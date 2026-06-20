Битва за кошельки туристов: как поглощение сервисов меняет расклад сил в индустрии путешествий

Туристический рынок напоминает сейчас котел под давлением. Крупные экосистемы и банки "окучивают" сферу путешествий, поглощая независимые сервисы. Это не просто экспансия. Это масштабная борьба за данные, кошельки и время пользователя. Индустрия превратилась в полигон для битвы цифровых гигантов, где на кону — контроль над привычками миллиардов рублей.
Рынок перекраивается на глазах. Wildberries объединился с FUN&SUN, "Туту" меняет структуру владельцев, а на горизонте маячит покупка "Островком" активов вроде OneTwoTrip. Уход глобальных игроков создал вакуум, который заполняют отечественные холдинги. Теперь путешествия — лишь одна из "линий жизни" внутри банковского приложения или торговой площадки.
"Travel-индустрия крайне привлекательна для инвестиций. Booking. com и Airbnb еще не скоро вернутся, если вернутся вообще. И борьба за "освободившиеся" сотни миллиардов рублей развернулась не только среди агрегаторов туруслуг, но и среди маркетплейсов, банков и других крупных игроков рынка", — отметил менеджер по внутреннему туризму Антон Громов.
Создать технологичный сервис с нуля — дорого и долго. Нужны годы на обучение алгоритмов, наем штата и выстраивание доверия поставщиков. Экосистемы не хотят ждать. Им проще купить готовый интерфейс с базой лояльных клиентов и "вмонтировать" его в свою структуру.
|Характеристика
|Самостоятельный рост
|Покупка платформы
|Бюджет
|Высокие долгосрочные риски
|Разовый крупный капвложения
|Технологии
|Поэтапная разработка
|Готовый стек решений
Сейчас выживают те, кто контролирует все точки контакта: поиск билетов, оплату и программы лояльности. Это превращает отдых в непрерывный поток потребления, где за отель или авиабилет покупатель платит там же, где заказывает продукты или одежду.
"Для покупателя готовый сервис — это дистрибуция, технологии, лицензии и аудитория. Их проще приобрести, чем создавать с нуля, особенно при дорогом финансировании", — разъяснил риск-менеджер Илья Гусев.
Гостиницы тоже играют в свою игру. Чтобы не платить комиссии от 15% до 25%, крупные сети развивают прямую продажу. В Cosmos Hotel Group на официальные каналы — сайт и стойку — приходится 75% бронирований. Отели "учат" клиентов бронировать напрямую, предлагая бонусы или выгодные цены на проживание.
Турист в этой гонке ожидаемо выигрывает в части технологий. Приложения становятся быстрее, оплата — прозрачнее, а кастомизация предложений - точнее. Но есть риск: монополизация может привести к снижению конкуренции в ценовой политике.
"Рынок онлайн-продаж в туризме далек от насыщения. Доля онлайна составляет всего 10-15%. Большие инвестиции принесут лучший клиентский опыт, но борьба за ликвидность ужесточится", — резюмировал аналитик туристического рынка Илья Роденко.
Технологические затраты растут, но конкуренция с экосистемами вынуждает отели и платформы искать баланс цен через программы лояльности.
Да, крупные площадки стараются проверять поставщиков, однако всегда сверяйте данные с официальными сайтами отелей.
Они предлагают кэшбэк и бонусы, которые можно потратить на другие товары внутри их же системы.
Нишевые игроки выживут, если предложат уникальные авторские маршруты, которые невозможно масштабировать для массового рынка.
Создание ярких зимних напитков требует филигранного подхода к ингредиентам, где даже крошечная погрешность способна изменить финал всей заготовки.