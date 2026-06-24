Отельеры Сейшел готовят россиянам неприятный сюрприз: почему туры надо заказывать уже сейчас

Сейшелы становятся ближе, но ценники на тропический отдых вот-вот поползут вверх. С 8 июля "Аэрофлот" возобновляет прямые рейсы из Москвы, и этот фактор полностью меняет расстановку сил на рынке. Пока отельеры на островах удерживают дисконты до 50%, время для покупки тура сокращается буквально до дней.
Российские туристы "распробовали" экзотику. На воркшопе The World of Exotic, организованном "Русским Экспрессом", агенты буквально осаждали стол туристического офиса Сейшел. Спрос на направление стабильно ползет вверх, и запуск прямого сообщения "Аэрофлота" подогреет этот интерес еще на 5-10%.
"Прямой перелет — триггер для продаж. Мы фиксируем рост интереса, ведь прошлые годы программа заканчивалась еще в мае", — отметила менеджер по зарубежному туризму Ирина Соколова.
Сейчас на Сейшелах "низкий сезон" с точки зрения цен на премиум-размещение. Отели предлагают дисконты до 50%, заманивая путешественников, готовых к перелету в тропики. Однако эксперты рынка предупреждают: с запуском регулярных бортов из Москвы "халява" закончится.
Средняя загрузка гостиничного фонда обещает прибавить от 20 до 60% к текущим показателям. Как только полетная программа стабилизируется, отельеры первым делом пересмотрят тарифную сетку. Скидки либо сократятся до символических величин, либо исчезнут полностью. Если планировали отпуск в теплом климате с умеренным бюджетом, лучше бронировать сейчас.
|Показатель
|Прогноз после 8 июля
|Спрос на направление
|+5-10%
|Загрузка гостиниц
|+20-60%
Важно понимать, что в туризме сейчас наблюдается общий тренд на изменение привычных маршрутов, и Сейшелы попадают в пул направлений, конкурирующих за внимание тех, кто раньше выбирал другие экзотические локации.
"Рынок реагирует на логистику мгновенно. Рост спроса неизбежен, и отсутствие прямых рейсов летом раньше было барьером, который теперь снят", — прокомментировала эксперт по отельному сервису Елена Гумина.
Оптимальное окно для покупки туров — ближайшие две недели, до 8 июля, пока отельеры не свернули программу летних скидок.
Ожидается сокращение дисконтов с 50% до минимума или их полная отмена из-за роста фактической загрузки.
На островах развит премиальный сегмент размещения, однако за счет сезонного снижения цен летом отдых становится доступнее.
Сейшелы — безвизовое направление для граждан РФ, что делает текущий момент идеальным для быстрого принятия решения о поездке.
Ситуация в Крыму остается напряженной из-за массированных атак беспилотников, что привело к сбоям в энергетике и изменению правил перемещения по Крымскому мосту.