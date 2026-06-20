В Египте разворачивается настоящий ад: смертельная угроза лишает туристов их заветной мечты

Египет ввел экстренный мораторий на проведение одной из самых популярных экскурсий — полетов на воздушных шарах над Луксором. Из-за аномального зноя и нестабильных воздушных потоков, которые в летний период становятся смертельно опасными для аэростатов, все коммерческие подъемы официально запрещены до 31 августа 2026 года. Туристам, планирующим поездку вглубь страны ради панорам Долины Царей, рекомендуют пересмотреть маршруты, так как риск теплового удара в Районе Карнака сейчас кратно превышает ценность прогулки по раскаленным древностям.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Египет

Почему остановили полеты в Луксоре

Решение о принудительной приостановке навигации аэростатов приняло Министерство туризма и древностей Египта совместно с Палатой туристических компаний. Запрет вступил в силу в июне и продлится до конца лета. Главная причина — физика процесса: экстремальные температуры создают непредсказуемые тепловые потоки, что лишает пилотов возможности гарантировать стабильность купола и безопасность пассажиров в корзине.

Согласно постановлению, небо закрыто для всех коммерческих групп. Исключение сделано лишь для тренировочных вылетов пилотов по четвергам, пятницам и субботам — это необходимо для продления их летных сертификатов. Однако брать на борт туристов в эти дни категорически запрещено. Тем, кто мечтал именно о шарах, туроператоры советуют обратить внимание на Турцию. В отличие от арабских пустынь, правила въезда туда остаются лояльными, а полеты в Каппадокии продолжаются без сезонных запретов.

"При планировании летнего отдыха важно учитывать не только стоимость, но и климатические риски. В условиях аномального зноя даже привычные экскурсии могут превратиться в испытание. Если ваша цель — активность, лучше выбирать регионы с более мягким климатом или дождаться осени", — констатировала в беседе с Pravda.Ru эксперт по зарубежному туризму Ирина Соколова.

Безопасные альтернативы: море и кондиционеры

Вместо изнурительных поездок вглубь материка, эксперты советуют сосредоточиться на прибрежной зоне. Когда температура воздуха в тени превышает 40 градусов, единственным комфортным вариантом остаются морские прогулки. Яхтенные туры к коралловым рифам, например на Карлос-риф, обходятся в 35-45 долларов. В эту сумму включено снаряжение для снорклинга и питание, а морской бриз помогает легче переносить жару.

Для семей с детьми отличным вариантом станет посещение океанариума Hurghada Grand Aquarium. Стоимость билета составляет около 32 долларов, зато в павильонах поддерживается комфортная температура. Это позволяет изучать морскую фауну без риска получить солнечный ожог или тепловой удар. К тому же, в текущих условиях жесткой борьбы крупных тревел-платформ за лояльность клиента, многие сервисы предлагают скидки на входные билеты при онлайн-бронировании.

"Безопасность туриста — это всегда совокупность факторов: от страховки до выбора времени для прогулки. В летней Африке пренебрежение правилами грозит серьезными последствиями, поэтому перенос активностей в кондиционированные помещения или на воду — это не просто совет, а необходимость", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru эксперт по туристической безопасности Роман Ларин.

Опасная привычка / Ситуация Лайфхак / Рекомендуемое решение Поездка в Луксор ради шаров летом Запрещено до сентября. Рекомендуется замена на морской снорклинг-тур Экскурсии по открытым руинам в полдень Посещение закрытых объектов: океанариумов и музеев с кондиционерами Покупка тура у уличных дельцов Выбирайте проверенные сервисы бронирования, чтобы избежать переплат Игнорирование питьевого режима Минимум 3 литра воды в день. Исключение алкоголя в дневное время

Ответы на популярные вопросы о летнем отдыхе в Египте

Можно ли забронировать полет на шаре заранее на конец августа?

Министерство установило жесткую дату — до 31 августа включительно. Бронирование на эти даты сейчас недоступно, а попытки продать вам такой билет в Луксоре являются мошенничеством. Лучше планировать полет на вторую половину сентября.

Насколько безопасно сейчас находиться в Луксоре без полетов?

Главный риск — температурный. В долине Нила воздух прогревается до +45… +50 градусов. Если у вас есть проблемы с давлением или сердечно-сосудистой системой, от длительных наземных экскурсий в Луксор летом стоит отказаться.

Какие водные экскурсии наиболее комфортны в жару?

Выбирайте туры на больших двухпалубных яхтах с тентами. Обязательно наличие неограниченного запаса питьевой воды на борту. Снорклинг на глубине позволяет охладиться, так как температура воды у рифов остается комфортной.

Правда ли, что запрет ввели из-за поломки техники?

Нет, запрет носит сезонный характер и связан исключительно с метеоусловиями. Плотность воздуха при аномальной жаре падает, что меняет подъемную силу шара и делает управление им непредсказуемым при порывах горячего ветра.

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