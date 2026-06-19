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Земля получила отсрочку приговора: сколько ещё продержится зелёный покров планеты

Туризм

Земная флора получила неожиданную отсрочку от неминуемого финала. Новые расчеты ученых из Blue Marble Space показывают, что зеленый покров планеты продержится почти два миллиарда лет. Предыдущие прогнозы были куда мрачнее и сулили гибель растительности уже через сотню миллионов лет. Исследование раскрывает механизмы выживания экосистем в условиях раскаляющегося Солнца. Лимит жизни на поверхности Земли оказался связан с балансом газов и испарением мирового океана.

Монстера
Фото: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b9/Valencia%2C_Spain_%28Unsplash_OIVuAKXW9VA%29.jpg/2560px-Valencia%2C_Spain_%28Unsplash_OIVuAKXW9VA%29.jpg by Thomas Verbruggen thmsvrbrggn, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Монстера

Солнце давит на газ

Джейкоб Хакк-Мисра и Эрик Вольф пересмотрели сценарии гибели земной флоры. Наша звезда постепенно наращивает мощность, словно подкручивая конфорку на плите. Если уровень углекислого газа в атмосфере застынет на текущих отметках, планету ждет медленная прожарка. За полтора миллиарда лет температура поднимется на 20 градусов. Это неприятно, но не смертельно для самых стойких видов, которые привыкли к экстремальному зною. Затем ситуация сорвется в пике. За последующие полмиллиона лет жара накинет еще 40 градусов. В таких условиях даже самые выносливые растения превратятся в труху. Финальная точка в этом сценарии поставлена на отметке 1,87 миллиарда лет. Это гораздо дольше, чем предсказывали старые модели, которые списывали жизнь со счетов уже через миллиард лет под воздействием климатических аномалий.

"Это отличный пример того, как уточнение физических моделей меняет наши взгляды на сроки существования мира. Растения — это жесткие системы, способные выдерживать колоссальное давление среды", — объяснил в беседе с Pravda.Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Углеродная диета для леса

Второй вариант развития событий завязан на истощении ресурсов. Геологические процессы и сами живые системы жадно выкачивают углерод из воздуха. Сейчас его концентрация составляет около 400 частей на миллион. Если цифра упадет до 30 частей, фотосинтез просто остановится. Растениям станет нечем дышать и не из чего строить свои клетки. Это тихая смерть от голода, а не от жары. В этом случае биосфера схлопнется чуть раньше — примерно через 1,84 миллиарда лет. Трагедия в том, что даже сохранение воды не спасет от дефицита строительного материала. Хотя, если рассматривать небиологическое сознание как альтернативу, то разум может пережить своих создателей из плоти и хлорофилла.

Сценарий гибели Срок выживания (млрд лет)
Перегрев при стабильном CO2 1,87
Дефицит углерода 1,84

"Любое изменение газового состава атмосферы бьет по пищевым цепочкам. Мы видим, как даже локальные сдвиги приводят к вымиранию целых видов", — отметила специально для Pravda.Ru учитель биологии Ольга Николаева.

Океаны уходят в небо

Вода — это клей, который держит жизнь вместе. Исследователи предупреждают: через 1,5 миллиарда лет океаны начнут испаряться с пугающей скоростью. Пар станет плотным одеялом, которое еще сильнее удержит жар. Это замкнутый круг. Когда последняя капля воды покинет поверхность, шансы на существование высших растений обнулятся. Природа Марса с ее скрытыми следами былой жизни станет реальностью и для Земли. Однако это не значит, что планета станет стерильной. Существуют микроскопические обитатели, которым не нужен свет и открытая вода. Они уйдут вглубь коры, как жители древнего города Кабра когда-то прятались от врагов. Подземная биосфера способна продержаться еще несколько миллиардов лет в полной темноте.

"Экстремофилы в тумане или глубоко в породе — это наш страховой полис. Даже если леса исчезнут, микробы продолжат перерабатывать химию планеты", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru микробиолог Николай Зуев.

Жизнь на Земле оказалась на редкость живучей штукой. Даже такие катастрофические события, как смещение японских островов после землетрясения, меркнут на фоне грядущих миллиардов лет борьбы флоры за свет и углекислый газ. Новое исследование дает человечеству повод для оптимизма: времени на изучение космоса и спасение видов у нас гораздо больше, чем мы привыкли думать.

Ответы на популярные вопросы о будущем планеты

Почему прогнозы ученых так сильно разнятся?

Все дело в точности моделей климата. Новые данные учитывают сложные связи между облакаами, океанами и радиацией, что отодвигает дату финала.

Смогут ли животные пережить исчезновение растений?

Нет, без фотосинтеза остановится производство кислорода и исчезнет фундамент пищевой цепи. Животные уйдут вслед за лесами.

Поможет ли нам переезд под землю?

Теоретически да. Глубокие слои коры защищены от солнечного жара. Бактерии в тумане и почве уже сейчас доказывают, что жизнь может существовать в самых жестких условиях.

Будет ли Солнце расширяться бесконечно?

Оно превратится в красного гиганта, поглотив Меркурий и Венеру. Земля к тому моменту превратится в выжженный камень без атмосферы.

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