Отельеры Сейшел готовят россиянам неприятный сюрприз: почему туры надо заказывать уже сейчас

Сейшелы становятся ближе, но ценники на тропический отдых вот-вот поползут вверх. С 8 июля "Аэрофлот" возобновляет прямые рейсы из Москвы, и этот фактор полностью меняет расстановку сил на рынке. Пока отельеры на островах удерживают дисконты до 50%, время для покупки тура сокращается буквально до дней.

Фото: Wikimedia Commons by Tobias Alt, Tobi 87 is licensed under Public domain Сейшельские острова

Курс на острова: как изменятся предпочтения

Российские туристы "распробовали" экзотику. На воркшопе The World of Exotic, организованном "Русским Экспрессом", агенты буквально осаждали стол туристического офиса Сейшел. Спрос на направление стабильно ползет вверх, и запуск прямого сообщения "Аэрофлота" подогреет этот интерес еще на 5-10%.

"Прямой перелет — триггер для продаж. Мы фиксируем рост интереса, ведь прошлые годы программа заканчивалась еще в мае", — отметила менеджер по зарубежному туризму Ирина Соколова.

Охота за скидками: успеть до июля

Сейчас на Сейшелах "низкий сезон" с точки зрения цен на премиум-размещение. Отели предлагают дисконты до 50%, заманивая путешественников, готовых к перелету в тропики. Однако эксперты рынка предупреждают: с запуском регулярных бортов из Москвы "халява" закончится.

Загрузка отелей и новая политика

Средняя загрузка гостиничного фонда обещает прибавить от 20 до 60% к текущим показателям. Как только полетная программа стабилизируется, отельеры первым делом пересмотрят тарифную сетку. Скидки либо сократятся до символических величин, либо исчезнут полностью. Если планировали отпуск в теплом климате с умеренным бюджетом, лучше бронировать сейчас.

Показатель Прогноз после 8 июля Спрос на направление +5-10% Загрузка гостиниц +20-60%

Важно понимать, что в туризме сейчас наблюдается общий тренд на изменение привычных маршрутов, и Сейшелы попадают в пул направлений, конкурирующих за внимание тех, кто раньше выбирал другие экзотические локации.

"Рынок реагирует на логистику мгновенно. Рост спроса неизбежен, и отсутствие прямых рейсов летом раньше было барьером, который теперь снят", — прокомментировала эксперт по отельному сервису Елена Гумина.

Ответы на популярные вопросы о Сейшелах

Когда лучше бронировать отель, чтобы сэкономить?

Оптимальное окно для покупки туров — ближайшие две недели, до 8 июля, пока отельеры не свернули программу летних скидок.

Как сильно изменятся цены после запуска прямых рейсов?

Ожидается сокращение дисконтов с 50% до минимума или их полная отмена из-за роста фактической загрузки.

Почему Сейшелы считаются дорогим направлением?

На островах развит премиальный сегмент размещения, однако за счет сезонного снижения цен летом отдых становится доступнее.

Стоит ли ожидать проблем с визой для россиян?

Сейшелы — безвизовое направление для граждан РФ, что делает текущий момент идеальным для быстрого принятия решения о поездке.

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