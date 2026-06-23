Самые яркие впечатления лета начнутся с поворота руля: семь автомаршрутов откроют другую Россию

Летнее автопутешествие — это свобода от расписаний поездов и лимитов багажа. В машину поместится все: от профессиональной фототехники до велосипедов. Достаточно выбрать направление, заправить бак и выехать за черту города, где начинаются горы, степи и старинные русские усадьбы.
Трасса длиной 900 км ведет от Горно-Алтайска до границы с Монголией. Пейзаж меняется от хвойной тайги до каменистой пустыни. Главные точки притяжения — слияние рек Чуи и Катуни, а также перевал Кату-Ярык с его крутым серпантином. Для съезда с основного полотна на грунтовки потребуется внедорожник.
"Алтай требует подготовки техники. Если на самом тракте покрытие идеальное, то в долину Чулышмана на седане лучше не соваться — сожжете тормоза на спусках", — отметил в беседе с Pravda.Ru менеджер по внутреннему туризму Антон Громов.
Маршрут по Уралу охватывает 830 км и уходит в историю освоения края. В Соликамске сохранились памятники деревянного зодчества, а в Чердыни — купеческие особняки XVIII века. Туристы часто посещают декорации к фильму "Сердце пармы" в Губахе, где возведен деревянный острог на берегу реки Косьва.
Поездка из Петербурга в Сортавалу занимает около 1000 км. Летом здесь привлекают белые ночи и загородный отдых в глэмпингах. Стоит посетить мраморный каньон Рускеала и Ладожские шхеры. Важно учитывать, что Ладожское побережье — это зона высокой активности насекомых, средства защиты обязательны.
"В Карелии бронировать жилье нужно за два месяца. Популярные домики у воды разбирают мгновенно, несмотря на растущие цены", — объяснил специально для Pravda.Ru туроператор Максим Ланин.
Путь из Иркутска на остров Ольхон составляет 740 км. Это возможность увидеть альтернативу привычным курортам и попробовать локальную кухню. На Ольхоне асфальт заканчивается, поэтому для осмотра мыса Хобой лучше арендовать местный спецтранспорт или использовать полноприводное авто.
Обновленный маршрут включает не только Владимир и Суздаль, но и село Вятское, а также Юрьев-Польский. Это путешествие вглубь русской провинции с ее монастырями и ремесленными лавками. Поток туристов здесь ниже, чем на классических отрезках, что позволяет избежать очередей в музеях.
Кольцевой маршрут по Калининградской области (170 км) — самый короткий и комфортный. Дороги европейского качества ведут через липовые аллеи к замкам и пляжам Янтарного. В Зеленоградске и Светлогорске сохранилась архитектура Восточной Пруссии, гармонирующая с морским прибоем.
Поездка по Кавминводам и Приэльбрусью (750 км) объединяет лечебные курорты РФ и суровые горные хребты. В Кисловодске можно гулять по паркам, а в Терсколе — подняться на канатке к подножию Эльбруса на высоту 3847 метров. Погода в горах нестабильна, поэтому теплая одежда нужна даже в июле.
"На кавказских серпантинах двигатель греется быстрее. Следите за датчиками и не выключайте передачу на крутых спусках", — подчеркнул эксперт Pravda.Ru по туристической безопасности Роман Ларин.
|Маршрут
|Специфика дорог
|Чуйский тракт
|Идеальный асфальт на трассе, жесткое бездорожье на съездах
|Карелия
|Много извилистых участков, местами гравийное покрытие
|Калининград
|Узкие старые аллеи и современные скоростные автобаны
|Байкал
|Хорошее покрытие до парома, на Ольхоне дороги отсутствуют
При планировании бюджета стоит учесть, что стоимость отдыха на теплоходе может конкурировать с затратами на бензин и отели при длительном автопробеге. Однако машина дает мобильность, недоступную круизному лайнеру.
Для передвижения по самому Чуйскому тракту достаточно обычного седана. Если в планах посещение долины Чулышмана или Марса, требуется машина с высоким клиренсом и полным приводом.
Оптимальное время — с середины июня до конца августа. В этот период дороги сухие, доступны все природные локации, а полярный день позволяет дольше находиться в пути.
Основные федеральные трассы находятся под контролем, инфраструктура развита. Главную опасность представляют природные факторы: камнепады и резкая смена погоды.
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