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С книгой в дорогу: в Южной Корее запускают формат путешествий, который перевернёт туризм

Туризм

Южная Корея перестает быть просто картинкой из дорам или бесконечным списком достопримечательностей. Национальная организация туризма Кореи (НОТК) и сеть "Читай-город" запустили проект, который превращает страну в интерактивную книгу. Теперь каждый переулок Сеула, кофейня или библиотека — это сюжетная линия, по которой можно пройтись ногами.

Южная Корея
Фото: Seoul, South Korea by Nina R, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Южная Корея

Литературный хайп: почему книги важнее путеводителей

Раньше туристы охотились за "открыточными" видами. Сейчас правила игры изменились. Путешественники ищут эмоции, привязанные к конкретным историям. Ручей Чхонгечхон или библиотека Чхонъун в ханоке — это не просто точки на карте, а декорации из любимых романов. Читатель видит строчку в книге, а через неделю пьет кофе в том самом кафе из описания. Это эффект полного погружения, который превращает отпуск в личное приключение.

"Интерес к Корее сейчас выходит за рамки пакетных туров. Люди хотят "прожить" историю героя, прикоснуться к аутентичной культуре. Книга здесь работает как навигатор, который ведет не к самым популярным, а к самым важным для гостя местам", — отметила в беседе с Pravda.Ru эксперт по зарубежному туризму Ирина Соколова.

Где искать "книжные" локации в Москве

Площадкой для старта стал флагман "Читай-города" в ТЦ "Европейский". Здесь проходят встречи, где фанатам корейской культуры рассказывают, как превратить чтение в план поездки. Организаторы объединяют подборки литературы с предложениями туроператоров, таких как "Молоко Тревел", ВАНД, K-Simple Travel, Enjoy Concierge и Don Tourismo.

Как собрать идеальный маршрут: советы профи

Секрет успеха — в деталях. Литературный тур требует подготовки: нужно выбрать книгу, найти локации и продумать тайминг. Не стоит пытаться объять необъятное. Выберите один район Сеула или провинцию Чонджу, где находится знаменитый Deokjin Park. Профессионалы советуют не перегружать маршрут, оставляя время на "просто быть" в атмосфере города.

"Главный риск — превратить поездку в погоню за локациями из списка. Важно синхронизировать свои ожидания с реальностью. Если вы едете за тишиной из повести, не стоит планировать визиты в шумные торговые кварталы в выходные дни", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru специалист по подбору туров Анастасия Крылова.

Классика vs Литературный туризм

Классический тур Литературный тур
Посещение топовых достопримечательностей Поиск локаций из книг и фильмов
Стандартная программа по дням Авторский маршрут через личные истории

Для тех, кто предпочитает готовые решения, на лендинге проекта публикуют рекомендации по сезонам. Это важно, так как Корея меняется радикально: от цветения сакуры до снежных пейзажей у горы Ансан, которая официально носит титул "Пути поэтов".

Ответы на популярные вопросы о поездках

С чего начать планирование литературного тура?

Выберите автора или конкретное произведение, описывающее Южную Корею. Создайте список мест — от библиотек до парков — и нанесите их на карту.

Нужна ли специальная виза для поездок в эту страну?

Российские туристы сейчас ездят по безвизовому режиму, но важно проверить актуальные правила въезда до покупки любых билетов.

Как не переплатить за книжные локации?

Ищите локации самостоятельно через блоги и официальные лендинги, избегая переплат в составе стандартных "экскурсионных" групп.

Что делать, если я не знаю языка?

В крупных городах и на популярных маршрутах базового английского и переводчика в смартфоне достаточно для комфортного перемещения.

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Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
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