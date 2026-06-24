Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Живот держится до последнего: 5 видов спорта с самым мощным жиросжигающим эффектом
Осанка, сон и стакан воды: как базовые настройки организма делают вас моложе
Мировой рынок замер в ожидании: Пекин резко обвалил спрос на главное энергетическое сырье
Старые связи больше не работают: в Каракасе начался необратимый передел главной госкорпорации
Снаружи хрустят, внутри тают: картофельные тарталетки превратят обычную картошку в хит застолья
Двойные стандарты налицо: неформальные соглашения Урсулы фон дер Ляйен вызвали гнев в Европе
Море всё ближе, а дорога всё сложнее: что ждёт водителей на трассе М-4 этим летом
У Земли появился невидимый тормоз: сутки начали меняться быстрее, чем за 3,6 миллиона лет
Вся правда о девяти жизнях: как на самом деле соотнести кошачий возраст с человеческим

Будто другой сезон посреди лета: эти уголки России спасают от духоты и раскалённого асфальта

Туризм

Когда мегаполисы плавятся от июльского зноя, единственным спасением становится миграция на север или в высокогорье. Россия предлагает десятки локаций, где температура воздуха остается в пределах 15–20 градусов. Разберем маршруты для тех, кто ищет свежесть, ледяную воду озер и чистый воздух без смога.

Камчатка
Фото: commons.wikimedia.org by Rost.galis, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Камчатка

Северная свежесть и лесные озера

Карелия остается фаворитом для побега от жары. Температура в июле здесь редко превышает 20 градусов. Регион подходит для тех, кому важна транспортная доступность. До Петрозаводска легко добраться на поезде, а дальше — уйти на сап прогулки в Карелии по Ладоге или Онежскому озеру. Бюджет недельного выезда на двоих стартует от 30 тысяч рублей при размещении в гостевых домах.

"Карелия — это не просто лес, это гигантский природный кондиционер. Влажность и ветер с озер создают идеальный микроклимат для тех, кто не выносит южное солнце", — объяснил в беседе с Pravda.Ru менеджер по внутреннему туризму Антон Громов.

Для фанатов суровой эстетики открыты Соловки и Архангельская область. Температура 14–17 градусов заставляет достать куртки. Здесь логистика автопутешествий может быть сложной, но белые ночи и тишина монастырских стен компенсируют дорожные трудности. Если бюджет позволяет, стоит рассмотреть Камчатку, где даже в разгар лета воздух прогревается лишь до 12–18 градусов.

Горная прохлада и ледники

Горы — самый простой способ понизить температуру на 10 градусов, просто поднявшись выше. На Алтае и Кавказе июльская реальность сильно отличается от равниной. Если внизу плюс 30, то на высоте 2000 метров вас ждет бодрящая свежесть. Алтайский край предлагает маршруты для активного отдыха, включая треккинг и конные прогулки, при средней температуре 18–22 градуса.

"Горы требуют подготовки. Даже если вы едете за прохладой, солнце на высоте агрессивное. Нужны качественные дождевики и одежда слоями, так как к вечеру температура падает до пяти-семи градусов", — подчеркнул туроператор Максим Ланин специально для Pravda.Ru.

Кавказские Минеральные Воды и Приэльбрусье — классика оздоровления. Тут прохладу дарят не только ледники, но и густые хвойные леса. В отличие от отдыха на океанских курортах, где влажность изматывает, горный воздух сухой и легкий. Неделя на Кавказе обойдется в 40–150 тысяч рублей в зависимости от уровня сервиса.

Океан, вулканы и дикий восток

Дальний Восток — направление для тех, кто готов платить за экзотику. На Камчатке июль пахнет снегом, который еще лежит на склонах вулканов. Это самый холодный вариант летнего отпуска. Байкал чуть теплее, но ледяная вода озера не дает воздуху раскалиться. Температура колеблется от 17 до 22 градусов. Пока другие ищут прямые рейсы на Занзибар, ценители тишины выбирают Ольхон.

Регион Средняя температура июля
Камчатка +12 – +18°C
Карелия +18 – +20°C
Алтай (горы) +15 – +22°C
Байкал +17 – +22°C

Важно учитывать расходы на топливо и логистику. В некоторых отдаленных точках заправки в ряде регионов работают с ограничениями, поэтому автопутешественникам нужно планировать запасы. Камчатка остается самым дорогим направлением: перелет и туры к гейзерам могут опустошить бюджет на 300–500 тысяч рублей.

"Для семей с детьми я советую Карелию или Подмосковье. Там мягкий климат, нет резких перепадов давления и развита инфраструктура баз отдыха", — отметила в беседе с Pravda.Ru эксперт по семейному туризму Мария Дементьева.

Ответы на популярные вопросы о холодном лете

Зачем ехать на север, если хочется купаться?

В Карелии и на Алтае озера прогреваются до 18–20 градусов к середине июля. Этого достаточно для бодрящего заплыва после прогулки.

Нужна ли страховка для поездки в горы или на север?

Да, особенно если планируются походы или выходы на воду. Экстренная помощь в диких регионах обходится дорого без полиса.

Как сэкономить на поездке на Камчатку?

Бронь билетов за полгода и выбор палаточных лагерей вместо отелей снижают расходы почти вдвое.

Читайте также

Экспертная проверка: менеджер по внутреннему туризму Антон Громов, туроператор Максим Ланин, эксперт по семейному туризму Мария Дементьева
Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
Сейчас читают
Система против своих: полицейские боятся называть свое место работы инспекторам ГАИ на трассах
Авто
Система против своих: полицейские боятся называть свое место работы инспекторам ГАИ на трассах
Гламурные свадьбы при тяжёлом диагнозе: Отар Кушанашвили указал на странности в поведении Лерчек
Шоу-бизнес
Гламурные свадьбы при тяжёлом диагнозе: Отар Кушанашвили указал на странности в поведении Лерчек
Аромат говорит громче слов: курица по-кавказски превратит ужин в маленький праздник
Еда и рецепты
Аромат говорит громче слов: курица по-кавказски превратит ужин в маленький праздник
Популярное
Стену молчания в Брюсселе пробило: заявление из Москвы лишило европейских лидеров главного аргумента

Внезапная смена тональности в Брюсселе обнажила глубокий кризис доверия к западной стратегии, когда привычные тезисы столкнулись с реальностью на поле боя.

Стену молчания в Брюсселе пробило: заявление из Москвы лишило европейских лидеров главного аргумента
Люди сравнивают цифры: последний обмен телами вбил клин между Киевом и реальностью
Люди сравнивают цифры: последний обмен телами вбил клин между Киевом и реальностью
Заплатите 5000 за свою же дачу: ГАИ начала штрафовать за парковку прямо на участке
ВС РФ вышли к окраинам города Сумы после установления контроля над Иволжанским
Западные дети смотрят наше: глобальный успех анимации меняет восприятие России Любовь Степушова Запредельная дерзость: западный конкурс определил новые цели для ударов по России Андрей Николаев Мир столкнулся с невидимым кризисом: политические модели уступили место расчетливым алгоритмам Юрий Бочаров
Найдено решение, как остановить хаос на АЗС: биржу зачистят от спекулянтов — бензин пойдет напрямую на заправки
Бензиновый дефицит спровоцировал волну ночных преступлений: владельцы машин экстренно укрепляют баки
Украина теряет главное: Киев внезапно оказался вторым в очереди за помощью
Украина теряет главное: Киев внезапно оказался вторым в очереди за помощью
Последние материалы
Мировой рынок замер в ожидании: Пекин резко обвалил спрос на главное энергетическое сырье
Старые связи больше не работают: в Каракасе начался необратимый передел главной госкорпорации
Снаружи хрустят, внутри тают: картофельные тарталетки превратят обычную картошку в хит застолья
Двойные стандарты налицо: неформальные соглашения Урсулы фон дер Ляйен вызвали гнев в Европе
Море всё ближе, а дорога всё сложнее: что ждёт водителей на трассе М-4 этим летом
У Земли появился невидимый тормоз: сутки начали меняться быстрее, чем за 3,6 миллиона лет
Вся правда о девяти жизнях: как на самом деле соотнести кошачий возраст с человеческим
Хватит калечить людей: тайный приказ МВД СССР в 1949 году изменил правила выживания на Колыме
Железногорск направит бюджетные средства на реабилитацию наркозависимых по запросам из МВД
Планы посыпались на глазах: в Брюсселе признали невозможность сохранить темп сближения с Киевом
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.