Отпуск без нервов стал важнее моря: россияне открыли для себя неожиданный формат отдыха

Российские туристы начали массово менять планы на отпуск, отдавая приоритет поездкам в ближайшие регионы на личных автомобилях и поездах, рассказала Pravda.Ru профессор Института управления РАНХиГС Галина Дехтярь. По ее словам, логистические сложности и изменения в работе южных аэропортов заставляют путешественников искать альтернативы традиционному пляжному отдыху.

Фото: www.freepik.com is licensed under Free More info Отпуск

Из-за нестабильного авиасообщения и многочасовых задержек рейсов многие отказываются от перелетов в пользу наземного транспорта. Железнодорожное сообщение демонстрирует высокую надежность, становясь основным способом доставки людей в южном направлении. При этом на самих курортах фиксируются нетипичные показатели посещаемости.

"Предпочтения туристов сегодня смещаются в сторону дачного отдыха и путешествий на личных автомобилях в ближайшие регионы, если в городе проживания нет проблем с бензином. Оптимальными видами транспорта остаются, с одной стороны, железные дороги, которые работают без сбоев, а с другой — круизы, которые довольно дороги, поскольку включают проживание, питание и перемещение по маршруту", — пояснила Дехтярь.

Специалист отметила, что в текущей ситуации отрасль может нуждаться в мерах государственной поддержки, сопоставимых с теми, что вводились в период пандемии. Путешественникам сейчас приходится учитывать даже дефицит топлива и новые правила при планировании маршрута.

В качестве безопасных и предсказуемых вариантов отдыха Дехтярь выделила краткосрочные поездки выходного дня и пребывание на дачных участках. Растет интерес и к речным путешествиям, хотя такой формат остается финансово обременительным. Организовать качественный речной вояж по России зачастую обходится дороже, чем привычный тур за рубеж.

Для тех, кто все же решается на дальние поездки, эксперты рекомендуют заранее составлять список вещей в дорогу для обеспечения комфорта и личной безопасности. В условиях неопределенности смена приоритетов на "бревенчатые избы" и внутренний деревенский туризм становится масштабным трендом. Подобная аутентичная эстетика отдыха позволяет избежать транспортного коллапса на южных границах.

Читайте также