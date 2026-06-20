Битва за кошельки туристов: как поглощение сервисов меняет расклад сил в индустрии путешествий

Туристический рынок напоминает сейчас котел под давлением. Крупные экосистемы и банки "окучивают" сферу путешествий, поглощая независимые сервисы. Это не просто экспансия. Это масштабная борьба за данные, кошельки и время пользователя. Индустрия превратилась в полигон для битвы цифровых гигантов, где на кону — контроль над привычками миллиардов рублей.

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Почему маркетплейсы поглощают тревел-платформы

Рынок перекраивается на глазах. Wildberries объединился с FUN&SUN, "Туту" меняет структуру владельцев, а на горизонте маячит покупка "Островком" активов вроде OneTwoTrip. Уход глобальных игроков создал вакуум, который заполняют отечественные холдинги. Теперь путешествия — лишь одна из "линий жизни" внутри банковского приложения или торговой площадки.

"Travel-индустрия крайне привлекательна для инвестиций. Booking. com и Airbnb еще не скоро вернутся, если вернутся вообще. И борьба за "освободившиеся" сотни миллиардов рублей развернулась не только среди агрегаторов туруслуг, но и среди маркетплейсов, банков и других крупных игроков рынка", — отметил менеджер по внутреннему туризму Антон Громов.

Стратегия: почему покупка эффективнее разработки

Создать технологичный сервис с нуля — дорого и долго. Нужны годы на обучение алгоритмов, наем штата и выстраивание доверия поставщиков. Экосистемы не хотят ждать. Им проще купить готовый интерфейс с базой лояльных клиентов и "вмонтировать" его в свою структуру.

Характеристика Самостоятельный рост Покупка платформы Бюджет Высокие долгосрочные риски Разовый крупный капвложения Технологии Поэтапная разработка Готовый стек решений

Сейчас выживают те, кто контролирует все точки контакта: поиск билетов, оплату и программы лояльности. Это превращает отдых в непрерывный поток потребления, где за отель или авиабилет покупатель платит там же, где заказывает продукты или одежду.

"Для покупателя готовый сервис — это дистрибуция, технологии, лицензии и аудитория. Их проще приобрести, чем создавать с нуля, особенно при дорогом финансировании", — разъяснил риск-менеджер Илья Гусев.

Отели выходят из зависимости от агрегаторов

Гостиницы тоже играют в свою игру. Чтобы не платить комиссии от 15% до 25%, крупные сети развивают прямую продажу. В Cosmos Hotel Group на официальные каналы — сайт и стойку — приходится 75% бронирований. Отели "учат" клиентов бронировать напрямую, предлагая бонусы или выгодные цены на проживание.

Чего ждать туристу в эпоху консолидации

Турист в этой гонке ожидаемо выигрывает в части технологий. Приложения становятся быстрее, оплата — прозрачнее, а кастомизация предложений - точнее. Но есть риск: монополизация может привести к снижению конкуренции в ценовой политике.

"Рынок онлайн-продаж в туризме далек от насыщения. Доля онлайна составляет всего 10-15%. Большие инвестиции принесут лучший клиентский опыт, но борьба за ликвидность ужесточится", — резюмировал аналитик туристического рынка Илья Роденко.

Ответы на популярные вопросы о консолидации

Станет ли отдых дороже из-за покупки агрегаторов?

Технологические затраты растут, но конкуренция с экосистемами вынуждает отели и платформы искать баланс цен через программы лояльности.

Безопасно ли бронировать жилье через маркетплейсы?

Да, крупные площадки стараются проверять поставщиков, однако всегда сверяйте данные с официальными сайтами отелей.

Почему авиабилеты иногда выгоднее покупать через экосистемы?

Они предлагают кэшбэк и бонусы, которые можно потратить на другие товары внутри их же системы.

Исчезнут ли маленькие турагентства?

Нишевые игроки выживут, если предложат уникальные авторские маршруты, которые невозможно масштабировать для массового рынка.

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