Самая красивая Россия часто остаётся за кадром: настоящие открытия начинаются там, где кончается дорога

Сапсёрфинг перестал быть экзотикой и превратился в массовый формат досуга на российских водоёмах. Доска, весло и базовое равновесие позволяют освоить акватории от тихих подмосковных рек до карельских шхер. Этот спорт доступен любому возрасту и не требует специальной физической подготовки.

Фото: freepik by alexeyzhilkin, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сёрфинг

Правила и особенности сапсёрфинга

Сапсёрфинг (Stand Up Paddle) подразумевает управление доской с помощью длинного весла. В отличие от классического сёрфинга, здесь не нужны волны. Подойдёт любая стоячая вода или реки со спокойным течением. Новичку требуется около 20 минут, чтобы поймать баланс и начать полноценное движение. Универсальные надувные доски выдерживают вес взрослого человека и ребёнка, что делает прогулки семейными.

"Безопасность на воде начинается со спасательного жилета и страховочного лиша — троса, крепящего ногу к доске. Даже если вы умеете плавать, в открытой воде или при внезапном ветре эти аксессуары становятся критически востребованными", — объяснил специально для Pravda.Ru эксперт по туристической безопасности Роман Ларин.

Аренда комплекта оборудования стоит от 1000 рублей в сутки. Организованные туры с сопровождением гида обойдутся дороже — от 1500 до 8000 рублей. Цена зависит от сложности логистики и продолжительности маршрута. Желающим приобрести собственное снаряжение рынок предлагает бюджетные модели от 5600 рублей, однако качественные туринговые сапы стоят значительно дороже.

Споты Москвы и Подмосковья

В столице популярны Строгинская пойма, Серебряный Бор и Гребной канал. Здесь можно тренироваться даже в будние дни после работы. Для загородных выездов подходят реки Истра, Нерская и Ока. Отдых на Оке привлекает чистыми берегами и развитой инфраструктурой в районе Серпухова. Сплавы по подмосковным рекам часто совмещают с остановками в уютных срубах или палатках.

Локация Особенности маршрута Москва-река Вид на Сити, спокойная вода в поймах Река Оредеж Ярко-красные девонские песчаники Куршский залив Отсутствие волн и панорама дюн

Санкт-Петербург и Ленобласть

Прогулки по каналам Петербурга ограничены по времени. Старт обычно происходит на рассвете, до 8 утра, пока не началось активное движение катеров. Маршруты проходят мимо Спаса на Крови и Зимнего дворца. За пределами города востребованы маршруты в Карелию и сплавы по реке Вуокса. Это отличная возможность увидеть скалистые берега и уединённые острова.

"Для семейных поездок с детьми лучше выбирать закрытые водоёмы или реки с минимальной скоростью течения. Это гарантирует предсказуемость маршрута и отсутствие лишних физических нагрузок для ребёнка", — отметила в беседе с Pravda.Ru эксперт по семейному туризму Мария Дементьева.

Морские прогулки в Сочи

Черноморское побережье диктует свои правила. Здесь важен прогноз погоды и направление ветра. Рассветные выходы в районе Имеретинской бухты позволяют увидеть дельфинов в открытом море. Для любителей экстрима доступны сплавы по горным каньонам, таким как Чёртовы ворота. Альтернативой морю становятся озёра Красной Поляны, где вода спокойнее, а виды не уступают альпийским.

Урал, Карелия и Балтика

На Урале центром притяжения стал Екатеринбург с прогулками по Городскому пруду. Река Чусовая предлагает живописные скалы и исторические локации. Карелия — это Ладожские шхеры, где требуется гидрокостюм из-за низкой температуры воды. В Зеленоградске сапсёрферы выбирают Балтийское море или тихий Куршский залив. Даже если дальние острова остаются в планах, российские споты обеспечивают качественную нагрузку и визуальный ряд.

"Интерес к активному отдыху на местных водоёмах вырос в разы. Люди предпочитают арендовать снаряжение на месте, чтобы не заниматься сложной транспортировкой крупногабаритных досок", — подчеркнула эксперт Pravda.Ru турагент Анастасия Крылова.

Ответы на популярные вопросы

Нужно ли уметь плавать для катания на сапе?

В обязательном порядке используется спасательный жилет, который удержит на воде при падении. Навык плавания желателен для уверенности, но не является критическим ограничением.

Можно ли брать на доску собаку?

Да, сапсёрфинг подходит для прогулок с домашними животными. Важно использовать специальный коврик, чтобы когти не повредили ПВХ-покрытие надувной доски.

Какая одежда нужна для прогулки?

В тёплую погоду достаточно купальника или спортивной быстросохнущей одежды. Если вода холодная, как в Балтике или Ладоге, необходим неопреновый гидрокостюм.

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