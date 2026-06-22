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Туристы больше не спешат: почему старт продаж в Эмиратах выявил болезненный разрыв в спросе

Туризм

Туры в ОАЭ вернулись в активную розницу. Первые заявки полетели в работу сразу после открытия направления. Крупные игроки фиксируют оживление, хотя рынок пока не вышел на былую мощность.

Дубай
Фото: commons.wikimedia.org by Robert Bock, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Дубай

Эмираты снова в игре: старт продаж

Спрос просыпается, но осторожно. Туристы еще присматриваются к ценникам и условиям. Многие путешественники, испугавшись паузы, уже переложили свои планы на другие страны, как отмечает тревел-рынок.

"Спрос только-только просыпается. Посмотрим, что будет через неделю", — констатировал в беседе с Pravda.Ru эксперт по туристической безопасности Роман Ларин.

Почему спрос ниже прошлогоднего

Цифры говорят сами за себя: текущие показатели составляют около 60% от объемов июня прошлого года. В ряде компаний уточняют — программы еще верстаются, не все участники рынка выставили полные квоты.

Сравнение на лету:

Параметр Показатель
Текущая активность (от уровня 2025 г.) 60%
Основной драйвер спроса Премиальный сегмент

Глубина продаж разнится. Одни покупают туры на ближайший месяц, другие целится в осенний сезон. Разбор механизмов бронирования показывает: хаос на старте неизбежен.

Люкс или комфорт: что выбирают туристы

В топе интересов — отели 4-5 звёзд по всей стране. Каждый третий турист бронирует объекты премиум-класса. Сказывается ценовая политика: дубайские "пятизвездочники" заманивают низкими тарифами.

Особой популярностью пользуются пакеты "все включено" в Рас-эль-Хайме. Отельеры предлагают условия, от которых сложно отказаться, даже если тревога перед отпуском еще не отпустила.

"Сейчас турист голосует рублем за сервис высокой категории. Лояльные тарифы в дорогих отелях Дубая выступают главным критерием для принятия решения о покупке тура", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru эксперт по отельному сервису Елена Гумина.

Что говорят операторы

Ведущие игроки признают: ситуация нестабильна, но обнадеживает. За минувшие выходные удалось закрыть больше половины от привычного недельного объема. Впрочем, аналитика визовых трендов на другие страны показывает, что борьба за туриста будет жесткой.

"Мы видим высокую волатильность заказов. Важно дождаться завершения формирования полетных программ, чтобы увидеть общую картину восстановления направления", — предположил в беседе с Pravda.Ru аналитик туристического рынка Илья Роденко.

Ответы на популярные вопросы о поездках в ОАЭ

Насколько безопасно бронировать туры в Эмираты сейчас?

Направление полностью открыто, ограничений на продажу нет. Рекомендуем выбирать проверенных туроператоров, которые уже выставили полетные программы.

Почему спрос ниже показателей прошлого года?

Многие туристы уже перебронировали отдых на альтернативные страны, когда программы были закрыты. Сейчас идет процесс "реабилитации" доверия к направлению.

Какие эмираты выбирают чаще всего?

Лидирует Дубай, особенно премиальный сегмент. Также востребован Рас-эль-Хайма благодаря развитию отельной базы формата "все включено".

Стоит ли ждать падения цен на люксовые отели?

Тарифы сейчас привлекательны из-за низкого сезона. Отели стараются загрузить номерной фонд за счет специальных предложений для туристов из РФ.

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Экспертная проверка: эксперт по туристической безопасности Роман Ларин, эксперт по отельному сервису Елена Гумина, аналитик туристического рынка Илья Роденко
Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
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