Наличные можно с собой не брать: в Турции открыли 3000 точек для оплаты покупок через СБП

Жара, гул турецкого базара, запах свежей кожи и крепкого кофе — теперь российским туристам не нужно ломать голову над обменниками или искать карты, которые "пролезут" в местные терминалы. Система быстрых платежей (СБП) в Турции масштабируется прямо на глазах. Прямо в Яндекс Картах и Навигаторе появились точки, где можно расплатиться рублями. Технология простая: сканируешь QR-код, подтверждаешь списание в приложении — и покупка совершена.
Сервис охватил не только крупные мегаполисы, но и курортные зоны. Прямо сейчас оплата по СБП принимается в аптеках, сувенирных лавках, магазинах одежды, меха и оптики. Туристы могут расплачиваться рублями за экскурсии, услуги SPA, трансферы и даже фаст-трек в музеях. Интеграция с Яндекс Картами позволяет видеть такие локации, когда вы находитесь в Турции — они помечены значком рубля или логотипом СБП. Для более детальной подготовки лучше воспользоваться сайтом тревел-платформ, где есть удобный поисковик по категориям.
"Туристы уже привыкли к тому, что бюджетный отдых требует гибкости. СБП избавляет от необходимости везти наличные и рисковать с конвертацией валют в местных пунктах", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru туроператор Максим Ланин.
Цифры говорят сами за себя: количество точек оплаты в рублях в Турции удвоилось буквально за последние пару месяцев. На Эгейском побережье работает около 200 таких локаций, Анталья и Аланья предлагают уже свыше тысячи мест. Всего для туристов доступно около 3000 точек. Это полноценная экосистема для тех, кто привык к комфорту российских финансовых сервисов за границей.
|Локация
|Количество точек
|Эгейское побережье
|Почти 200
|Провинция Анталья (вкл. Аланью)
|Более 1000
"Направление динамично развивается, однако туристам важно помнить, что на картах отображаются лишь самые популярные магазины. Всегда ищите наклейки СБП на входных дверях или витринах", — разъяснила в беседе с Pravda.Ru турагент Анастасия Крылова.
Технически всё предельно просто. Продавец забивает сумму в свой смартфон, генерирует QR-код, вы сканируете его камерой — и вуаля. Никаких СМС с подтверждением, процесс занимает не более 20 секунд. Тест редакции в Анталье и Белеке подтвердил: схема работает безотказно даже в небольших лавках, где продавцы сами активно предлагают оплату по рублевому коду.
"Подобные решения — это уже не роскошь, а необходимость для поддержания комфортного клиентского сервиса. Когда платежи проходят прозрачно, число покупок закономерно растет", — констатировал в беседе с Pravda.Ru аналитик туристического рынка Илья Роденко.
Ищите яркие наклейки с логотипом СБП или символом рубля на дверях и витринах. Также проверяйте интерактивную карту в сервисах Яндекса или на сайте агрегатора.
Нет, просто наведите камеру телефона на QR-код, предоставленный продавцом. Ссылка переведет вас в платежный интерфейс, где и происходит подтверждение операции.
Практически все: от продуктов и сладостей до меха, кожи, посещения SPA и заказа трансферов до достопримечательностей.
Это избавляет от двойной конвертации и необходимости искать наличную валюту, что часто связано с рисками мошенничества в обменных пунктах.
Внезапное исчезновение горючего и пересмотр ценников на заправках в начале лета вынудили регуляторов искать способы спасения внутреннего рынка и частных сетей.