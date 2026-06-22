Секретный код отпуска: как бесплатно получать СПА и дополнительные ночи в топ отелях Азии

Многие привыкли считать, что экзотические острова доступны только обладателям тугих кошельков в зимний период. На практике же летние месяцы открывают доступ к премиальному отдыху по цене бюджетного тура. Смена сезонов в тропиках часто сопровождается лишь короткими ливнями, которые не мешают прогретому океану и пустым пляжам радовать тех, кто решился на внесезонную поездку.

Фото: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Спа массаж

Шри-Ланка: восточный берег в зените

Пока юго-западную часть острова накрывают муссоны, на восточном побережье устанавливается идеальная погода. В Тринкомали и Пасикуде море превращается в спокойное зеркало. Это время считается золотым для тех, кто хочет увидеть китов или заняться дайвингом в прозрачной воде. Отели в этот период часто пустуют, поэтому скидки на проживание достигают критических отметок, делая люксовые виллы доступными.

"Летом на Шри-Ланке можно поймать лучшие предложения по цене и качеству сервиса. Важно лишь правильно выбрать побережье, чтобы не попасть под затяжные дожди. Если смотреть на вещи проще, то за половину стандартной стоимости вы получаете практически приватный пляж и персональное внимание персонала", — отметил в беседе с Pravda.Ru менеджер по зарубежному туризму Ирина Соколова.

Путешествие можно дополнить поездкой вглубь острова. В горах воздух всегда свежий, что делает прогулки по чайным плантациям Эллы комфортными. Отсутствие толп туристов позволяет спокойно рассмотреть древние храмы Канди, не тратя время в очередях. Подобный вариант отдыха подходит тем, кто ценит тишину и аутентичность выше привычных шаблонов высокого сезона.

Сейшелы и Маврикий: прохлада и уют

На островах Индийского океана лето — это время мягкого климата. Температура воздуха редко поднимается выше +27 градусов, что идеально для людей, плохо переносящих изнуряющий зной. На Маврикии западное побережье надежно защищено от ветров, а отели часто включают в стоимость проживания дополнительные бонусы. Тот самый секрет экономии заключается в бронировании пакетов с бесплатными оздоровительными процедурами, которые в другое время стоят целое состояние.

Направление Главный плюс летом Шри-Ланка (Восток) Штиль на море и скидки до 60% Сейшелы Низкая влажность и комфортное тепло Хайнань Доступное лечение и теплое море

Сейшелы в этот период радуют свежим бризом. Воздух становится суше, исчезает липкая жара. На островах Праслин и Ла-Диг вода остается спокойной, что важно для семейных поездок. Правильное решение при выборе бухты позволит наслаждаться бирюзовыми волнами без риска столкнуться с сильным течением.

"Летние Сейшелы — это выбор прагматика. Скидки на проживание в 40—50% позволяют выбрать отель классом выше. При этом природа остается такой же роскошной, а риск обгореть на солнце значительно ниже из-за легкой облачности", — объяснил специально для Pravda.Ru туроператор Максим Ланин.

Хайнань и Иордания: здоровье и древность

Китайский остров Хайнань предлагает летом не только пляжи, но и серьезные программы оздоровления. В это время года здесь влажно, но отели компенсируют это мощными системами кондиционирования и сниженными ценами на медицинские услуги. Для многих путешественников это становится шансом пройти курс массажа или фитотерапии. Любая деталь сервиса в этот период оттачивается до совершенства, так как гостевой поток заметно ниже зимнего.

Иордания летом контрастна. Если на Мертвом море жара переносится легко за счет высокой плотности воздуха и сухости, то в Петре прогулки лучше планировать на раннее утро. Отсутствие толп у сокровищницы Эль-Хазне позволяет сделать кадры, которые невозможны в пик сезона. Красное море в Акабе остается теплым, а постоянный ветер с побережья спасает от перегрева. Подобный материал для воспоминаний стоит того, чтобы пересмотреть свои привычки и отправиться на восток в июле.

"В Иордании летом вы фактически становитесь единственным зрителем древних памятников. Главное нюанс — планировать активность на утренние часы. Это позволяет избежать пика температуры и получить удовольствие от тишины пустыни Вади-Рам", — подтвердила в беседе с Pravda.Ru турагент Анастасия Крылова.

Ответы на популярные вопросы об экзотическом отдыхе

Безопасно ли лететь в сезон дождей?

Тропические ливни летом обычно кратковременны и проходят вечером или ночью. Они приносят приятную прохладу и не мешают полноценному отдыху на побережье.

Как сэкономить на перелете?

Лучше всего отслеживать стыковочные рейсы через крупные хабы. Часто авиакомпании устраивают распродажи именно на летние даты, чтобы заполнить борта в традиционно "несезонные" направления.

Будут ли работать экскурсии?

Да, вся туристическая инфраструктура продолжает работу. Более того, из-за малого количества людей гиды часто более охотно идут на уступки по цене и уделяют больше времени туристам.

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