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Цены стали просто безумными: европейские каникулы превратились в краткий визит для избранных

Туризм » Регионы » Европа

Старая добрая Европа в 2026 году устроила российским туристам настоящий аттракцион контрастов. "Золотая тройка" — Италия, Франция и Испания — больше не в фаворе. Лоск классических направлений тускнеет на фоне диких цен и визовых барьеров. Путешественники голосуют рублем, выбирая страны, где не нужно продавать почку ради недели у моря. Пока лидеры считают убытки, Балканы и Восточная Европа собирают сливки, превращаясь в новые мекки для тех, кто соскучился по шенгенскому воздуху.

Турист с картой
Фото: Desingned by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Турист с картой

Италия всё еще на вершине, но это победа с горьким привкусом. По данным OneTwoTrip, спрос на колыбель цивилизации просел на четверть. Франция летит вниз с похожим ускорением, а Испания и вовсе совершила затяжное пике, растеряв почти половину лояльной аудитории. Пока старые столицы пустуют, на арену выходят новые джокеры. Интерес к Греции вырос почти в три раза — Эллада манит понятной логистикой и лояльностью.

"Греция сейчас — это спасательный круг для тех, кто хочет в Европу, но не готов к унизительным квестам в других консульствах. Там понимают, что туризм — это прежде всего бизнес", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru менеджер по зарубежному туризму Ирина Соколова.

Настоящую сенсацию выдала Румыния. Интерес к родине Дракулы взлетел в 3,5 раза. Следом плотной группой идут Финляндия, Монако и Дания, утроившие свои показатели. Это уже не просто отпуск, а поиск лазеек в условиях закрытых границ и сложных перелетов. Между тем Ирландия превратилась в "черную дыру" — за всё лето там не зафиксировано ни одного бронирования от россиян.

Направление (Европа-2026) Динамика спроса
Румыния Рост в 3,5 раза (+250%)
Греция Рост в 2,8 раза (+179%)
Испания Падение на 44%
Хорватия / Люксембург Падение в два раза (-50%)

Цена за ночь: почему короткий отдых стал дороже

Европейские каникулы сжимаются как шагреневая кожа. Средний срок поездки сократился до 4,8 дня. Теперь в Старый Свет летят не жить, а "отметиться". При этом ценник за ночь пробил психологическую отметку в 22 тысячи рублей. Россияне массово мигрируют из бюджетных "трешек" в люксовый сегмент. Спрос на отели 5* подскочил на 42%, в то время как дешевые хостелы и гостиницы 2* вымирают как вид на этом рынке.

"Сейчас в Европу едут те, кому не нужно считать сдачу. Средний класс ушел на внутренние маршруты или в Азию. Оставшиеся туристы требуют премиальный сервис, соответствующий их затратам на билеты", — объяснил в беседе с Pravda.Ru аналитик туристического рынка Илья Роденко.

Для многих дополнительным стоп-фактором становятся технические сложности. Цифровые барьеры за границей часто отрезают доступ к важным сервисам оплаты и документам. Тем, кто привык к комфорту, приходится заранее готовить "цифровую аптечку", чтобы не остаться без связи и денег в самый неподходящий момент.

Коллективный заплыв: застой эпохи одиночек

Одиночные вылазки в Европу выходят из моды. Соло-туристы теряют позиции, уступая место шумным компаниям и большим семьям. Спрос на поездки группами от пяти человек удвоился. Похоже, лететь за тридевять земель с кучей пересадок выгоднее и веселее сообща. Пары остаются единственным стабильным бастионом — на них приходится 43% всех бронирований.

"Семейный отдых в Европе стал дороже, но доверие к проверенным курортам перевешивает риски. Люди стараются вывезти детей туда, где инфраструктура строилась десятилетиями", — констатировала в беседе с Pravda.Ru эксперт по семейному туризму Мария Дементьева.

На фоне европейской неопределенности многие переключаются на альтернативы. Пока одни штурмуют шенгенские консульства, другие изучают безвизовые направления в Азии, где правила игры прозрачнее, а гостеприимство не зависит от политических ветров. Карта интересов меняется на глазах: вчерашние фавориты уходят в тень, освобождая место дерзким новичкам.

Ответы на популярные вопросы о поездках в Европу

Почему Испания так сильно потеряла в популярности?

Основными причинами стали сложности с записью на визу и существенное подорожание перелетов. Туристы выбирают более доступные альтернативы вроде Греции или Румынии, где логистические и бюрократические цепочки короче.

С чем связан рост спроса на отели 5 звезд при росте цен?

Произошло вымывание бюджетного туриста с европейского направления. Сейчас в Европу могут позволить себе поехать только обеспеченные люди, которые изначально ориентированы на премиальный сервис и люксовое размещение.

Безопасно ли сейчас заказывать большие групповые туры?

Да, это становится трендом. Групповые поездки позволяют оптимизировать расходы на трансферы и проживание. Однако важно тщательно проверять документы каждого участника, чтобы избежать проблем на границе.

Почему Ирландия показала нулевой результат по бронированиям?

Ирландия — это сложное визовое направление с отсутствием прямых рейсов и крайне высокими ценами на проживание. Для российского туриста в 2026 году этот маршрут оказался практически заблокированным из-за совокупности этих факторов.

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Экспертная проверка: менеджер по зарубежному туризму Ирина Соколова, аналитик туристического рынка Илья Роденко, эксперт по семейному туризму Мария Дементьева
Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
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