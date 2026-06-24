Четыре дня на полное погружение: маршрут вокруг Ладоги перенесёт прямо в скандинавские легенды

Представьте: вы просыпаетесь под стук колес, завтракаете с видом на безбрежную Ладогу, а к обеду уже бродите по средневековым улочкам Выборга. Это не кино, а реальный маршрут, который буквально срывает вас с офисного кресла и переносит в декорации скандинавских легенд и карельской дикости.

Фото: creativecommons.org by NovelNik, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Сортавала

Лодейное Поле: колыбель балтийского флота

Город-верфь на реке Свирь. Именно здесь Петр I закладывал остов первого флота России. Сейчас это отправная точка для тех, кто хочет прочувствовать масштаб аутентичного отдыха в глубинке. Прогулки по историческим местам верфей дают фору привычным экскурсиям: здесь пахнет деревом, рекой и большой историей.

"Выбор маршрутов, проходящих через исторические центры вроде Лодейного Поля, позволяет туристам увидеть Россию не по глянцевым обложкам, а через живую архитектурную ткань", — отметил в беседе с Pravda.Ru менеджер по внутреннему туризму Антон Громов.

Деревенский колорит в Мандрогах

Комплекс, собранный по кусочкам из изб Архангельской губернии. Здесь даже воздух густой от ароматов русской печи. Поляна Лукоморье с деревянными сказками — отличная разрядка для тех, кто устал от бетона. Загляните в Музей водки ради 4000 экспонатов — это самая странная и любопытная коллекция в регионе.

Белые мосты: охота за большой водой

Водопад Юканкоски — это 18 метров падающего потока посреди глухомани. Никаких перил, только камни и мощь реки Кулисмайоки. Доехать сюда без вездехода — задача для камикадзе, так что доверьтесь местным профи на мощной технике. Это идеальный шанс прочувствовать автомобильный экстрим на диких лесных дорогах.

Локация Главная фишка Рускеала Эхо в мраморном каньоне Ладожские шхеры Каменные лабиринты и острова

После лесов — Карельский зоопарк. Здесь животные не сидят за железными решетками, а гуляют по холмам. Красная книга в живом виде. Это лучшее место, чтобы вернуться в состояние ребенка, который впервые увидел оленя на расстоянии вытянутой руки.

"Организованные туры в труднодоступные места, такие как водопады Северного Приладожья, решают главную проблему туриста — логистику по бездорожью, обеспечивая при этом комфортный возврат в поезд", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru туроператор Максим Ланин.

Сортавала и Ладожские шхеры

Сортавала — город-открытка с северным модерном и финским привкусом. Бросайте саквояжи на вокзале, делайте фото — и бегом на катер. Ладожские шхеры — это "норвежские фьорды" на минималках, только с карельской душой. Тишина камней и прозрачная вода лечат лучше любого психолога.

Выборг: средневековье на двоих

Финал пути. Выборг — единственный город России, где время действительно остановилось на XIV столетии. Брусчатка, замок, Часовая башня. Если вы ищете способ перезагрузить сознание за выходные, вам сюда. Это город, который не терпит спешки — гуляйте, пейте кофе в Усадьбе бюргера и просто смотрите на стены, помнящие шведских рыцарей.

"Сочетание ж/д переезда с глубоким погружением в историю разных эпох делает такие поездки уникальным продуктом для внутреннего рынка, ведь спрос на культуру сейчас выше, чем на пляжный отдых", — резюмировала в беседе с Pravda.Ru турагент Анастасия Крылова.

Ответы на популярные вопросы о туре "Вокруг Ладоги"

Нужно ли заниматься организацией трансфера самостоятельно?

Нет, тур полностью упакован: от трансферов на вездеходах до питания и билетов в музеи.

Сколько длится поездка и какой уровень комфорта?

Четыре дня и три ночи. Проживание в купе с душем, что избавляет вас от бытовых неудобств в дороге.

Сколько стоит такое путешествие на выходные?

Цена стартует от 39 500 рублей на человека при размещении в четырехместном купе.

Какие документы стоит взять с собой в поезд?

Только оригинал паспорта (или свидетельство о рождении для детей) и билеты — остальное прописано в программе тура.

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