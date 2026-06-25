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Дубайская монополия дала трещину: дерзкий конкурент в 2,5 раза нарастил присутствие на рынке

Туризм » Регионы

Ближний Восток теряет лоск в глазах российских путешественников. Интерес к региону рухнул на 36% по сравнению с прошлым летом. Исследование сервиса "Купибилет" фиксирует массовый исход поисковых запросов: знойная пустыня проигрывает битву за туриста. Пока Эмираты пытаются удержать корону на фоне стагнации, Саудовская Аравия агрессивно забирает долю рынка, увеличив показатели в 2,5 раза.

Саудовская Аравия
Фото: commons.wikimedia.org by AAlsaiad, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Саудовская Аравия

Динамика спроса: Саудовская Аравия против ОАЭ

Эмираты остаются тяжеловесом: 75% всех летних поисков приходится на ОАЭ. Но монополия дала трещину — интерес к люксовому направлению просел на 5%. На этом фоне Саудовская Аравия совершила рывок, превратившись из закрытого королевства в туристический магнит. Параллельно ожили Бахрейн и Оман, прибавив по 37% каждый. Катар тоже не отстает — рост на 16% при скромной доле в 3% от общего пирога запросов.

"Рынок Ближнего Востока сейчас проходит через жесткую перестройку. Если раньше люди летели в Дубай по инерции, то сейчас выбирают прагматично. Саудовская Аравия демпингует и упрощает визы, перетягивая тех, кто устал от цен в Эмиратах", — объяснила в беседе с Pravda.Ru менеджер по зарубежному туризму Ирина Соколова.

Российские туристы начали активнее изучать альтернативы. Пока отпуск в Таиланде становится роскошью, а ценники в ОАЭ кусаются, новые игроки региона предлагают свежую инфраструктуру и упрощенный въезд. Саудовская Аравия стала главным драйвером за счет масштабных ивентов и агрессивного маркетинга.

Топ аэропортов: где приземляются кошельки

Дубай по-прежнему удерживает статус главного хаба с долей 63,5% в поисках. Однако реальные покупки билетов показывают еще большую концентрацию — 71% проданных кресел везут туристов именно туда. Джидда в Саудовской Аравии уверенно заняла второе место — каждый седьмой поиск билета направлен в этот город. Абу-Даби и Эр-Рияд замыкают список лидеров, формируя костяк региональной авиации.

Город / Аэропорт Доля в поиске (%) Доля в купленных билетах (%)
Дубай 63,5 71,0
Джидда 15,0 7,5
Абу-Даби 9,0 8,0
Эр-Рияд 4,0 5,0

Несмотря на общую просадку интереса, Дубай выигрывает за счет развитого транзита. Многие используют его как перевалочный пункт. В то же время конкуренция с Хайнанем и другими азиатскими точками заставляет перевозчиков пересматривать тарифные сетки.

Почему Ближний Восток уходит в тень

Лето в этом регионе — испытание на прочность. Экстремальная жара традиционно снижает поток, но в 2026 году падение на 36% выбивается из нормы. Туристы голосуют кошельком за более комфортные климатические зоны или внутренние маршруты. ОАЭ остаются главным направлением, но их доля стагнирует под давлением цен и конкурентов.

Эксперты отмечают: дальнейшая судьба региона зависит от того, как быстро Саудовская Аравия достроит свои мега-проекты и станет полноценной альтернативой Дубаю. Пока Бахрейн и Оман остаются нишевыми историями "на любителя". Те, кто ищет бюджетных решений, все чаще смотрят в сторону России, где даже на Золотом кольце меняется тактика потребления ради экономии.

"Для многих Ближний Восток летом — это только торговые центры с кондиционерами. Если нет цели шопинга, люди выбирают море, где можно дышать. Падение спроса обусловлено перегретым рынком и поиском новых, более дешевых направлений", — резюмировал аналитик туристического рынка Илья Роденко.

Ответы на популярные вопросы о поездках на Ближний Восток

Почему спрос на поездки в ОАЭ и соседние страны упал так резко?

Главные факторы — аномальная летняя жара и рост цен. Туристы ищут альтернативы с более мягким климатом и доступным ценником, включая азиатские страны и внутренние направления России.

Чем Саудовская Аравия привлекает россиян в 2026 году?

Страна активно инвестирует в туризм, упрощает получение виз и проводит масштабные международные мероприятия. Это "эффект новизны" для тех, кто уже многократно посещал Дубай или Абу-Даби.

Стоит ли лететь в Катар или Оман летом?

Эти страны подходят для тех, кто планирует отдых внутри отелей с бассейнами. На улице температура часто превышает +45°C. Оман интересен своей природой, но лето — не лучший сезон для экскурсий.

Где дешевле всего отдохнуть на Ближнем Востоке сейчас?

Относительно бюджетными остаются Бахрейн и некоторые эмираты ОАЭ (например, Рас-эль-Хайма), которые предлагают скидки в низкий летний сезон, чтобы удержать загрузку отелей.

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Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
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