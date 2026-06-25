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Сардиния на Черном море: в Евпатории обнаружили берег с мучнистым песком и бирюзовой волной

Туризм

Евпатория выложила на стол козырь, способный пошатнуть позиции средиземноморских гигантов. В Крыму обнаружили локацию, где бирюзовая волна и мучнистый песок создают полную иллюзию Сардинии или Сицилии. Пока одни штурмуют европейские границы, сталкиваясь с тем, как Европа запускает систему EES, другие находят "итальянский" вайб в паре часов езды от Крымского моста. Пляж "Лазурный берег" — это не просто полоска суши, а выверенный чекистский ответ западному люксу.

Jevpatorija kuldne supelrand Musta mere ääres.
Фото: commons.wikimedia.org by Aleksander Kaasik, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Jevpatorija kuldne supelrand Musta mere ääres.

Анатомия крымского глянца: почему здесь чисто

Песок на "Лазурном" не просто желтый — он просеянный, мягкий и золотистый. Вход в воду напоминает детский бассейн: дно пологое, без сюрпризов в виде камней или резких обрывов.

Это делает локацию идеальным полигоном для семейных вылазок. В отличие от диких участков побережья, здесь за экологией следят маньякально: мусор сортируют и вывозят техникой несколько раз в сутки.

"Такой уровень сервиса на песчаных косах — редкость. Многие россияне открыли для себя неожиданный формат отдыха именно в Евпатории, потому что здесь удалось совместить природную эстетику с жестким отельным менеджментом", — объяснила в беседе с Pravda.Ru менеджер по зарубежному туризму Ирина Соколова.

Вода регулярно проходит лабораторный контроль. Прозрачность такая, что можно пересчитать пальцы на ногах, стоя по пояс в море. Это важно, если вы приехали не просто мокнуть, а получать лечение на Черном море через климатотерапию и морские купания.

Фишки и ловушки: от медуз до бунгало

Главная технологическая победа "Лазурного берега" — противомедузные сетки. Это металлический заслон вдоль всей акватории, который не пускает жалящий "кисель" к туристам.

Пока на соседних пляжах люди брезгливо обходят желеобразных обитателей моря, здесь зеркальная гладь остается стерильной. Для тех, кому мало просто лежать, развернута инфраструктура: от волейбольных площадок до аренды яхт и полетов на параплане.

Опция Детали сервиса
Входная плата 30-40 рублей (дети до 7 лет бесплатно)
VIP-зона Индивидуальные бунгало и домики у кромки воды
Безопасность Сетки от медуз, спасательный пост, медпункт
Комфорт Душ, Wi-Fi, питьевые фонтанчики, кафе

Для фанатов уединения предусмотрены соломенные домики. Там можно закрыться от суеты, организовать барбекю и встретить закат без лишних глаз. Если же шумная толпа надоела окончательно, стоит вспомнить, что смена отелей на бревенчатые избы стала трендом года, но "Лазурный" удерживает планку именно морского комфорта.

"Евпатория сегодня конкурирует не с Сочи, а с Турцией по качеству песчаного покрытия. Даже если автотуристам приходится переживать логистический шторм на заправках, ради такого берега люди готовы ехать через весь Крым", — отметил в беседе с Pravda.Ru туроператор Максим Ланин.

Логистика и цены: сколько стоит вход в рай

Вход на территорию стоит копейки, но внутри кошелек придется открыть шире: шезлонги и зонты оплачиваются отдельно. Лучшая стратегия — десантироваться на берег до 9 утра. В это время море максимально спокойное, а лучшие места в тени навесов еще свободны. Парковка есть как платная, так и свободная, но места на последней тают быстрее, чем мороженое на солнце.

Гурманам здесь тоже есть где развернуться. Местный общепит мимикрирует под любой запрос: от столовых с домашними котлетами до ресторанов, где подают свежих устриц под бокал локального вина. Это отличная альтернатива для тех, кто привык к активному отдыху — например, тем, кто изучает сапсёрфинг в России и ищет новые акватории.

"На Южном берегу Крыма галька, а здесь — пудра. Это решающий фактор для семей. Тренды меняются: сейчас Южный Урал подготовил локации мирового уровня, но классический морской отдых в Евпатории остается базой, которую сложно переплюнуть", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru турагент Анастасия Крылова.

Ответы на популярные вопросы о "Лазурном береге"

Правда ли, что на пляже нет медуз?

Да, благодаря сеткам их нет в зоне купания. Но во время шторма отдельные фрагменты могут попадать за ограждение, поэтому бдительность терять не стоит.

Как добраться до пляжа из центра Евпатории?

Курсируют маршрутки и такси. Пешком из старого города дойти можно, но в жару это сомнительное удовольствие — путь займет около 40 минут.

Можно ли жить прямо на пляже?

На территории работает благоустроенный автокемпинг и есть домики для аренды, что позволяет буквально просыпаться под шум прибоя.

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Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
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