Азия сошла с ума от наплыва: толпы на популярных курортах спровоцировали массовое бегство

Азия сошла с ума: старые туристические тропы затаптывают толпы, и путешественники начали массовый побег в сторону "диких" островов и закрытых провинций. Пока одни плавяться в очередях на Пхукете, другие выбирают хаос вьетнамских рынков и туманные горы Китая, где вместо пафосных шезлонгов предлагают встречу с пандами и футуристичные мегаполисы. Спрос перегрет до такой степени, что операторы забивают гостиничные номера за полгода до сезона, превращая бронирование в азартную охоту за качественным сервисом.

Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain Туристы на рынке

Китай: Панды, термы и безвизовый драйв

Китайский рынок перестал быть просто "фабрикой мира" и превратился в гигантский аттракцион. Туристы больше не хотят ограничиваться стеной в Пекине.

Сейчас в тренде — слои: смешивание Шанхая с горами Чжанцзяцзе (теми самыми, из "Аватара") и Чунцина — киберпанкового города-лабиринта. Продление безвизового режима до 2027 года срезало бюрократические путы, подстегнув продажи экскурсионных туров.

"Китай сейчас — это не про экономию, а про логистику. Перелеты с пересадками в Чэнду или Гуанчжоу обходятся дешевле, позволяя за один отпуск увидеть и панд, и небоскребы. Это конструктор, который путешественники собирают сами", — объяснила в беседе с Pravda.Ru менеджер по зарубежному туризму Ирина Соколова.

Особый бум переживает Хайнань. Продажи путевок на остров подскочили на 43%. Чтобы сбить ценовой накал, операторы запускают рейсы в Хайкоу трижды в неделю, соединяя горячие источники севера с белым песком Санья. Пока турецкий сервис стал слишком дорогим, китайские тропики активно забирают себе долю семейного трафика.

Направление Главная фишка сезона 2026 Хайнань Микс горячих источников Хайкоу и пляжей Санья Материковый Китай Тройной маршрут: Пекин + Чжанцзяцзе + Чунцин Вьетнам Гарантированные блоки в отелях Нячанга и Фукуока Таиланд Освоение островов Яо Яй и провинции Краби

Вьетнам: Битва за дефицитные места

Рынок Вьетнама перегрет: желающих отдохнуть в Нячанге или на Фукуоке больше, чем свободных кроватей. Ситуация подогревается тем, что направление выбирают как альтернативу, когда европейские каникулы превращаются в визит для избранных. Операторы вынуждены выкупать жесткие блоки в отелях заранее, чтобы гарантировать размещение российским группам.

"Глубина бронирования по Вьетнаму выросла в разы. Те, кто планирует лететь зимой, должны выкупать отели уже сейчас, иначе останутся варианты 'по остаточному принципу'. Популярные пять звезд уходят первыми", — подчеркнул туроператор Максим Ланин.

Чтобы заманить туристов в условия раннего бронирования, в ход идут бонусы вроде бесплатного фаст-трека в аэропортах. При этом интерес смещается от простого лежания на пляже к сложным трипам, захватывающим камбоджийский Ангкор-Ват. Азиатская экзотика становится все более многослойной, вытесняя стандартные "пакеты" прошлых лет.

Таиланд: Уход в тень и тяжелый люкс

Таиланд переживает внутреннюю миграцию. Пхукет стал слишком тесным, шумным и предсказуемым. Постоянные гости острова теперь ищут уединения на соседних локациях, таких как остров Яо Яй, до которого всего 30 минут на лодке, но атмосфера кардинально иная.

Пока температурный взрыв перекраивает карту отпуска в других регионах, тайские курорты делают ставку на премиальный сегмент.

"Доля сегментов 5* и 5* deluxe в Таиланде растет быстрее всего. Турист готов переплачивать за приватность и сервис высшего класса на Самуи или в Краби. Это уже не тот бюджетный Таиланд десятилетней давности", — отметила турагент Анастасия Крылова.

Даже в Подмосковье ищут свои "курорты контрастов", как в Серпухове с его лофтами, но за настоящим масштабом едут на север Таиланда. Чиангмай и Чианграй становятся новыми точками притяжения для тех, кому надоело море. В то время как многие выбирают берега с мучнистым песком в Крыму, фанаты Азии охотятся за этно-турами и джунглями.

Индустрия путешествий меняется: если раньше морские путешествия стали спасением для многих, то сегодня спасением становится уход от массовых маршрутов в сторону аутентичности. Даже системы лояльности и сервисы адаптируются под новые нужды, как туризм для людей с ОВЗ в России, делая экзотику доступнее и понятнее для каждого.

Ответы на популярные вопросы об отдыхе в Азии

Нужна ли виза в Китай в 2026 году?

Для организованных групп действует безвизовый механизм, который продлен до конца 2027 года. Это значительно упрощает комбинированные поездки по разным провинциям страны.

Когда лучше бронировать Вьетнам на зиму?

Оптимальное время — за 4-6 месяцев до вылета. Спрос на топовые отели Нячанга и Фукуока превышает предложение, поэтому ранее бронирование — единственный способ гарантировать место.

Какие острова Таиланда сейчас в тренде помимо Пхукета?

Туристы активно открывают для себя Ко Чанг, Самуи и остров Яо Яй. Также растет интерес к материковой части — провинции Краби и культурному северу страны.

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