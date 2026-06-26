От лифтов до тактильных музеев: Россия полностью изменила отдых для туристов с ОВЗ

Российский туризм сделал шаг к инклюзивности: первые пять полностью адаптированных для людей с ОВЗ маршрутов получили статус национальных. На совете при Минэкономразвития готовы и признаны направления в Санкт-Петербурге, Свердловской и Омской областях.

Фото: Pravda.Ru by Ирина Соколова is licensed under Free for commercial use человек в коляске у гостиницы

Петербургский прорыв: тактильный Эрмитаж и "Новая география"

Санкт-Петербург первым в стране перевел национальные туристские маршруты на язык доступности. В городе адаптировали 265 объектов показа, превратив классические экскурсии в мультисенсорный опыт. Теперь туристы с нарушениями зрения могут буквально "увидеть" город руками в Александровском парке, где установлены точные бронзовые копии главных соборов и дворцов.

"Рынок инклюзивных туров годами находился в серой зоне, но сейчас мы видим системный сдвиг. Адаптация национальных маршрутов — это гарантия того, что человек на коляске или незрячий гость не упрется в высокий порог или отсутствие сурдопереводчика. В Петербурге этот стандарт уже внедрен в отелях и транспорте", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru менеджер по отельному сервису Елена Гумина.

Программа "Новая география" ориентирована на современные локации, включая "Остров Фортов" в Кронштадте. Для незрячих гостей в Эрмитаже разработали сеансы "Арт-медитации", где оригинальные скульптуры дополнены аудиовизуальными эффектами и специально подобранными ароматами.

Важно, что безопасность туристов здесь стоит на первом месте: персонал прошел спецподготовку, а тайминг поездок стал более щадящим, чтобы исключить переутомление.

Уральский прагматизм: Демидовы и Романовы без барьеров

Свердловская область представила два ключевых направления: "Демидовский" и "Императорский" маршруты. Здесь акцент сделан на тяжелой инфраструктуре.

Чтобы отпуск не превратился в кошмар, регион закупил микроавтобусы с гидравлическими подъемниками и мобильными пандусами. На Демидовском маршруте теперь доступен Центр "Благое дело", где проводят мастер-классы для людей с ментальными особенностями.

Маршрут Особенности адаптации Санкт-Петербург. Новая география Тактильные копии памятников, арт-медитация с запахами, жестовый язык. Демидовский маршрут (Урал) Низкопольный транспорт, доступные отели 4*, инклюзивные мастер-классы.

В Екатеринбурге под стандарты ОВЗ переоборудовали парк "Россия — Моя история", исключив любые барьеры для передвижения. Музеи Нижнего Тагила ввели в экспозицию предметы, которые разрешено трогать. Это позволяет региону конкурировать с зарубежными направлениями, где стоимость сервиса часто не соответствует уровню комфорта для маломобильных граждан.

"Подготовка таких маршрутов требует огромных вложений в обучение персонала и переделку номеров в гостиницах. Мы видим, что отельеры Свердловской области начали получать паспорта доступности, что делает регион точкой притяжения для 12 миллионов потенциальных туристов с ОВЗ со всей страны", — отметила в беседе с Pravda.Ru эксперт по семейному туризму Мария Дементьева.

Сибирский транзит: "Императорский маршрут" в Омске

Омская область получила статус национального для маршрута, посвященного династии Романовых. В отличие от Петербурга и Урала, здесь программа адресована максимально широкой аудитории, хотя эксперты уже обсуждают возможности её дальнейшей адаптации. Путешествие охватывает Омскую крепость, Успенский собор и знаковую станцию Любинская — предтечу екатеринбургской трагедии царской семьи.

Для туристов, привыкших к индустриальному лофту или классическим святыням, Омск предлагает театрализованные постановки и глубокое погружение в архивные документы. Это трехдневный интенсив, где история не подается сухо, а проживается через интерактив. В то же время тишина омских улиц порой напоминает ту самую аномальную акустику старой Москвы, создавая идеальный фон для исторических размышлений.

"Запуск таких туров — это ответ на реальный запрос рынка. Люди хотят не просто лежать на пляже, а получать качественный культурный контент, при этом они крайне чувствительны к ценам и прозрачности услуг, особенно если речь идет о сложных категориях путешественников", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru аналитик туристического рынка Илья Роденко.

Пока одни выбирают мальдивские виллы с горками, национальные маршруты внутри России становятся фундаментом для цивилизованного отдыха. Новые программы появятся в федеральном реестре в ближайшее время, а туроператоры уже открыли бронирование на 2026 год.

Ответы на популярные вопросы об инклюзивном туризме

Кто может поехать по адаптированным маршрутам?

Программы разработаны специально для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения, но они доступны и интересны всем категориям туристов, включая пожилых людей и семьи с детскими колясками.

Как обеспечивается комфорт на маршруте?

Используются только сертифицированные отели с пандусами и расширенными проемами, специализированный транспорт с подъемниками и обученные гиды, владеющие техникой взаимодействия с лицами с ОВЗ.

Где найти информацию о доступности туров?

Актуальные данные размещаются на официальных сайтах Минэкономразвития и профильных ассоциаций, где верифицируются паспорта доступности объектов.

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