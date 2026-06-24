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Полный бак на АЗС стал роскошью: как автотуристам пережить логистический шторм, бушующий в России

Туризм

Дорожные приключения в России этим летом требуют холодной головы. Прямо сейчас в двух десятках регионов на заправках действуют негласные лимиты. Бензин не исчез, нет, но подход к баку стал "диетическим". Вы приехали на колонку — а вам выдадут не сколько хочется, а сколько разрешит компьютер сети.

АЗС
Фото: web.archive.org by Александр Попрыгин, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
АЗС

АЗС на жестком контроле

Крупные игроки — "Лукойл", "Роснефть", "Газпром нефть" и другие — перешли на ручное управление поставками. Лимиты прыгают ежедневно. Утром АИ-95 есть, к обеду колонка пуста. Это не кризис страны, это логистический шторм. Проверить карту маршрута — лучший способ избежать проблем. Заправляться "под завязку" — уже не прихоть, а необходимость для комфортной логистики путешествия.

"Ситуация по стране в целом стабильная. Чрезвычайных ситуаций нет, а вынужденные отказы от туров фиксируются только в направлении Крыма", — резюмировал аналитик туристического рынка Илья Роденко.

Где ждать трудностей

География ограничений пестрая. От Москвы и Санкт-Петербурга до Мурманской области и Югры. Административные меры плотнее всего прижались к границам и Крыму. Там даже QR-коды не всегда спасают положение. Для сравнения — популярные курорты Кубани работают в привычном ритме. Безопасность и отдых в Сочи остаются приоритетом, логистика поставок там отлажена лучше всего.

Вид топлива Средний рост цены в июне
АИ-92 до 2,8%
АИ-95 до 2,8%
Дизель до 2,3%

Ценники в региональных сетях бьют по карману. На частных АЗС литр 95-го может перешагнуть отметку в 90 рублей. В то время как отпуск в бревенчатых избах часто оказывается дешевле, чем просто доехать до него на собственном авто.

"Малые игроки пользуются дефицитом, взвинчивая маржу. Для автотуриста важно не вестись на сомнительный ценник, а планировать заправки на брендовых точках заранее", — предупредил туроператор Максим Ланин.

Правила выживания на трассе

Забудьте про езду "на парах". Видите полбака — ищите крупную заправку. Экономить топливо помогает спокойный стиль вождения: минус 10-20% расхода при соблюдении лимитов скорости. Не пытайтесь залить бензин в канистры — вероятнее всего, вам откажут. Заправку лучше завершать на парковке, чтобы не тормозить очередь.

"Офлайн-карты — критический инструмент выживания в зоне, где связь может исчезнуть из-за любой технической ошибки на удаленном участке шоссе", — подчеркнул эксперт по туристической безопасности Роман Ларин.

Ответы на популярные вопросы о топливе

Законно ли ограничение в 30 литров на одну машину?

Да, это коммерческая мера, право которой прописано в правилах сетевых операторов для сглаживания спроса.

Стоит ли брать с собой канистры?

На большинстве АЗС лить топливо в любые емкости, кроме бака, запрещено правилами пожарной безопасности.

Почему цены в регионах сильно разнятся?

Независимые сети не имеют прямых контрактов с НПЗ, поэтому закупают топливо на бирже по рыночным котировкам.

Как заранее узнать, есть ли бензин на конкретной трассе?

Используйте интерактивные карты и свежие отзывы в навигаторах — водители пишут о наличии топлива в реальном времени.

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Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
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