Наличные можно с собой не брать: в Турции открыли 3000 точек для оплаты покупок через СБП

Жара, гул турецкого базара, запах свежей кожи и крепкого кофе — теперь российским туристам не нужно ломать голову над обменниками или искать карты, которые "пролезут" в местные терминалы. Система быстрых платежей (СБП) в Турции масштабируется прямо на глазах. Прямо в Яндекс Картах и Навигаторе появились точки, где можно расплатиться рублями. Технология простая: сканируешь QR-код, подтверждаешь списание в приложении — и покупка совершена.

Фото: freepik.com by pch.vector, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Олата по карте

Где искать торговые точки с СБП

Сервис охватил не только крупные мегаполисы, но и курортные зоны. Прямо сейчас оплата по СБП принимается в аптеках, сувенирных лавках, магазинах одежды, меха и оптики. Туристы могут расплачиваться рублями за экскурсии, услуги SPA, трансферы и даже фаст-трек в музеях. Интеграция с Яндекс Картами позволяет видеть такие локации, когда вы находитесь в Турции — они помечены значком рубля или логотипом СБП. Для более детальной подготовки лучше воспользоваться сайтом тревел-платформ, где есть удобный поисковик по категориям.

"Туристы уже привыкли к тому, что бюджетный отдых требует гибкости. СБП избавляет от необходимости везти наличные и рисковать с конвертацией валют в местных пунктах", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru туроператор Максим Ланин.

Статистика: как растет охват сервиса

Цифры говорят сами за себя: количество точек оплаты в рублях в Турции удвоилось буквально за последние пару месяцев. На Эгейском побережье работает около 200 таких локаций, Анталья и Аланья предлагают уже свыше тысячи мест. Всего для туристов доступно около 3000 точек. Это полноценная экосистема для тех, кто привык к комфорту российских финансовых сервисов за границей.

Локация Количество точек Эгейское побережье Почти 200 Провинция Анталья (вкл. Аланью) Более 1000

"Направление динамично развивается, однако туристам важно помнить, что на картах отображаются лишь самые популярные магазины. Всегда ищите наклейки СБП на входных дверях или витринах", — разъяснила в беседе с Pravda.Ru турагент Анастасия Крылова.

Механика платежа: тест в полевых условиях

Технически всё предельно просто. Продавец забивает сумму в свой смартфон, генерирует QR-код, вы сканируете его камерой — и вуаля. Никаких СМС с подтверждением, процесс занимает не более 20 секунд. Тест редакции в Анталье и Белеке подтвердил: схема работает безотказно даже в небольших лавках, где продавцы сами активно предлагают оплату по рублевому коду.

"Подобные решения — это уже не роскошь, а необходимость для поддержания комфортного клиентского сервиса. Когда платежи проходят прозрачно, число покупок закономерно растет", — констатировал в беседе с Pravda.Ru аналитик туристического рынка Илья Роденко.

Ответы на популярные вопросы о платежах в Турции

Как понять, что в магазине принимают СБП?

Ищите яркие наклейки с логотипом СБП или символом рубля на дверях и витринах. Также проверяйте интерактивную карту в сервисах Яндекса или на сайте агрегатора.

Нужно ли открывать банковское приложение заранее?

Нет, просто наведите камеру телефона на QR-код, предоставленный продавцом. Ссылка переведет вас в платежный интерфейс, где и происходит подтверждение операции.

Какие категории товаров можно оплатить рублями?

Практически все: от продуктов и сладостей до меха, кожи, посещения SPA и заказа трансферов до достопримечательностей.

Почему СБП выгоднее других способов?

Это избавляет от двойной конвертации и необходимости искать наличную валюту, что часто связано с рисками мошенничества в обменных пунктах.

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