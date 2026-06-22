Рай стал ближе: Россия открывает прямые перелеты на 2 лучших океанских курорта

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Туризм

Индийский океан часто ассоциируется исключительно с Мальдивскими атоллами, но география доступного отдыха расширяется. Прямое авиасообщение меняет правила игры, превращая сложные маршруты в понятную дорогу без лишних ожиданий в аэропортах. Теперь на первый план выходят направления, которые раньше требовали утомительных стыковок, а сегодня стали прозрачной альтернативой привычному люксу.

Слитный купальник
Фото: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Слитный купальник

Занзибар: белый песок и дикая природа

Остров Занзибар привлекает контрастами. Здесь бирюзовая вода соседствует с лабиринтами старого города, где время словно замерло. Это не просто пляжное место, а точка пересечения культур. Главное преимущество — возможность совместить ленивый отдых на побережье с выездами вглубь материка. Многие выбирают такой вариант из-за его насыщенности, ведь увидеть редких животных в их естественной среде — редкая удача для путешественника.

"Занзибар — это история про эмоции. Если на Мальдивах вы заперты на маленьком острове, то здесь перед вами целая страна с плантациями специй и уникальным Стоун-Тауном. При этом уровень сервиса в хороших отелях вполне сопоставим с привычными мировыми стандартами", — отметил в беседе с Pravda.Ru туроператор Максим Ланин.

Экономика поездки выглядит привлекательно, если учитывать прямые рейсы. Пакетные предложения часто включают не только проживание, но и базовые экскурсии. На практике видно, что стоимость отдыха здесь часто оказывается ниже, чем на популярных курортах Ближнего Востока или Юго-Восточной Азии, особенно если бронировать жилье заранее.

Сейшелы: тишина среди океана

Сейшельские острова выбирают те, кто ценит приватность. Здесь нет огромных гостиничных комплексов с шумными толпами. Ландшафт архипелага уникален: огромные валуны на берегах создают естественные декорации, которые невозможно встретить в других частях света. В глаза бросается отсутствие суеты, что делает это направление подходящим для восстановления сил и спокойного созерцания природы.

Параметр Детали поездки
Прямой перелет Доступен из Москвы
Средний чек туров От 237 тысяч рублей на двоих
Главная особенность Уединение и гранитные пляжи

Тот самый секрет популярности Сейшел кроется не в золотых интерьерах, а в доступе к первозданным бухтам. Многие острова архипелага являются заповедными зонами. Прямое авиасообщение значительно упростило планирование таких поездок, убрав из уравнения многочасовое ожидание в транзитных залах.

"Сейшелы — это не массовый конвейер. Архипелаг живет в своем ритме, и прямые перелеты сделали этот премиальный покой гораздо доступнее. Сейчас отдых здесь стоит примерно столько же, сколько качественный отель в Турции в высокий сезон, но впечатления совсем иного порядка", — подчеркнула менеджер по зарубежному туризму Ирина Соколова.

На деле же выходит, что комфорт пути напрямую влияет на качество отдыха. Отсутствие пересадок позволяет сохранить свежесть восприятия. Это особенно заметно, когда нужно выбрать определенный вариант размещения, не привязываясь к графикам международных стыковочных узлов. Современные сервисы позволяют найти интересное решение для любого бюджета — от уютных гестхаусов до вилл на первой линии.

Ответы на популярные вопросы о перелетах

Нужна ли виза для этих направлений?

Для граждан России действует упрощенный режим. Для посещения Сейшел виза не требуется, оформляется электронное разрешение. В Танзании визу можно получить по прибытии в аэропорту или заранее оформить онлайн.

Когда лучше планировать поездку?

Оба направления считаются круглогодичными. На Занзибаре комфортнее всего с июня по октябрь, на Сейшелах — в переходные периоды между сезонами ветров, хотя океан остается теплым всегда.

Насколько безопасен такой отдых?

Курортные зоны Танзании и Сейшел ориентированы на туристов. Важно соблюдать стандартные меры предосторожности: хранить ценности в сейфе и использовать репелленты при поездках в национальные парки.

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Экспертная проверка: туроператор Максим Ланин, менеджер по зарубежному туризму Ирина Соколова
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
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