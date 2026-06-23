Вернулась из рая в реанимацию: поездка в Таиланд закончилась заражением редчайшей инфекцией

Посещение популярных экскурсий в Таиланде обернулось для российской туристки госпитализацией в тяжелом состоянии: у женщины диагностирован мелиоидоз. Это опасное тропическое заболевание, известное как "почвенная лихорадка", крайне редко встречается в России и обычно завозится из стран Юго-Восточной Азии. Основная коварность инфекции заключается в сложности диагностики и высоком риске летального исхода, если лечение не начато вовремя. Путешественникам стоит проявлять предельную осторожность при контакте с почвой и водоемами в тропиках, особенно при посещении ферм с животными.

Фото: freepik by DC Studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Реанимация

Завозной мелиоидоз: как произошло заражение

Случай заболевания зафиксирован у жительницы России, вернувшейся из отпуска в Таиланде. По данным Роспотребнадзора, во время отдыха женщина вела активный образ жизни и посещала массовые экскурсии, включая слоновью ферму. "В Российской Федерации зарегистрирован завозной случай мелиоидоза у туристки, вернувшейся из Таиланда, где она посещала различные экскурсии, в том числе ферму слонов. В настоящее время она госпитализирована в тяжелом состоянии", — сообщили в пресс-службе ведомства. Чтобы избежать подобных рисков, туристам следует внимательно проверять программы отдыха, особенно если планируется экзотический отпуск в Азии.

"Мелиоидоз относится к категории особо опасных инфекций из-за высокой летальности. Бактерия Burkholderia pseudomallei обитает в почве и застойной воде. Заражение часто происходит через микротравмы на коже, поэтому ходить босиком по влажной земле или купаться в непроточных водоемах в Таиланде категорически не рекомендуется", — предупредил в беседе с Pravda.Ru эксперт по туристической безопасности Роман Ларин.

Симптомы и методы диагностики в России

Болезнь может маскироваться под обычную простуду или пневмонию, однако её течение значительно тяжелее. Основные признаки включают резкий скачок температуры, мышечные боли, кашель с поражением легких и образование гнойников во внутренних органах. Несмотря на экзотический статус болезни, российская медицина готова к встрече с ней. В ведомстве подчеркнули, что в стране уже создана высокочувствительная тест-система, позволяющая быстро выявить возбудителя и начать специфическую терапию.

"При планировании поездок в тропики крайне важно оформлять расширенный полис. Стандартная страховка может не покрывать лечение редких инфекций, требующих длительной госпитализации в реанимации и дорогостоящих антибиотиков резерва", — объяснила в беседе с Pravda.Ru специалист по страхованию путешествий Ольга Волкова.

Меры предосторожности в экзотических странах

Инфекция попадает в организм не только через раны, но и при вдыхании пыли или употреблении загрязненной воды. Риск возрастает в сезон дождей, когда бактерии вымываются на поверхность почвы. Для тех, кто выбирает бюджетный отдых в странах Азии, правила гигиены должны стать приоритетом. Важно использовать только бутилированную воду и избегать контакта с животными на не сертифицированных фермах.

"Туристам стоит опасаться не только инфекций, но и финансовых махинаций. При бронировании экскурсий и жилья через местные сайты всегда проверяйте их легитимность, чтобы не стать жертвой обмана при бронировании, что часто случается на популярных курортах", — отметила в беседе с Pravda.Ru турагент Анастасия Крылова.

Опасная привычка / Ситуация Совет по безопасности / Результат Хождение босиком по почве или лужам Всегда носить закрытую обувь; защита от проникновения бактерий через кожу Контакт с животными при наличии ран Заклеивать царапины водонепроницаемым пластырем перед экскурсиями Использование сырой воды для питья/умывания Исключительно бутилированная вода; предотвращение кишечного заражения Игнорирование первых симптомов (жар, кашель) Немедленное обращение к врачу с указанием региона поездки

Ответы на популярные вопросы о мелиоидозе

Как можно заразиться мелиоидозом в Таиланде?

Заражение происходит при попадании бактерии из почвы или воды в порезы на коже, при употреблении грязной воды, а также при вдыхании пыли во время сельскохозяйственных работ или посещения ферм.

Какие симптомы должны насторожить после возвращения из тропиков?

Необходимо срочно обратиться в больницу при появлении высокой температуры, резкой слабости, болей в груди и кашля с гнойной мокротой. Мелиоидоз часто проявляется в форме тяжелой пневмонии или сепсиса.

Существует ли вакцина от этой болезни?

На данный момент эффективной вакцины для человека не существует. Защита строится исключительно на соблюдении мер личной гигиены и использовании защитной одежды и обуви в эндемичных районах.

Насколько быстро врачи в России могут выявить эту инфекцию?

Благодаря разработанным Роспотребнадзором высокочувствительным тест-системам, идентификация возбудителя происходит в кратчайшие сроки, что критически важно для назначения правильных антибиотиков.

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