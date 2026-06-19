Необъяснимая тревога перед долгожданным отпуском: психологи предрекли крах планов из-за одной ошибки

Многие люди перед долгожданной поездкой вместо предвкушения радости испытывают необъяснимое беспокойство. По данным исследования более трети путешественников не могут даже сформулировать причину своего состояния. Часто это чувство маскирует более глубокие опасения, связанные с ответственностью за результат, высокой стоимостью отдыха или нежеланием столкнуться с неопределенностью.

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Специалисты отмечают, что корни проблемы часто кроются в завышенных ожиданиях. Люди боятся, что отпуск не принесет желанной перезагрузки и не оправдает потраченных средств. Дополнительным фактором стресса становятся нерешенные рабочие задачи, накопившиеся перед отъездом.

Как пишет Газета.Ru, заметное влияние оказывает чтение и просмотр тревожного медиаконтента и прошлые негативные инциденты, которые заставляют туристов ожидать подвоха даже в самых спокойных местах.

Как преодолеть страхи перед поездкой

Практика показывает, что большинство опасений остаются лишь в воображении. Реальные неприятности происходят крайне редко. Психолог Екатерина Артеменко советует не бороться с тревогой через отрицание, а признать свои чувства и отказаться от попыток контролировать каждую мелочь. Важно помнить, что организация отдыха не должна превращаться в экзамен на идеальность.

"Страх перед поездкой часто связан с иллюзией, что мы можем предусмотреть всё до мелочей. Однако избыточный контроль лишь повышает уровень кортизола, не давая нервной системе переключиться на режим отдыха. Лучшее, что можно сделать, — оставить пространство для спонтанности и принять факт, что мелкие заминки являются частью любого опыта", — объяснил в беседе с Pravda.Ru психолог Анастасия Кузнецова.

Ответы на популярные вопросы о планировании отпуска

Почему возникает тревога перед вылетом?

Основные причины включают страх опоздать на рейс, опасение забыть документы, боязнь болезни в чужой стране или недовольство качеством отдыха.

Помогают ли жесткие планы снизить стресс?

Планирование помогает структурировать время, однако излишняя фиксация на сценарии может привести к разочарованию, если реальность пойдет не по графику.

Стоит ли отказываться от отдыха из-за волнения?

Нет, обычно страх проходит в первые дни поездки, так как большинство надуманных угроз не имеют под собой реальных оснований.

Как подготовиться, если все же накрыла тревога?

Проверяйте документы заранее, пользуйтесь отзывами других путешественников и держите под рукой контакты служб поддержки — ощущение подготовленности хорошо успокаивает.

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