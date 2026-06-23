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Курорты Краснодарского края в зоне риска, но пляжи полны: как туристы адаптировались к угрозам

Туризм » Регионы » Россия

Черноморское побережье столкнулось с регулярными атаками беспилотных летательных аппаратов и сопутствующими сигналами воздушной тревоги. Несмотря на риски, туристический сезон продолжается, а пляжи Сочи, Анапы и Туапсе остаются заполненными. На фоне происходящего в регионе сформировались две противоположные модели поведения отдыхающих: часть граждан игнорирует предупреждения, в то время как другие строго следуют инструкциям МЧС.

Пляж в Лазаревском, Сочи
Фото: commons.wikimedia.org by Bestalex, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Пляж в Лазаревском, Сочи

География угроз: какие города под прицелом

С начала летнего сезона 2026 года атаки с использованием беспилотных аппаратов затронули ключевые узлы приморской инфраструктуры. Особое внимание киевский режим уделяет Новороссийску, Туапсе, Анапе и Сочи. Сигналы тревоги звучат в разное время суток, часто прерывая дневной отдых на побережье или ограничивая работу развлекательных заведений в вечерние часы. Главная цель таких действий — дестабилизация обстановки и создание образа "опасного региона" для внутреннего туризма.

Реакция отдыхающих и психологический фактор

Наблюдается резкое разделение стратегий поведения среди гостей Кубани. Значительная часть туристов сознательно игнорирует предупреждения, оставаясь в пляжных кафе или у кромки воды даже под аккомпанемент сирен. Это явление эксперты связывают с эффектом привыкания к опасности. Однако существует и другая категория граждан, которые при первых признаках угрозы укрываются в капитальных строениях или возвращаются в гостиницы, предпочитая не покидать номера до официального отбоя тревоги.

Протоколы безопасности на курортах

Местные власти и МЧС настоятельно рекомендуют не игнорировать сигналы оповещения. При включении сирен отдыхающим следует незамедлительно покинуть открытые пространства, особенно береговую линию, и переместиться в безопасные зоны. Крупные отели оснащены навигацией к ближайшим укрытиям, а персонал проинструктирован по действиям в случае воздушной угрозы.

"Для минимизации стресса туристам важно заранее уточнять у администрации отеля наличие защищенных зон и алгоритм связи в случае ЧС. Осведомленность — лучший способ избежать паники и принять верное решение в критический момент", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru турагент Анастасия Крылова.

Работа аэропортов и логистика в условиях атак

Воздушные гавани региона, включая Сочи, периодически вводят временные ограничения на прием и отправку рейсов при обнаружении угроз в воздушном пространстве. Это приводит к задержкам, но является необходимой мерой для обеспечения безопасности пассажиров. Тем, кто планирует перелеты на курорты, рекомендуется закладывать дополнительное время на пересадки и следить за табло в реальном времени.

"Безопасность полетов — приоритет. Экипажи обучены действиям при закрытии неба, а наземные службы отрабатывают сценарии оперативного возвращения к графику после снятия ограничений", — разъяснила в беседе с Pravda.Ru бортпроводница гражданской авиации Анна Волкова.

Ответы на популярные вопросы о безопасности на Кубани

Как узнать об угрозе заранее?

Рекомендуется установить приложение "МЧС России", которое отправляет push-уведомления об опасности быстрее, чем срабатывают уличные сирены.

Стоит ли отменять поездку из-за атак БПЛА?

Решение принимается индивидуально. Стоит учитывать, что системы защиты городов работают эффективно, а отели Краснодарского края продолжают прием гостей в штатном режиме, обеспечивая максимально возможный уровень комфорта.

Что делать, если сирена застала на открытой местности?

Необходимо найти ближайшее здание, подземный переход или паркинг. Если ничего рядом нет, следует лечь на землю вдали от стеклянных витрин и рекламных конструкций, прикрыв голову руками.

Вернут ли деньги за тур при обострении обстановки?

Возврат средств регулируется договором. Если официальный режим ЧС не введен, отмена бронирования обычно происходит по стандартным правилам отеля. Заранее оформленная страховка может покрыть часть рисков.

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Экспертная проверка: турагент Анастасия Крылова, бортпроводница гражданской авиации Анна Волкова
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
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