Самые яркие впечатления лета начнутся с поворота руля: семь автомаршрутов откроют другую Россию

Летнее автопутешествие — это свобода от расписаний поездов и лимитов багажа. В машину поместится все: от профессиональной фототехники до велосипедов. Достаточно выбрать направление, заправить бак и выехать за черту города, где начинаются горы, степи и старинные русские усадьбы.

Фото: Own work by N 3 14 15 92 65, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Чуйский тракт

Чуйский тракт: асфальт среди ледников

Трасса длиной 900 км ведет от Горно-Алтайска до границы с Монголией. Пейзаж меняется от хвойной тайги до каменистой пустыни. Главные точки притяжения — слияние рек Чуи и Катуни, а также перевал Кату-Ярык с его крутым серпантином. Для съезда с основного полотна на грунтовки потребуется внедорожник.

"Алтай требует подготовки техники. Если на самом тракте покрытие идеальное, то в долину Чулышмана на седане лучше не соваться — сожжете тормоза на спусках", — отметил в беседе с Pravda.Ru менеджер по внутреннему туризму Антон Громов.

Пермский край: вотчина Строгановых

Маршрут по Уралу охватывает 830 км и уходит в историю освоения края. В Соликамске сохранились памятники деревянного зодчества, а в Чердыни — купеческие особняки XVIII века. Туристы часто посещают декорации к фильму "Сердце пармы" в Губахе, где возведен деревянный острог на берегу реки Косьва.

Карелия: озера и финская эстетика

Поездка из Петербурга в Сортавалу занимает около 1000 км. Летом здесь привлекают белые ночи и загородный отдых в глэмпингах. Стоит посетить мраморный каньон Рускеала и Ладожские шхеры. Важно учитывать, что Ладожское побережье — это зона высокой активности насекомых, средства защиты обязательны.

"В Карелии бронировать жилье нужно за два месяца. Популярные домики у воды разбирают мгновенно, несмотря на растущие цены", — объяснил специально для Pravda.Ru туроператор Максим Ланин.

Байкал: сибирское море и шаманизм

Путь из Иркутска на остров Ольхон составляет 740 км. Это возможность увидеть альтернативу привычным курортам и попробовать локальную кухню. На Ольхоне асфальт заканчивается, поэтому для осмотра мыса Хобой лучше арендовать местный спецтранспорт или использовать полноприводное авто.

Золотое кольцо: новые точки на карте

Обновленный маршрут включает не только Владимир и Суздаль, но и село Вятское, а также Юрьев-Польский. Это путешествие вглубь русской провинции с ее монастырями и ремесленными лавками. Поток туристов здесь ниже, чем на классических отрезках, что позволяет избежать очередей в музеях.

Балтика: немецкий фахверк и дюны

Кольцевой маршрут по Калининградской области (170 км) — самый короткий и комфортный. Дороги европейского качества ведут через липовые аллеи к замкам и пляжам Янтарного. В Зеленоградске и Светлогорске сохранилась архитектура Восточной Пруссии, гармонирующая с морским прибоем.

Кавказ: ущелья и Эльбрус

Поездка по Кавминводам и Приэльбрусью (750 км) объединяет лечебные курорты РФ и суровые горные хребты. В Кисловодске можно гулять по паркам, а в Терсколе — подняться на канатке к подножию Эльбруса на высоту 3847 метров. Погода в горах нестабильна, поэтому теплая одежда нужна даже в июле.

"На кавказских серпантинах двигатель греется быстрее. Следите за датчиками и не выключайте передачу на крутых спусках", — подчеркнул эксперт Pravda.Ru по туристической безопасности Роман Ларин.

Сравнение условий на маршрутах

Маршрут Специфика дорог Чуйский тракт Идеальный асфальт на трассе, жесткое бездорожье на съездах Карелия Много извилистых участков, местами гравийное покрытие Калининград Узкие старые аллеи и современные скоростные автобаны Байкал Хорошее покрытие до парома, на Ольхоне дороги отсутствуют

При планировании бюджета стоит учесть, что стоимость отдыха на теплоходе может конкурировать с затратами на бензин и отели при длительном автопробеге. Однако машина дает мобильность, недоступную круизному лайнеру.

Ответы на популярные вопросы

Нужна ли специальная подготовка автомобиля для поездки на Алтай?

Для передвижения по самому Чуйскому тракту достаточно обычного седана. Если в планах посещение долины Чулышмана или Марса, требуется машина с высоким клиренсом и полным приводом.

В какой период лучше ехать в Карелию на машине?

Оптимальное время — с середины июня до конца августа. В этот период дороги сухие, доступны все природные локации, а полярный день позволяет дольше находиться в пути.

Безопасно ли путешествовать на авто по Кавказу?

Основные федеральные трассы находятся под контролем, инфраструктура развита. Главную опасность представляют природные факторы: камнепады и резкая смена погоды.

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