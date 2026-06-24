Не морем единым: Южный Урал подготовил локации, которые заставят забыть о южных пляжах

Забудьте про скучные отельные завтраки и душные пляжи с тысячами туристов вокруг. Урал летом — это драйв, замешанный на ледяной воде озер, густом хвойном воздухе и гранитных скалах. Здесь не ищут "все включено", здесь ищут свободу. С утра вы покоряете горный хребет, днем ныряете в прозрачную воду, а вечером жарите рыбу на костре, слушая, как шумят сосны.
Озеро Тургояк — это витрина региона. Вода здесь настолько прозрачная, что дно просматривается на глубине нескольких метров. Курорт "Золотой пляж" превратил берег в комфортную зону для тех, кто не готов отказываться от мягкой постели и SPA после заплыва. Соседство с национальным парком Таганай позволяет миксовать пляжный релакс с серьезными походами по экотропам.
"Урал перестал быть только индустриальным центром. Сегодня это хаб для автотуристов, которые хотят сэкономить на перелетах и получить максимум впечатлений за короткий срок", — отметил в беседе с Pravda.Ru менеджер по внутреннему туризму Антон Громов.
Если Тургояк — это премиум-класс, то другие озера предлагают специфический уход. Озеро Увильды славится радоновыми источниками под присмотром врачей. Озеро Горькое с его рапой по составу бьет санаторные курорты Крыма. Аракуль станет базой для фанатов скалолазания: местные шиханы возвышаются прямо над зеркалом воды.
|Локация
|Фишка отдыха
|озеро Медвежье
|иловые грязи и высокая минерализация
|озеро Большой Кисегач
|климатолечение и глубина
Для фанатов активного досуга доступен широкий выбор активностей: от проката сап-бордов до аренды квадроциклов для поездок по лесным массивам.
Челябинск уникален тем, что к пляжам здесь можно добраться на обычном городском автобусе. Озера Смолино и Первое стали главными точками притяжения горожан в жару. Пляжи — "Солнечный берег" или "Шершневский" — оборудованы всем необходимым: от спасательных вышек до раздевалок. Это спасение для тех, у кого отпуск всего два дня.
"Инфраструктура региона сейчас резко меняется. Старые базы превращаются в современные пространства с медицинским функционалом и комфортным номерным фондом", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru эксперт по семейному туризму Мария Дементьева.
Июль на Урале — это бесконечная череда праздников. Джазовый фестиваль EverJazz, заплывы X-WATERS или марафон на каяках "Жемчужный" превращают отдых у воды в событие. Важно: бронируйте жилье за месяц, иначе рискуете остаться с палаткой в лесу без удобств.
Уровень сервиса варьируется от простых домиков до 4-звездочных отелей с термальными бассейнами. В "Золотом пляже" работают центры медицины, а в "Крутиках" круглый год открыты бассейны с подогревом. Если хочется аутентики — выбирайте этнокомплексы и ночуйте в юртах.
"Не пытайтесь сравнить уральское лето с тропиками. Это другой вайб: здесь ценят воздух, движение и природные контрасты," — разъяснил в беседе с Pravda.Ru туроператор Максим Ланин.
Оптимальное окно — с конца июня по август, когда вода достаточно прогревается для комфортного купания.
Да, особенно на даты проведения крупных фестивалей и спортивных мероприятий, когда загрузка популярных отелей достигает 100%.
Конечно, выбор огромен: от муниципальных пляжей с бесплатным входом до бюджетных баз отдыха уровня 2*.
Посетите Ильменский заповедник, прогуляйтесь по экотропам Таганая или отправьтесь на экскурсию на Златоустовскую оружейную фабрику.
Ситуация в Крыму остается напряженной из-за массированных атак беспилотников, что привело к сбоям в энергетике и изменению правил перемещения по Крымскому мосту.