Кошмар вместо отпуска: почему простая просьба о доплате за отель лишает туристов всех сбережений

Пик отпускного сезона — золотое время для мошенников. Аферисты атакуют туристов, которые уже оплатили отдых. Они звонят жертвам и под предлогом внезапного роста цен на отели и перелеты требуют срочно внести доплату. Схема работает как часы: пара звонков, имитация паники и отправка ссылки на фальшивый сайт.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use мужчина с телефоном и картой

Как работает схема "подорожания" тура

Преступники выбирают жертв среди "организованных" путешественников, сообщает АТОР. Они знают детали бронирования: направление, даты вылета и даже отель. Звонок поступает за 24-48 часов до вылета. Аферисты искусственно создают дефицит времени. Ощущение, что отдых в России или за рубежом сорвется, вынуждает людей действовать импульсивно.

"Мошенники паразитируют на стрессе. Они отлично знают, как работает рынок пакетных туров, и давят на страх потери денег. Если вам звонят с требованием доплаты — это в 99% случаев попытка обмана", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru туроператор Максим Ланин.

Фишинговые угрозы: кража данных

Цель злоумышленников — не только "доплата", но и данные ваших карт. После подтверждения "доплаты" туриста просят перейти по ссылке. Вместо реального кабинета туроператора там находится фишинговая копия. Ввод реквизитов карты здесь означает моментальную потерю всех средств на банковском счету.

Проверка информации и защита от аферистов

Никогда не вводите платежные данные на сайтах, присланных в мессенджерах, предупреждают в АТОР. Если возникают сомнения по поводу изменения стоимости логистики поездки, нужно обрывать разговор.

Действие туриста Результат Звонок турагенту по прямому номеру Безопасность Переход по ссылке из СМС/Telegram Финансовая угроза

"Туристы часто забывают, что легитимные изменения стоимости тура всегда оформляются дополнительным соглашением. Любые требования транзакций "здесь и сейчас" через интернет-ссылки — типичный признак мошенничества", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru турагент Анастасия Крылова.

Ответы на популярные вопросы о безопасности туров

Как отличить сайт оператора от фишингового?

Всегда сверяйте URL-адрес в адресной строке браузера. Мошенники подменяют одну букву или используют домены второго уровня.

Может ли цена тура вырасти за пару дней до вылета?

Нет. По закону стоимость услуг фиксируется при заключении договора, если иное не предусмотрено контрактом. Требования доплат за сутки — это блеф.

Что делать, если я ввел данные карты?

Немедленно звоните в банк и блокируйте карту. Смена паролей в мобильном приложении обязательна.

Куда жаловаться при попытке мошенничества?

Сообщите о звонке в полицию и напрямую своему туроператору, чтобы они предупредили других клиентов.

"Мы ежедневно отслеживаем попытки взлома систем бронирования. Безопасность туристических рынков зависит от бдительности самих людей", — отметил в беседе с Pravda.Ru аналитик туристического рынка Илья Роденко.

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