Самая красивая Россия часто остаётся за кадром: настоящие открытия начинаются там, где кончается дорога

Сапсёрфинг перестал быть экзотикой и превратился в массовый формат досуга на российских водоёмах. Доска, весло и базовое равновесие позволяют освоить акватории от тихих подмосковных рек до карельских шхер. Этот спорт доступен любому возрасту и не требует специальной физической подготовки.
Сапсёрфинг (Stand Up Paddle) подразумевает управление доской с помощью длинного весла. В отличие от классического сёрфинга, здесь не нужны волны. Подойдёт любая стоячая вода или реки со спокойным течением. Новичку требуется около 20 минут, чтобы поймать баланс и начать полноценное движение. Универсальные надувные доски выдерживают вес взрослого человека и ребёнка, что делает прогулки семейными.
"Безопасность на воде начинается со спасательного жилета и страховочного лиша — троса, крепящего ногу к доске. Даже если вы умеете плавать, в открытой воде или при внезапном ветре эти аксессуары становятся критически востребованными", — объяснил специально для Pravda.Ru эксперт по туристической безопасности Роман Ларин.
Аренда комплекта оборудования стоит от 1000 рублей в сутки. Организованные туры с сопровождением гида обойдутся дороже — от 1500 до 8000 рублей. Цена зависит от сложности логистики и продолжительности маршрута. Желающим приобрести собственное снаряжение рынок предлагает бюджетные модели от 5600 рублей, однако качественные туринговые сапы стоят значительно дороже.
В столице популярны Строгинская пойма, Серебряный Бор и Гребной канал. Здесь можно тренироваться даже в будние дни после работы. Для загородных выездов подходят реки Истра, Нерская и Ока. Отдых на Оке привлекает чистыми берегами и развитой инфраструктурой в районе Серпухова. Сплавы по подмосковным рекам часто совмещают с остановками в уютных срубах или палатках.
|Локация
|Особенности маршрута
|Москва-река
|Вид на Сити, спокойная вода в поймах
|Река Оредеж
|Ярко-красные девонские песчаники
|Куршский залив
|Отсутствие волн и панорама дюн
Прогулки по каналам Петербурга ограничены по времени. Старт обычно происходит на рассвете, до 8 утра, пока не началось активное движение катеров. Маршруты проходят мимо Спаса на Крови и Зимнего дворца. За пределами города востребованы маршруты в Карелию и сплавы по реке Вуокса. Это отличная возможность увидеть скалистые берега и уединённые острова.
"Для семейных поездок с детьми лучше выбирать закрытые водоёмы или реки с минимальной скоростью течения. Это гарантирует предсказуемость маршрута и отсутствие лишних физических нагрузок для ребёнка", — отметила в беседе с Pravda.Ru эксперт по семейному туризму Мария Дементьева.
Черноморское побережье диктует свои правила. Здесь важен прогноз погоды и направление ветра. Рассветные выходы в районе Имеретинской бухты позволяют увидеть дельфинов в открытом море. Для любителей экстрима доступны сплавы по горным каньонам, таким как Чёртовы ворота. Альтернативой морю становятся озёра Красной Поляны, где вода спокойнее, а виды не уступают альпийским.
На Урале центром притяжения стал Екатеринбург с прогулками по Городскому пруду. Река Чусовая предлагает живописные скалы и исторические локации. Карелия — это Ладожские шхеры, где требуется гидрокостюм из-за низкой температуры воды. В Зеленоградске сапсёрферы выбирают Балтийское море или тихий Куршский залив. Даже если дальние острова остаются в планах, российские споты обеспечивают качественную нагрузку и визуальный ряд.
"Интерес к активному отдыху на местных водоёмах вырос в разы. Люди предпочитают арендовать снаряжение на месте, чтобы не заниматься сложной транспортировкой крупногабаритных досок", — подчеркнула эксперт Pravda.Ru турагент Анастасия Крылова.
В обязательном порядке используется спасательный жилет, который удержит на воде при падении. Навык плавания желателен для уверенности, но не является критическим ограничением.
Да, сапсёрфинг подходит для прогулок с домашними животными. Важно использовать специальный коврик, чтобы когти не повредили ПВХ-покрытие надувной доски.
В тёплую погоду достаточно купальника или спортивной быстросохнущей одежды. Если вода холодная, как в Балтике или Ладоге, необходим неопреновый гидрокостюм.
Ситуация в Крыму остается напряженной из-за массированных атак беспилотников, что привело к сбоям в энергетике и изменению правил перемещения по Крымскому мосту.