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Речной круиз по России оказался дороже отпуска за границей: куда исчезают деньги

Туризм

Речные вояжи по России — это не просто перемещение из точки А в точку Б, а настоящий гастрономический и культурный детокс на плаву. За семь дней пути от Москвы до Санкт-Петербурга мимо проходят пасторальные пейзажи Углича, суровая красота Валаама и аскетичные Кижи.

Пенсионеры отдыхают на палубе теплохода
Фото: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пенсионеры отдыхают на палубе теплохода

Но за иллюзией беззаботного отдыха скрывается жесткая математика: цена комфорта здесь сопоставима с хорошим зарубежным курортом, а каждый чих на берегу требует вскрытия кошелька. Разбираемся, во сколько на самом деле обходится романтика речных шлюзов и почему "всё включено" — это лишь вершина финансового айсберга.

Математика каюты: за что платит турист

Стоимость речного приключения — это конструктор. Основная трата ложится на бронирование места на борту. За место в двухместной каюте на верхней палубе четырехпалубного гиганта просят около 100 тысяч рублей.

Если бюджет поджимает, можно спуститься в трюмный уровень — нижняя палуба теплохода обойдется на 20-25% дешевле, но вместо панорамного окна придется довольствоваться иллюминатором. В эту цену "зашит" базовый набор: койка, трехразовое питание и стандартные экскурсии, которые часто напоминают школьные вылазки в краеведческий музей.

"Многие ошибочно считают круиз самым дорогим видом отдыха. На деле, если разложить цену на отель, логистику между городами и питание, стоимость билета оказывается вполне адекватной рынку", — отметил в беседе с Pravda.Ru менеджер по внутреннему туризму Антон Громов.

Важно понимать, что отдых на реке в России - это сезонная история со своими правилами. Чем выше палуба, тем меньше вибрации от двигателей и больше свежего воздуха. На старте навигации или в её финале (май или сентябрь) цены падают, но вместе с ними падает и температура за бортом, превращая прогулки по палубе в испытание на прочность.

Береговые ловушки и скрытые расходы

Стандартный пакет услуг быстро приедается. Желание увидеть что-то, кроме толпы соотечественников под предводительством гида с табличкой, требует денег. В Угличе частный подъем на колокольню и музейный крафт вычитают из бюджета около 800 рублей.

В Горицах такси до монастыря съест еще тысячу. Велосипедные прогулки на Кижах и Валааме добавляют к счету еще 1500 рублей — такова цена свободы передвижения по заповедным тропам.

Статья расходов Примерная сумма (руб.)
Круиз (верхняя палуба, 7 дней) 99 535
Личные экскурсии и транспорт на стоянках 8 000
Дорога обратно (бизнес-класс "Сапсана") 12 000
Итого за поездку ~120 000

Самая большая дыра в бюджете образуется в финальной точке — Санкт-Петербурге. Расходы на логистику внутри мегаполиса и прощальный ужин легко вынимают из кармана 5000 рублей. Если прибавить к этому выбор каюты повышенного комфорта и дорогу домой, общий чек лихо уходит за отметку в 120 тысяч рублей на одного.

"Российские туристы часто не учитывают логистику возвращения. Покупка билетов в последний момент может обойтись в треть стоимости всего круиза", — подчеркнул туроператор Максим Ланин.

Стоит ли овчинка выделки?

Если пытаться повторить этот маршрут на машине или поезде, экономия выйдет сомнительной. Межрегиональный транспорт, поиск гостиниц в туристических центрах и организация питания в "диких" условиях вытянут из вас минимум 30 тысяч рублей одними билетами.

Круиз же снимает головную боль с трансферами: ваш отель движется вместе с вами, пока вы спите или дегустируете местные настойки в баре.

"Речные суда в России активно модернизируются. Теперь это не старые калоши, а полноценные автономные курорты, где за стандарты сервиса отвечают по всей строгости гостиничного бизнеса", — объяснила эксперт по отельному сервису Елена Гумина.

Однако и здесь есть риски. Судно — это замкнутое пространство. Любой форс-мажор, будь то поломка или санитарное ЧП, превращает лайнер в ловушку. Хотя случаи биологического заражения на реках РФ редки, общая безопасность и гигиена на борту — то, на чем нельзя экономить при выборе оператора.

Ответы на популярные вопросы о речных круизах

Можно ли сэкономить на питании, если не брать полный пансион?

Обычно питание в круизах пакетное. Отказ от него не всегда возможен, а покупка еды на береговых стоянках выйдет дороже и несет риски для желудка.

Какая палуба самая тихая?

Средняя и шлюпочная палубы считаются золотой серединой. Они достаточно удалены от машинного отделения и главных развлекательных зон.

Входит ли страховка в стоимость путевки?

Базовая страховка ответственности перевозчика включена, но для полной защиты рекомендуется оформлять расширенный полис самостоятельно.

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Экспертная проверка: менеджер по внутреннему туризму Антон Громов, туроператор Максим Ланин, эксперт по отельному сервису Елена Гумина
Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
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