Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Медицинский десант нагрянул на заводы: новый формат работы в Ленобласти изменил привычные графики
Фигура скажет спасибо за несколько минут в день: это упражнение работает сразу на всё тело
Королевский шик на грядке: как заставить ирисы цвести так, чтобы соседи замерли от восторга
Поймали прямо за руку: дерзкая попытка избавиться от груза в Павловском Посаде обернулась крахом
Тульский суд оштрафовал банк за незаконные звонки родственникам должника
Световой сценарий в квартире: какие хитрости лишают ресурсоснабжающие компании прибыли
Паралич больше не приговор: молекулярный клей восстановил функции спинного мозга за считанные дни
Идеальная координация: тренировка всего тела, которую можно выполнить в любой комнате
Кнопка сброса пробега — не для одометра: как бесплатно убрать ошибки двигателя без визита в сервис

Четыре дня на полное погружение: маршрут вокруг Ладоги перенесёт прямо в скандинавские легенды

Туризм

Представьте: вы просыпаетесь под стук колес, завтракаете с видом на безбрежную Ладогу, а к обеду уже бродите по средневековым улочкам Выборга. Это не кино, а реальный маршрут, который буквально срывает вас с офисного кресла и переносит в декорации скандинавских легенд и карельской дикости.

Сортавала
Фото: creativecommons.org by NovelNik, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Сортавала

Лодейное Поле: колыбель балтийского флота

Город-верфь на реке Свирь. Именно здесь Петр I закладывал остов первого флота России. Сейчас это отправная точка для тех, кто хочет прочувствовать масштаб аутентичного отдыха в глубинке. Прогулки по историческим местам верфей дают фору привычным экскурсиям: здесь пахнет деревом, рекой и большой историей.

"Выбор маршрутов, проходящих через исторические центры вроде Лодейного Поля, позволяет туристам увидеть Россию не по глянцевым обложкам, а через живую архитектурную ткань", — отметил в беседе с Pravda.Ru менеджер по внутреннему туризму  Антон Громов.

Деревенский колорит в Мандрогах

Комплекс, собранный по кусочкам из изб Архангельской губернии. Здесь даже воздух густой от ароматов русской печи. Поляна Лукоморье с деревянными сказками — отличная разрядка для тех, кто устал от бетона. Загляните в Музей водки ради 4000 экспонатов — это самая странная и любопытная коллекция в регионе.

Белые мосты: охота за большой водой

Водопад Юканкоски — это 18 метров падающего потока посреди глухомани. Никаких перил, только камни и мощь реки Кулисмайоки. Доехать сюда без вездехода — задача для камикадзе, так что доверьтесь местным профи на мощной технике. Это идеальный шанс прочувствовать автомобильный экстрим на диких лесных дорогах.

Локация Главная фишка
Рускеала Эхо в мраморном каньоне
Ладожские шхеры Каменные лабиринты и острова

После лесов — Карельский зоопарк. Здесь животные не сидят за железными решетками, а гуляют по холмам. Красная книга в живом виде. Это лучшее место, чтобы вернуться в состояние ребенка, который впервые увидел оленя на расстоянии вытянутой руки.

"Организованные туры в труднодоступные места, такие как водопады Северного Приладожья, решают главную проблему туриста — логистику по бездорожью, обеспечивая при этом комфортный возврат в поезд", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru туроператор Максим Ланин.

Сортавала и Ладожские шхеры

Сортавала — город-открытка с северным модерном и финским привкусом. Бросайте саквояжи на вокзале, делайте фото — и бегом на катер. Ладожские шхеры — это "норвежские фьорды" на минималках, только с карельской душой. Тишина камней и прозрачная вода лечат лучше любого психолога.

Выборг: средневековье на двоих

Финал пути. Выборг — единственный город России, где время действительно остановилось на XIV столетии. Брусчатка, замок, Часовая башня. Если вы ищете способ перезагрузить сознание за выходные, вам сюда. Это город, который не терпит спешки — гуляйте, пейте кофе в Усадьбе бюргера и просто смотрите на стены, помнящие шведских рыцарей.

"Сочетание ж/д переезда с глубоким погружением в историю разных эпох делает такие поездки уникальным продуктом для внутреннего рынка, ведь спрос на культуру сейчас выше, чем на пляжный отдых", — резюмировала в беседе с Pravda.Ru турагент Анастасия Крылова.

Ответы на популярные вопросы о туре "Вокруг Ладоги"

Нужно ли заниматься организацией трансфера самостоятельно?

Нет, тур полностью упакован: от трансферов на вездеходах до питания и билетов в музеи.

Сколько длится поездка и какой уровень комфорта?

Четыре дня и три ночи. Проживание в купе с душем, что избавляет вас от бытовых неудобств в дороге.

Сколько стоит такое путешествие на выходные?

Цена стартует от 39 500 рублей на человека при размещении в четырехместном купе.

Какие документы стоит взять с собой в поезд?

Только оригинал паспорта (или свидетельство о рождении для детей) и билеты — остальное прописано в программе тура.

Читайте также

Экспертная проверка: менеджер по внутреннему туризму Антон Громов, туроператор Максим Ланин, турагент Анастасия Крылова
Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
Сейчас читают
Кроты уходят без войны: простой способ заставит подземных соседей искать новый дом
Садоводство, цветоводство
Кроты уходят без войны: простой способ заставит подземных соседей искать новый дом
Штурмовать больше некому: украинское командование выбрало новую тактику для ударов по Москве
Мир. Новости мира
Штурмовать больше некому: украинское командование выбрало новую тактику для ударов по Москве
Стену молчания в Брюсселе пробило: заявление из Москвы лишило европейских лидеров главного аргумента
Мир. Новости мира
Стену молчания в Брюсселе пробило: заявление из Москвы лишило европейских лидеров главного аргумента
Популярное
Неожиданные перемены в логистике Крыма: власти скорректировали правила движения через транспортный узел

Ситуация в Крыму остается напряженной из-за массированных атак беспилотников, что привело к сбоям в энергетике и изменению правил перемещения по Крымскому мосту.

Неожиданные перемены в логистике Крыма: власти скорректировали правила движения через транспортный узел
Черное утро над Воронежем: последствия ракетного удара обернулись невосполнимыми потерями
Черное утро над Воронежем: последствия ракетного удара обернулись невосполнимыми потерями
Курорты Краснодарского края в зоне риска, но пляжи полны: как туристы адаптировались к угрозам
Хроническая вера в договоренности с Западом раз за разом ставит Россию на край пропасти
Западные дети смотрят наше: глобальный успех анимации меняет восприятие России Любовь Степушова Запредельная дерзость: западный конкурс определил новые цели для ударов по России Андрей Николаев Мир столкнулся с невидимым кризисом: политические модели уступили место расчетливым алгоритмам Юрий Бочаров
Армения полезла в западный карман с просроченными долгами: бывшие союзники готовят ответный удар
Стену молчания в Брюсселе пробило: заявление из Москвы лишило европейских лидеров главного аргумента
Люди сравнивают цифры: последний обмен телами вбил клин между Киевом и реальностью
Люди сравнивают цифры: последний обмен телами вбил клин между Киевом и реальностью
Последние материалы
Медицинский десант нагрянул на заводы: новый формат работы в Ленобласти изменил привычные графики
Фигура скажет спасибо за несколько минут в день: это упражнение работает сразу на всё тело
Королевский шик на грядке: как заставить ирисы цвести так, чтобы соседи замерли от восторга
Поймали прямо за руку: дерзкая попытка избавиться от груза в Павловском Посаде обернулась крахом
Четыре дня на полное погружение: маршрут вокруг Ладоги перенесёт прямо в скандинавские легенды
Тульский суд оштрафовал банк за незаконные звонки родственникам должника
Световой сценарий в квартире: какие хитрости лишают ресурсоснабжающие компании прибыли
Паралич больше не приговор: молекулярный клей восстановил функции спинного мозга за считанные дни
Идеальная координация: тренировка всего тела, которую можно выполнить в любой комнате
Кнопка сброса пробега — не для одометра: как бесплатно убрать ошибки двигателя без визита в сервис
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.