь, которую местные называют "Сковородкой", застроена так плотно и логично, что заблудиться невозможно.

Главная доминанта — Пожарная каланча. Высотка XIX века в 37 метров настолько впечатлила Николая I, что он признал ее лучшей в империи. Сегодня это не просто смотровая площадка, а часть музея-заповедника, где археологические находки соседствуют с классическими интерьерами. Кострома достопримечательности умеет упаковывать в красивую обертку классицизма.

"Центральные площади российских древностей часто превращаются в хаотичные рынки, но здесь веерная планировка Екатерины II держит структуру. Это эталон градостроительства своего времени", — отметил в беседе с Pravda.Ru менеджер по внутреннему туризму Антон Громов.

Сырный хайп на Молочной горе

Если вы не ели костромской сыр, вы не видели города. Это местная религия. На Молочной горе в бывших купеческих лавках теперь крутят интерактив: в Музее сыра можно подоить виртуальную корову, узнать, как чеддер связан с местными традициями, и устроить себе гастротур по России не выходя из одного здания. От классических твердых сортов до безумных экспериментов с трюфелем — здесь плавится всё. Даже в условиях, когда стоимость тура растет, на дегустации стоит очередь.

Локация Что ловить
Музей сыра Дегустация 5+ сортов и "сырные" байки
Терем Снегурочки Ледяной бар и сказочный квест
Ипатьевский монастырь Тайны дома Романовых и старые фрески

Монастыри Романовых и деревянное зодчество

Ипатьевский монастырь — точка, где перезапустилась русская история. Именно отсюда в 1613 году уехал в Москву Михаил Романов, положив конец Смуте. Место дышит силой: мощные стены, золотые купола Троицкого собора и тишина, которую не могут перекричать даже толпы туристов. Совсем рядом — "Костромская слобода".

Это портал в прошлое: церкви без единого гвоздя и избы, перевезенные из затопленных деревень. В 2026 году такой формат отдыха, с погружением в аутентичную среду, вытесняет скучные пляжи.

"Логистика решает всё. Если не хотите тратиться на гостиницы, выбирайте жд туры по россии - проснулись в Костроме, позавтракали сыром и уехали дальше", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru эксперт по гастрономическому туризму Роман Беляков.

Ледяной терем в жару

В Костроме Снегурочка — это не сезонная подработка, а круглогодичный бизнес. В ее тереме даже в +30 можно зайти в ледяную комнату, где стены и мебель вырезаны из речного льда. Это наследие Александра Островского, который перепридумал народный фольклор.

Для тех, кто ищет отдых с детьми, это обязательный пункт. Кот Баюн, домовые и сама хозяйка превращают историческую поездку в настоящий лайв-стрим из сказки.

"Сегодня туристы не хотят просто смотреть — они хотят трогать, пробовать и участвовать. Интерактив в Тереме Снегурочки — это именно то, за чем едут семьи", — объяснила в беседе с Pravda.Ru эксперт по семейному туризму Мария Дементьева.

Ответы на популярные вопросы о Костроме

Когда лучше всего ехать в Кострому?

Город хорош всегда, но золотая осень на набережной Волги и снежная зима в гостях у Снегурочки — это топ. Если хотите сэкономить, выбирайте будни: цены в ресторанах и музеях не меняются, а людей в разы меньше.

Что привезти из поездки, кроме сыра?

Обратите внимание на костромской лен и изделия из черненого серебра. Эти промыслы живут в регионе веками и держат марку качества.

Как добраться из Москвы быстрее всего?

"Ласточка" домчит за 4 часа. Но в последнее время популярность набирают маршруты РЖД в формате круизных поездов, которые позволяют посмотреть город в рамках большого турне.

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Экспертная проверка: менеджер по внутреннему туризму Антон Громов, эксперт по гастрономическому туризму Роман Беляков, эксперт по семейному туризму Мария Дементьева
Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
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