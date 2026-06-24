Смена отелей на бревенчатые избы в России: масштабный тренд перевернул правила летнего отдыха

Россияне начали массово менять привычные гостиничные номера на традиционные бревенчатые срубы. Согласно исследованию, этим летом спрос на аренду изб подскочил на 27%, при этом путешественники все чаще выбирают природные чудеса внутри страны для глубокой перезагрузки. Основными причинами популярности стали желание уединиться и запрос на аутентичную атмосферу, недоступную в условиях мегаполиса.

Фото: commons.wikimedia.org by Victuallers, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Деревянный дом

Региональные лидеры спроса и ценовые контрасты

География популярности охватывает как столичные регионы, так и отдаленные республики, включая Татарстан, Дагестан и Карелию. Настоящий бум зафиксирован в Саратовской области, где количество бронирований выросло почти в 2,5 раза, а также в Волгоградской и Самарской областях. Интерес к таким поездкам растет даже на фоне того, что билет в прошлое в исторических городах постепенно дорожает из-за введения новых сборов.

Средний чек за сутки в деревянном доме составляет 12 300 рублей, однако разброс цен по стране остается существенным. В Алтайском крае можно найти варианты за 5 600 рублей, тогда как в Подмосковье и Пермском крае аренда обойдется минимум в три раза дороже. Как отмечает Газета.Ru, стандартный заезд длится трое суток, а планировать такой отдых россияне предпочитают заранее — почти за два месяца до даты отправления.

Особенности бронирования и мнение экспертов

Скорость принятия решения зависит от специфики региона: если в Астраханскую область жилье заказывают за 110 дней, то в Кемеровскую область туристы едут спонтанно. В Дагестане и Краснодарском крае люди задерживаются в избах дольше всего — в среднем на неделю. Важно учитывать, что формат "деревенского" отдыха требует подготовки, сравнимой с тем, как правильно выбрать каюту или снаряжение для долгого пути.

"Рост интереса к избам связан не только с модой на ретро, но и с развитием внутреннего сервиса, когда владельцы сочетают старинную эстетику с привычным городским комфортом", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru менеджер по внутреннему туризму Антон Громов.

Ответы на популярные вопросы о бронировании изб

За какой срок лучше бронировать деревянный дом?

В среднем по России бронь оформляют за 52 дня, но для популярных направлений вроде Дагестана или Астрахани лучше планировать поездку за 100–110 суток.

Сколько человек обычно вмещает такая изба?

По статистике, большинство домов рассчитано на компанию из 6 человек, что делает формат идеальным для семейного отдыха или поездок с друзьями.

Где самый дешевый и самый дорогой отдых в срубах?

Бюджетнее всего отдых обойдется на Алтае (около 5,6 тыс. руб.), а наиболее высокие цены зафиксированы в Пермском крае и Московской области (до 19,7 тыс. руб.).

На какой срок обычно арендуют аутентичное жилье?

Типичный срок аренды составляет 3 ночи, однако в южных регионах и горных республиках туристы часто остаются на полноценный отпуск до 7 дней.

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