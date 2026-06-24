Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Тюменская область: количество иностранных граждан в регионе сократилось на 15,5% за пять месяцев
Конфетный период: почему этим летом мы меняем серьезное золото на яркий акрил
Тюмень станет конечной точкой скоростного маршрута из Санкт-Петербурга в 2026 году
Скрытый протест против родительской настойчивости: главная ошибка при выборе карьеры для детей
Первая помощь в вашем кармане: что должно быть в базовой аптечке ответственных пет-родителей
Огород без грязи и сорняков: 5 вариантов идеальных дорожек для вашего сада
ИИ заберёт голос у Тома Хэнкса? Звезду пугает будущее "Истории игрушек"
Мистический разворот светила: почему старые мастера запрещали прикасаться к косе в это время
Не морем единым: Южный Урал подготовил локации, которые заставят забыть о южных пляжах

Отельеры Сейшел готовят россиянам неприятный сюрприз: почему туры надо заказывать уже сейчас

Туризм

Сейшелы становятся ближе, но ценники на тропический отдых вот-вот поползут вверх. С 8 июля "Аэрофлот" возобновляет прямые рейсы из Москвы, и этот фактор полностью меняет расстановку сил на рынке. Пока отельеры на островах удерживают дисконты до 50%, время для покупки тура сокращается буквально до дней.

Сейшельские острова
Фото: Wikimedia Commons by Tobias Alt, Tobi 87 is licensed under Public domain
Сейшельские острова

Курс на острова: как изменятся предпочтения

Российские туристы "распробовали" экзотику. На воркшопе The World of Exotic, организованном "Русским Экспрессом", агенты буквально осаждали стол туристического офиса Сейшел. Спрос на направление стабильно ползет вверх, и запуск прямого сообщения "Аэрофлота" подогреет этот интерес еще на 5-10%.

"Прямой перелет — триггер для продаж. Мы фиксируем рост интереса, ведь прошлые годы программа заканчивалась еще в мае", — отметила менеджер по зарубежному туризму Ирина Соколова.

Охота за скидками: успеть до июля

Сейчас на Сейшелах "низкий сезон" с точки зрения цен на премиум-размещение. Отели предлагают дисконты до 50%, заманивая путешественников, готовых к перелету в тропики. Однако эксперты рынка предупреждают: с запуском регулярных бортов из Москвы "халява" закончится.

Загрузка отелей и новая политика

Средняя загрузка гостиничного фонда обещает прибавить от 20 до 60% к текущим показателям. Как только полетная программа стабилизируется, отельеры первым делом пересмотрят тарифную сетку. Скидки либо сократятся до символических величин, либо исчезнут полностью. Если планировали отпуск в теплом климате с умеренным бюджетом, лучше бронировать сейчас.

Показатель Прогноз после 8 июля
Спрос на направление +5-10%
Загрузка гостиниц +20-60%

Важно понимать, что в туризме сейчас наблюдается общий тренд на изменение привычных маршрутов, и Сейшелы попадают в пул направлений, конкурирующих за внимание тех, кто раньше выбирал другие экзотические локации.

"Рынок реагирует на логистику мгновенно. Рост спроса неизбежен, и отсутствие прямых рейсов летом раньше было барьером, который теперь снят", — прокомментировала эксперт по отельному сервису Елена Гумина.

Ответы на популярные вопросы о Сейшелах

Когда лучше бронировать отель, чтобы сэкономить?

Оптимальное окно для покупки туров — ближайшие две недели, до 8 июля, пока отельеры не свернули программу летних скидок.

Как сильно изменятся цены после запуска прямых рейсов?

Ожидается сокращение дисконтов с 50% до минимума или их полная отмена из-за роста фактической загрузки.

Почему Сейшелы считаются дорогим направлением?

На островах развит премиальный сегмент размещения, однако за счет сезонного снижения цен летом отдых становится доступнее.

Стоит ли ожидать проблем с визой для россиян?

Сейшелы — безвизовое направление для граждан РФ, что делает текущий момент идеальным для быстрого принятия решения о поездке.

Читайте также

Экспертная проверка: менеджер по зарубежному туризму Ирина Соколова, эксперт по отельному сервису Елена Гумина
Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
Сейчас читают
Люди сравнивают цифры: последний обмен телами вбил клин между Киевом и реальностью
Мир. Новости мира
Люди сравнивают цифры: последний обмен телами вбил клин между Киевом и реальностью
Курорты Краснодарского края в зоне риска, но пляжи полны: как туристы адаптировались к угрозам
Россия
Курорты Краснодарского края в зоне риска, но пляжи полны: как туристы адаптировались к угрозам
Нежнее чизкейка, ярче обычной выпечки: пирог с творогом и клубникой станет любимцем сезона
Еда и рецепты
Нежнее чизкейка, ярче обычной выпечки: пирог с творогом и клубникой станет любимцем сезона
Популярное
Неожиданные перемены в логистике Крыма: власти скорректировали правила движения через транспортный узел

Ситуация в Крыму остается напряженной из-за массированных атак беспилотников, что привело к сбоям в энергетике и изменению правил перемещения по Крымскому мосту.

Неожиданные перемены в логистике Крыма: власти скорректировали правила движения через транспортный узел
Черное утро над Воронежем: последствия ракетного удара обернулись невосполнимыми потерями
Черное утро над Воронежем: последствия ракетного удара обернулись невосполнимыми потерями
Курорты Краснодарского края в зоне риска, но пляжи полны: как туристы адаптировались к угрозам
Хроническая вера в договоренности с Западом раз за разом ставит Россию на край пропасти
Западные дети смотрят наше: глобальный успех анимации меняет восприятие России Любовь Степушова Запредельная дерзость: западный конкурс определил новые цели для ударов по России Андрей Николаев Мир столкнулся с невидимым кризисом: политические модели уступили место расчетливым алгоритмам Юрий Бочаров
Армения полезла в западный карман с просроченными долгами: бывшие союзники готовят ответный удар
Стену молчания в Брюсселе пробило: заявление из Москвы лишило европейских лидеров главного аргумента
Слишком жесткий сигнал: политик в Москве до предела поднял ставки в затянувшемся споре
Слишком жесткий сигнал: политик в Москве до предела поднял ставки в затянувшемся споре
Последние материалы
ИИ заберёт голос у Тома Хэнкса? Звезду пугает будущее "Истории игрушек"
Мистический разворот светила: почему старые мастера запрещали прикасаться к косе в это время
Не морем единым: Южный Урал подготовил локации, которые заставят забыть о южных пляжах
Хватает за живое: заброшенный берег в Тульской области принудительно сделают цивилизованным
Честность зашла слишком далеко: NILETTO рассказал о связи с девушкой, которая была обручена
Западные дети смотрят наше: глобальный успех анимации меняет восприятие России
Кулинарный провал при жарке овощей: эта ошибка превращает аппетитный завтрак в бесформенную массу
Бензин исчезает не только на заправках: владельцы машин столкнулись с новой проблемой
Привыкли окунаться в бассейн после тренировки? Эти ошибки гарантируют дикую боль в теле
Деньги любят тишину: Самара готовится к жесткой битве за финансовое превосходство в LOTTE
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.