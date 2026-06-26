Заполярье превратится в курорт: температурный взрыв перекроит карту отпуска в России

Июль 2026 года обещает стать периодом резких погодных контрастов по всей России. Пока одни регионы будут изнывать от аномального зноя, другие столкнутся с температурами заметно ниже климатической нормы. Синоптики подчеркивают, что точность метеорологических расчетов сохраняется лишь на неделю вперед, а долгосрочные сценарии строятся на базе сложного статистического моделирования.

Фото: Pravda.Ru by Вадим Савицкий is licensed under All Rights Reserved Заполярье, природа Севера

Где ударит аномальная жара

На европейской части страны "температурный взрыв" затронет Заполярье и южные рубежи. В Мурманской области, Карелии и Ненецком автономном округе воздух прогреется на 1-5 градусов выше обычных значений. Как сообщает сайт aif.ru со ссылкой на доктора географических наук Дарью Гущину, существенные отклонения от нормы также зафиксируют в Дагестане, Астраханской и Волгоградской областях. Пик тепловой волны в центральных регионах, включая Москву, придется на период с 16 по 23 июля.

"На Урале и в Западной Сибири ситуация осложняется блокирующим антициклоном, который провоцирует не только экстремальный зной, но и высокий риск лесных пожаров", — объяснила в беседе с Pravda.Ru Эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова.

За Уралом сформируются два очага перегрева: в Ханты-Мансийском АО и на северо-востоке Якутии. Даже при условии, что "норма" для северных широт невелика, показатели в +20°C станут серьезным испытанием для местной экосистемы. Тем, кто планирует провести отпуск в России, стоит учитывать, что стоимость отдыха в Сочи продолжает расти на фоне климатических рекордов, заставляя туристов искать альтернативные маршруты.

Климатический пазл: ливни и засуха

Осадки в середине лета распределятся крайне неравномерно. Избыток влаги и затяжные дожди прогнозируются в Удмуртии, Пермском крае и Кировской области. В то же время жителям Якутии и Бурятии стоит готовиться к засушливому периоду. На Дальнем Востоке, напротив, Сахалин и Камчатка окажутся в зоне влияния активных циклонов, приносящих обильные дожди.

Метеорологи связывают такие аномалии с явлением "супер-Эль-Ниньо", которое меняет привычную циркуляцию атмосферных потоков. Интересно, что на фоне природных катаклизмов прямые рейсы в Минск становятся все более востребованными среди жителей российских регионов, ищущих более умеренный климат. В целом по стране средняя температура июля окажется выше нормы на 1,5 градуса.

Ответы на популярные вопросы о погоде в июле

Какие регионы России станут самыми жаркими в июле 2026 года?

Наиболее высокие температуры ожидаются в Астраханской и Волгоградской областях, а также в республике Дагестан. Кроме того, аномальный зной прогнозируется на юге Красноярского края и в восточных районах Якутии.

Что такое "температурная норма" в прогнозах синоптиков?

Это средний показатель, рассчитанный на основе метеонаблюдений за несколько десятилетий. Отклонение "выше нормы" в долгосрочных прогнозах означает превышение этого значения на один градус и более.

Где ожидать наибольшее количество осадков?

Ливневые дожди с превышением нормы пройдут в Архангельской области, Коми, Прикамье и на Алтае. Также обильные осадки затронут Хабаровский край и остров Сахалин.

Правда ли, что в Москве будет аномально жарко?

Да, по прогнозам специалистов Гидрометцентра, в столичном регионе ожидается превышение температурных норм, особенно во второй половине месяца, в период с 16 по 23 июля.

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