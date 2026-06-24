Не морем единым: Южный Урал подготовил локации, которые заставят забыть о южных пляжах

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Туризм

Забудьте про скучные отельные завтраки и душные пляжи с тысячами туристов вокруг. Урал летом — это драйв, замешанный на ледяной воде озер, густом хвойном воздухе и гранитных скалах. Здесь не ищут "все включено", здесь ищут свободу. С утра вы покоряете горный хребет, днем ныряете в прозрачную воду, а вечером жарите рыбу на костре, слушая, как шумят сосны.

Озеро Тургояк
Фото: commons.wikimedia.org by Seregaegorov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Озеро Тургояк

Тургояк: уральский Байкал

Озеро Тургояк — это витрина региона. Вода здесь настолько прозрачная, что дно просматривается на глубине нескольких метров. Курорт "Золотой пляж" превратил берег в комфортную зону для тех, кто не готов отказываться от мягкой постели и SPA после заплыва. Соседство с национальным парком Таганай позволяет миксовать пляжный релакс с серьезными походами по экотропам.

"Урал перестал быть только индустриальным центром. Сегодня это хаб для автотуристов, которые хотят сэкономить на перелетах и получить максимум впечатлений за короткий срок", — отметил в беседе с Pravda.Ru менеджер по внутреннему туризму Антон Громов.

Озерная коллекция Южного Урала

Если Тургояк — это премиум-класс, то другие озера предлагают специфический уход. Озеро Увильды славится радоновыми источниками под присмотром врачей. Озеро Горькое с его рапой по составу бьет санаторные курорты Крыма. Аракуль станет базой для фанатов скалолазания: местные шиханы возвышаются прямо над зеркалом воды.

Локация Фишка отдыха
озеро Медвежье иловые грязи и высокая минерализация
озеро Большой Кисегач климатолечение и глубина

Для фанатов активного досуга доступен широкий выбор активностей: от проката сап-бордов до аренды квадроциклов для поездок по лесным массивам.

Пляжи в черте миллионника

Челябинск уникален тем, что к пляжам здесь можно добраться на обычном городском автобусе. Озера Смолино и Первое стали главными точками притяжения горожан в жару. Пляжи — "Солнечный берег" или "Шершневский" — оборудованы всем необходимым: от спасательных вышек до раздевалок. Это спасение для тех, у кого отпуск всего два дня.

"Инфраструктура региона сейчас резко меняется. Старые базы превращаются в современные пространства с медицинским функционалом и комфортным номерным фондом", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru эксперт по семейному туризму Мария Дементьева.

Летний календарь: от джаза до марафона

Июль на Урале — это бесконечная череда праздников. Джазовый фестиваль EverJazz, заплывы X-WATERS или марафон на каяках "Жемчужный" превращают отдых у воды в событие. Важно: бронируйте жилье за месяц, иначе рискуете остаться с палаткой в лесу без удобств.

Инфраструктура и проживание

Уровень сервиса варьируется от простых домиков до 4-звездочных отелей с термальными бассейнами. В "Золотом пляже" работают центры медицины, а в "Крутиках" круглый год открыты бассейны с подогревом. Если хочется аутентики — выбирайте этнокомплексы и ночуйте в юртах.

"Не пытайтесь сравнить уральское лето с тропиками. Это другой вайб: здесь ценят воздух, движение и природные контрасты," — разъяснил в беседе с Pravda.Ru туроператор Максим Ланин.

Ответы на популярные вопросы о летнем отдыхе на Урале

Когда лучше всего ехать?

Оптимальное окно — с конца июня по август, когда вода достаточно прогревается для комфортного купания.

Нужно ли бронировать жилье заранее?

Да, особенно на даты проведения крупных фестивалей и спортивных мероприятий, когда загрузка популярных отелей достигает 100%.

Можно ли отдохнуть бюджетно?

Конечно, выбор огромен: от муниципальных пляжей с бесплатным входом до бюджетных баз отдыха уровня 2*.

Чем заняться, если надоел пляж?

Посетите Ильменский заповедник, прогуляйтесь по экотропам Таганая или отправьтесь на экскурсию на Златоустовскую оружейную фабрику.

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Экспертная проверка: менеджер по внутреннему туризму Антон Громов, туроператор Максим Ланин, эксперт по семейному туризму Мария Дементьева
Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
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