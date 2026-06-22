Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Минск пытаются вырвать из союза с Москвой: Лукашенко оказался в центре многоходовой комбинации
Роскошь оказалась вторичной: Анастасия Волочкова вспомнила, что покорило её в Сулеймане Керимове
Привычка есть в дороге стала угрозой: в России водители столкнулись с коварным риском
Ботвы много, а завязей ноль? Три проверенных способа вернуть томатам высокую урожайность
Прогулки превратились в кошмар: что заставляет вашего пса всегда облаивать крупных сородичей
Странный сувенир для врачей: какой посыл оставил Дмитрий Дибров в больнице после падения в ночном клубе
Стармер оказался политическим балластом: британская верхушка бросает премьера
Стыд и смех сменились страстью: дерзкий перформанс Тома Холланда перевернул его связь с Зендеей
Магазинная Фета больше не нужна: делаем ресторанный сыр из кефира за 5 минут

Семь дней отдыха больше не работают: последствия выгорания лишили людей способности радоваться

Туризм

Стандартный недельный перерыв часто оказывается бесполезным для тех, кто столкнулся с серьезным эмоциональным истощением. Нервная система, длительное время работавшая на пределе, не успевает переключиться в режим восстановления за короткий срок. Накопленный кортизол и сбои в дофаминовой системе блокируют способность радоваться даже в самой живописной обстановке, из-за чего первые дни отдыха проходят в состоянии тревоги.

Молодая пара на шезлонгах у бассейна с коктейлями
Фото: freepik.com by cookie_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Молодая пара на шезлонгах у бассейна с коктейлями

Почему мозгу мало семи дней для перезагрузки

В начале отпуска мозг по инерции продолжает обрабатывать рабочие задачи и незавершенные диалоги. Как сообщает Газета.Ru со ссылкой на доктора психологических наук Дмитрия Ягудина, организму требуется время, чтобы выйти из режима мобилизации. Чтобы комфортный отдых на море принес пользу, важно полностью исключить информационный шум и сменить привычную обстановку, иначе поездка превратится в простую смену декораций без психологического эффекта.

"Длительное игнорирование признаков усталости приводит к тому, что человек теряет когнитивную гибкость и буквально разучивается улыбаться. В таком состоянии даже поездка в экстремальный туризм по красивейшим местам России может быть воспринята как очередная тяжелая работа, если не дать себе время на постепенную адаптацию", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru психолог Надежда Осипова.

Оптимальные сроки и правила качественного восстановления

Полноценная регенерация функций организма начинается лишь на второй неделе, когда нормализуется сон и снижается эмоциональная реактивность. По словам Ягудина, идеальная продолжительность отпуска составляет от 14 до 21 дня. Только к десятому дню возвращается внутренняя энергия и способность концентрироваться. Важно заранее закрыть все "хвосты", чтобы не брать в отпуск в Турции или любой другой стране ноутбук с рабочими файлами.

Эффективность отдыха зависит не от престижности локации, а от качества "цифрового детокса". Психолог отметил, что несколько суток в горах без связи могут быть продуктивнее, чем две недели в дорогом отеле с постоянной проверкой почты. Для нервной системы критически важны физическая активность, контакт с природой и отсутствие контроля за рабочими процессами, что позволяет когнитивным функциям вернуться в норму.

Ответы на популярные вопросы о длительности отпуска

Почему после недели отпуска часто хочется спать еще больше?

Это признак того, что организм начал выходить из режима стресса и осознал реальную степень истощения. Неделя — это лишь период адаптации, во время которого накопленная усталость проявляется максимально остро, но еще не успевает компенсироваться.

Можно ли восстановиться, если отдыхать по выходным?

Короткие паузы помогают поддерживать текущую работоспособность, но не лечат выгорание. Глубокое восстановление нейронных связей и гормонального баланса требует минимум двух недель непрерывного покоя.

Как понять, что отпуск прошел успешно?

Главным критерием является возвращение "вкуса к жизни" и искреннего интереса к новым задачам. Если мысль о возвращении в офис вызывает панику или апатию, значит, когнитивные ресурсы еще не успели восполниться.

Помогает ли пассивный отдых ("тюлений") при выгорании?

На первом этапе — да, сон крайне важен. Однако для полной перезагрузки необходимы новые положительные впечатления и умеренная физическая активность, которые помогают мозгу переключиться с режима выживания на режим созидания.

Читайте также

Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
Сейчас читают
Идеально к супу, чаю и на работу: выпечка, которая готовится быстрее, чем вы дойдете до магазина
Еда и рецепты
Идеально к супу, чаю и на работу: выпечка, которая готовится быстрее, чем вы дойдете до магазина
Город погрузился во тьму: новые запреты в Севастополе перекроили привычный ритм жизни
Новости Севастополя
Город погрузился во тьму: новые запреты в Севастополе перекроили привычный ритм жизни
Все ждали китайцев, но победил француз: топ-4 кроссовера по выбору наших водителей
Авто
Все ждали китайцев, но победил француз: топ-4 кроссовера по выбору наших водителей
Популярное
На заправках запахло переменами: власти готовят новые решения для рынка топлива

Внезапное исчезновение горючего и пересмотр ценников на заправках в начале лета вынудили регуляторов искать способы спасения внутреннего рынка и частных сетей.

На заправках запахло переменами: власти готовят новые решения для рынка топлива
Крым оказался в заложниках: события в Керченском проливе парализовали снабжение полуострова
Крым оказался в заложниках: события в Керченском проливе парализовали снабжение полуострова
Главная подкормка для перцев: разгоняем рост плодов до максимума всего одним поливом
Город погрузился во тьму: новые запреты в Севастополе перекроили привычный ритм жизни
Мир столкнулся с невидимым кризисом: политические модели уступили место расчетливым алгоритмам Юрий Бочаров Киношные амбиции украинской оборонки: за громким именем скрыли аппарат с ограниченным ресурсом Андрей Николаев Россия и движение MAGA оказались союзниками в борьбе с главным врагом США Любовь Степушова
Золотистый соблазн: хрустящие кабачки с чесночным соусом, перед которыми невозможно устоять
Больше 30 лет на конвейере: почему этот ЗИЛ до сих пор называют королем тайги
Огурцы горчат, а листья желтеют? 40 граммов этого порошка — и проблема решена
Огурцы горчат, а листья желтеют? 40 граммов этого порошка — и проблема решена
Последние материалы
Стармер оказался политическим балластом: британская верхушка бросает премьера
Семь дней отдыха больше не работают: последствия выгорания лишили людей способности радоваться
Стыд и смех сменились страстью: дерзкий перформанс Тома Холланда перевернул его связь с Зендеей
Магазинная Фета больше не нужна: делаем ресторанный сыр из кефира за 5 минут
Шаг в полную неизвестность: чем может обернуться игнорирование ЛФК в пожилом возрасте
Устрицы вместо мазута: главную "вонючку" Владивостока предложили превратить в золотую жилу
Это больше не похоже на медицину: новые очки в Петербурге позволили удалить опухоль без лишних разрезов
От подиума до лекций: Ирина Шейк рассказала студентам Оксфорда, чего стоят лайки в сети
Шокирующий финал последнего ужина: в ЖКТ мумии Эци нашли компоненты для крафтовых напитков
Руки чистые и телефон в безопасности: 7 необычных способов использования шапочку для душа в отелях
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.